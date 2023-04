Grausame Kriegsverbrechen der Wagner-Gruppe: „Überreste des Kopfes auf einem Spieß“

Von: Nadja Austel

Zählen im Ukraine-Krieg viele Strafgefangene in ihren Reihen: die Wagner-Söldner von Prigoschin. © IMAGO/Evgeny Biyatov

Die Söldner der Wagner-Gruppe werden eines grausamen Kriegsverbrechens im Ukraine-Krieg beschuldigt. Videos zeigen angeblich den aufgespießten Kopf eines ukrainischen Soldaten.

Moskau – Das private Militärunternehmen Wagner-Gruppe erregt seit der Invasion Russlands in die Ukraine immer wieder internationale Aufmerksamkeit. Die Söldner-Truppen kämpfen an der Seite der Kreml-Soldaten und spielten unter anderem eine wichtige Rolle im monatelangen brutalen Kampf um die Stadt Bachmut.

Laut der am Montag (10. April) veröffentlichten Einschätzung des Instituts für Kriegsforschung (ISW) sollen Mitglieder der Wagner-Gruppe erneut in der ostukrainischen Stadt Kriegsverbrechen begangen haben. Dies gehe aus Videos hervor, die von russischen Nutzern via Social Media gepostet wurden. Man sehe darauf „angeblich die Überreste des Kopfes eines ukrainischen Soldaten auf einem Spieß“, aufgenommen in einem nicht weiter eingegrenztem Gebiet in Bachmut.

Russlands Verbrechen im Ukraine-Krieg: Wagner-Trupps begehen Kriegsverbrechen

Auf Social-Media seien bereits 2022 im Ukraine-Krieg ähnliche Fälle von Schädeln auf Speeren in der Oblast Luhansk bekannt geworden, wo zu der entsprechenden Zeit Wagner-Truppen operierten, heißt es in der Bewertung des ISW. Die Genfer Konvention verbietet jegliche Verstümmelung und Plünderung von Leichen im Krieg.

Der ehemalige Wagner-Soldat Andrei Medwedew, der vor den Kämpfen in der Ukraine floh und in Norwegen Asyl suchte, berichtete laut der Nachrichtenagentur Reuters im Februar 2023 von Verbrechen, die er in der Umgebung von Bachmut beobachten konnte. Medwedew sagte, er habe gesehen, wie zwei Menschen vor den Augen von neuen Wagner-Rekruten erschossen wurden, nachdem sie sich geweigert hatten, zu kämpfen. Gegenüber Reuters sagte er, er wolle seine Erfahrungen weitergeben, damit „die Täter bestraft werden“.

Kriegsverbrechen der Wagner-Söldner: Neben Ukraine auch aus Mali alarmierende Berichte

Auch in anderen Ländern werden den Wagner-Truppen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Im Januar forderten die Vereinten Nationen (UN) eine Untersuchung möglicher internationaler Verbrechen in Mali, wo die Wagner-Gruppe an der Seite des malischen Militärs operierte.

Zu den Kriegsverbrechen, von denen die UNO berichtet, gehören „alarmierende Berichte über schreckliche Hinrichtungen, Massengräber, Folterungen, Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt, Plünderungen, willkürliche Verhaftungen und gewaltsames Verschwindenlassen“. Im Januar stufte die Regierung der USA die Wagner-Gruppe als kriminelle Übergangsorganisation ein, berichtet die New York Times.

Russlands Kriegsverbrechen: Haftbefehl gegen Wladimir Putin

Der ehemalige russische Kommandeur Igor Girkin beschuldigte im vergangenen Monat in einer Videobotschaft den Finanzier der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Prigoschins „politische Ambitionen“ und „Psychopathie“ würden zudem „sowohl Wagner als auch der gemeinsamen Sache des Sieges über die Ukraine nur schaden“.

Und auch Wladimir Putin ist vor Anschuldigungen nicht gefeit: Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgestellt und ihn der illegalen Deportation ukrainischer Kinder nach Russland beschuldigt. (na)