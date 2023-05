Putins „unverwundbare“ Waffe blamiert - US-Luftabwehrsystem schreddert russische Hyperschallrakete

Von: Christoph Gschoßmann

Putins „Wunderwaffe“ wurde wohl auseinandergenommen: Die Ukraine hat offenbar eine russische Hyperschallrakete mit dem US-Flugabwehrsystem Patriot neutralisiert.

Washington - Das Patriot-System ist für die Ukraine Gold wert: Das US-Verteidigungsministerium hat im Ukraine-Krieg den Abschuss einer russischen Hyperschallrakete mit dem fortschrittlichen Luftabwehr-System bestätigt. Die Ukrainer hätten mithilfe des US-Flugabwehrsystems die Rakete abgefangen, sagte Pentagon-Sprecher Pat Ryder am Dienstag (9. Mai) in Washington.

Ryder bestätigte auch die Information der Ukrainer, dass es sich um eine Hyperschallrakete des Typs Kinschal gehandelt habe. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte diese als „unverwundbar“ gegen westliche Abwehrsysteme gelobt.

Patriot-System wehrt russische Rakete ab - Ukrainischer Luftraum jetzt sicher?

Die ukrainische Luftwaffe hatte den erfolgreichen Abschuss der Hyperschallrakete zuerst vermeldet. Die von Moskau als eine der besten Raketen überhaupt angepriesene Kinschal („Dolch“) war den Angaben zufolge mithilfe des US-Abwehrsystems Patriot über der Region Kiew abgefangen worden. Die extrem schnell und hoch fliegenden und dennoch manövrierfähigen Raketen setzen russischen Streitkräfte mindestens seit März im Ukraine-Krieg ein, etwa zur Zerstörung von Treibstoff- und Waffenlagern.

Im Kampf gegen Russland ist die ukrainische Flugabwehr inzwischen mit einer Reihe modernster westlicher Waffensysteme ausgerüstet, darunter das in den USA hergestellte Patriot-System. Das Land hat mindestens zwei solcher Systeme erhalten, eines von den USA und eines von Deutschland.

Patriots seien ein Teil der verschiedenen Möglichkeiten zur Flugabwehr, die die USA und die internationale Gemeinschaft der Ukraine zur Verfügung gestellt hätten, sagte Pentagon-Sprecher Ryder. „Die USA und unsere Verbündeten, wir werden weiterhin bodengestützte Luftverteidigungskapazitäten und Munition einsetzen, um der Ukraine zu helfen, ihren souveränen Luftraum zu kontrollieren und ihre Bürger vor russischen Marschflugkörpern und iranischen Drohnen zu schützen.“

Ukrainische Soldaten lernen Umgang mit „Patriot“-System schneller als gedacht

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte zuvor gesagt, dass die Patriots „definitiv“ ein legitimes Ziel für die russischen Streitkräfte seien. Russland hatte das Patriot-System wohl an seinem Radarsystem geortet. Es gebe Möglichkeiten, diese Signale bis zu einem gewissen Grad zu tarnen, sagten ukrainische Beamte. Aber das russische Militär sei offenbar in der Lage gewesen, den ungefähren Standort der außerhalb von Kiew stationierten Patriot herauszufinden. Das Abfangen habe dort in der Nacht des 4. Mai stattgefunden, sagte Mykola Oleshchuk, Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe. Er bezeichnete dies als „historisches Ereignis“.

Die letzte Überprüfung der Patriot-Systeme fand Mitte April statt, bei der US-amerikanische, deutsche und niederländische Ausbilder zusammen mit ukrainischen Militärangehörigen eine letzte Inspektion der Systeme durchführten, bevor sie kurz darauf in die Ukraine verschifft wurden.

Als die USA zum ersten Mal ankündigten, sie würden Patriot-Raketensysteme in die Ukraine schicken, betrug der Zeitrahmen für die Lieferung Monate. Grund dafür: Die Komplexität des Systems und die Notwendigkeit, Dutzende ukrainischer Truppen in der Bedienung der aus mehreren Komponenten bestehenden Batterie zu schulen. Doch laut CNN waren die Ukrainer bereits gut mit dem Einsatz von Luftverteidigungssystemen vertraut. Das ermöglichte den USA, das Standardtrainingsprogramm von etwa einem Jahr auf mehrere Monate zu komprimieren.

Die Ukraine bereitet sich unteressen auch auf einen groß angelegten Gegenoffensive vor. Ein Teil der Vorbereitung ist offenbar verstärktes Feuer auf russische Artillerie. (cgsc mit dpa)