„Sie dementieren und lügen!“ Selenskyj rechnet mit russischer Führung um Putin gnadenlos ab

Wolodymyr Selenskyjs tägliche Videobotschaften sind zu einem Merkmal des Ukraine-Kriegs geworden. Erneut bittet er verzweifelt um Hilfe - und geht mit Russland hart ins Gericht.

Kiew - Es vergeht kein Tag, an dem sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht per Videobotschaft an sein kämpfendes Volk und die Weltbevölkerung wendet. Seit nun mehr sieben Wochen dauert der Krieg in der Ukraine an, ein Ende der Kampfhandlungen ist nicht in Sicht. Das erbarmungslose Vorgehen der russischen Führung erntet Tag für Tag mehr Kritik. Selenskyj selbst sorgt mit einer flammenden Abrechnungen gegen den Kreml für Aufsehen.

Krieg in der Ukraine: Russland versucht Ukrainern Schuld zu zuschieben

„Sie haben Angst davor, zuzugeben, dass sie über Jahrzehnte falsche Positionen bezogen und kolossale Ressourcen ausgegeben haben, um menschliche Nullen zu unterstützen, die sie als künftige Helden der ukrainisch-russischen Freundschaft aufbauen wollten“, gab der 44-Jährige in einer Ansprache am 10. April zu verstehen. Moskaus Versuch, in der Ukraine eigene, loyale Personen zu etablieren, sei kläglich gescheitert, argumentierte Selenskyj weiter. Diese Menschen „waren nur darin geübt, Geld aus Russland in die eigenen Taschen zu stopfen“, so der Präsident weiter.

Generell sei der Krieg in seinen Augen nur ein Mittel der russischen Führung, um eigene Fehler zu vertuschen. Russland begehe neue Fehler, so Selenskyj, um alte auszumerzen. Auch bei einer Schuldzuweisung für das aktuelle Geschehen kenne der Gegner keine Wahrheit: „Sie haben die Krim geschnappt, daran sind wir angeblich schuld.“ Russland habe jedes normale Leben im Donbass vernichtet, führte der 44-Jährige weiter aus, dort acht Jahre lang Menschen getötet und dennoch stets die Schuld bei der Ukraine gesucht. „Und schließlich haben sie einen groß angelegten Krieg gegen uns begonnen, und wieder sind wir daran schuld“, bilanzierte Selenskyj den ersten Teil seiner Ansprache.

Wolodymyr Selenskyj: Eindringlicher Aufruf an die Weltgemeinschaft

„Sie rechtfertigen sich und dementieren. Sie weisen jede Verantwortung von sich. Sie lügen“, setzte der ukrainische Präsident seine Abrechnung weiter fort. Russland versuche sich aus der Verantwortung zu stehlen, viele Menschen würden nur wiederholen, was sie in den staatsnahen Medien erfahren hätten. „Und sie haben sich schon so weit von der Realität entfernt, dass sie uns dessen beschuldigen, was eigentlich die russische Armee begangen hat“, bemängelte Selenskyj in aller Deutlichkeit mit Verweis auf die Geschehnisse in Butscha, wo russische Soldaten vor wenigen Wochen angeblich hunderte Zivilisten erschossen haben.

Letztlich handle Russland und seine Führung um Präsident Wladmir Putin aus „reiner Feigheit“, schloss der 44-Jährige seine Ansprache: „Wenn Menschen der Mut fehlt, Fehler zuzugeben, sich zu entschuldigen, sich der Realität anzupassen, verwandeln sie sich in Monster.“ Erneut nutzte er die Videobotschaft für einen Aufruf an die Weltgemeinschaft und forderte diese zum Handeln auf: „Und wenn die Welt dies ignoriert, entscheiden die Monster, dass sich die Welt ihnen anpassen muss.“ Eines Tages, versicherte Selenskyj dann bestimmt, werde sich Russland die Wahrheit hinter dem Krieg eingestehen müssen. (to)

