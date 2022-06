Ukraine-Krieg: Sanktionen treffen russische Wirtschaft laut Habeck hart

Teilen

Robert Habeck © IMAGO/Bernd Elmenthaler

Die internationalen Sanktionen beeinträchtigen laut Wirtschaftsminister Robert Habeck die Wirtschaft Russlands stark.

Berlin in Deutschland - Zwar verdiene die Regierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin noch immer viel Geld mit Energieexporten und das "tut weh", sagte Habeck am Donnerstag im Bundestag. "Aber er kann sich von dem Geld, das er verdient, immer weniger, ja faktisch nichts mehr kaufen".

Die Länder, die sich den Wirtschaftssanktionen gegen Russland angeschlossen haben, hätten in den vergangenen Monaten 53 Prozent weniger in das Land ausgeführt, sagte Habeck weiter. Auch die Exporte der Staaten, die sich nicht an den Sanktionen beteiligten, seien um 45 Prozent gesunken. Russland fehlten so zum Beispiel Sicherheitsupdates für Flugzeuge - "mit der Konsequenz, dass bald die Flugzeuge am Boden bleiben". Dem Land fehlten technische Güter, so dass Produktionsprozesse "zerstört" würden. "Die Zeit arbeitet gegen Russland, sie arbeitet gegen die russische Wirtschaft."

Das russische Bruttoinlandsprodukt sei bereits um neun Prozent eingebrochen, die Kreditwürdigkeit des Landes habe nur noch "Ramschstatus", sagte der Wirtschaftsminister weiter. Die Investitionstätigkeit in dem Land sei um 34 Prozent zurückgegangen.



Die Kosten der Sanktionen träfen aber auch die deutsche Wirtschaft und die deutsche Bevölkerung. "Wir tun dies, um Putins Wirtschaft zu schädigen", sagte Habeck. Deutschland leiste so seinen "wirtschaftspolitischen Beitrag, dass dieser Krieg irgendwann ein Ende findet". fho/ilo

Von der Invasion zum Kampf um den Donbass



Am 24. Februar entfesselte Russland einen der größten militärischen Konflikte in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Am Freitag dauert der Krieg in der Ukraine seit hundert Tagen an. Die wichtigsten Daten des bisherigen Kriegsverlaufs:



24. Februar



Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt einen "militärischen Spezialeinsatz" zur "Entnazifizierung" der Ukraine und zum Schutz der dortigen russischsprachigen Bewohner an. In den frühen Morgenstunden beginnt mit Luft- und Raketenangriffen die russische Invasion.



26. Februar



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnet den russischen Angriff als "Zeitenwende". Der Westen beschließt Militärhilfen für die Ukraine und beispiellose Sanktionen gegen Russland. Russische Banken werden aus dem Zahlungssystem Swift verbannt, der Luftraum in Europa und den USA wird für russische Flugzeuge gesperrt.



27. Februar



Putin versetzt seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Als Grund nennt er die Finanzsanktionen sowie "aggressive Äußerungen" der Nato-Mitglieder.



3. März



Als erste ukrainische Stadt wird Cherson im Süden von russischen Truppen eingenommen.



4. März



In Russland ist es fortan verboten, den Militäreinsatz in der Ukraine "Krieg" zu nennen - wer dies missachtet, muss mit bis zu 15 Jahren Gefängnis rechnen.



8. März



Erste Fluchtkorridore in der Ukraine ermöglichen die Flucht tausender Menschen. Die USA verkünden ein Öl- und Gasembargo gegen Russland.



16. März



Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj ruft die US-Abgeordneten in einer Rede vor dem Kongress auf, sich an Pearl Harbor zu erinnern, den Angriff Japans auf die USA im Zweiten Weltkrieg.



17. März



Nach der Bombardierung eines Theaters in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol bezeichnet US-Präsident Joe Biden Putin als "Kriegsverbrecher".



25. März



Angesichts der stockenden Offensive im Norden der Ukraine und um die Hauptstadt Kiew verkündet Russland einen Strategiewechsel. Die Armee soll sich nun auf die "Befreiung" der ostukrainischen Donbass-Region konzentrieren.



2./3. April



Im Kiewer Vorort Butscha werden nach dem Abzug russischer Truppen dutzende Leichen von Zivilisten entdeckt, einige mit gefesselten Händen und Folterspuren. Moskau weist jede Verantwortung von sich.



8. April



Während hunderte Flüchtlinge auf einen Zug warten, wird der Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk von einer Rakete getroffen. Mindestens 57 Menschen werden getötet.



12. April



Die ukrainische Regierung verwehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Besuch in Kiew - wegen dessen früherer Russland-Politik. US-Präsident Biden wirft Russland "Völkermord" in der Ukraine vor.



14. April



Die "Moskwa", Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, sinkt - Moskau spricht von einem Brand an Bord, laut Kiew wurde das Kriegsschiff von ukrainischen Raketen getroffen.



26. April



Nach langem Zögern stimmt die Bundesregierung der Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine zu. Geliefert werden sollen unter anderem Gepard-Panzer.



5. Mai



Die durch die Absage an Steinmeier ausgelösten Irritationen zwischen Berlin und Kiew werden ausgeräumt: Selensky lädt den Bundespräsidenten sowie die gesamte Bundesregierung ein.



9. Mai



Bei der traditionellen Militärparade in Moskau zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland warnt Putin vor einem neuen Weltkrieg.



10. Mai



Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht als erstes Kabinettsmitglied die Ukraine. Sie sagt Hilfe bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen zu.



14. Mai



Die ukrainische Armee gibt die Rückeroberung der Millionenstadt Charkiw im Norden bekannt.



18. Mai



In Abkehr von einer langen Geschichte militärischer Neutralität reichen Finnland und Schweden ihre Anträge auf Beitritt zur Nato ein.



20. Mai



Die russische Armee verkündet die vollständige Einnahme des Asow-Stahlwerks in Mariupol, die Stadt ist nun vollständig unter russischer Kontrolle. Fast 2500 ukrainische Kämpfer geraten in russische Kriegsgefangenschaft.



23. Mai



Im ersten Kriegsverbrecherprozess gegen einen russischen Soldaten in der Ukraine wird der 21-jährige Angeklagte wegen Erschießung eines Zivilisten zu lebenslanger Haft verurteilt.



30. Mai



Die EU beschließt nach zähen Verhandlungen mit Ungarn ein Ölembargo gegen Russland, das jedoch nur für Schiffslieferungen, nicht für die Pipelines gelten soll.



31. Mai



Die russischen Streitkräfte erobern Teile der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine. Wer die Stadt kontrolliert, hat de facto auch die Kontrolle über die gesamte Donbass-Region Luhansk.



3. Juni



Der Krieg dauert den 100. Tag an. ju/cp