Ukraine erhält Scalp-Raketen: Frankreichs Waffe ermöglicht Angriffe auf Russland

Von: Stephanie Munk

Erst Storm Shadows, jetzt Scalp-Raketen: Die Ukraine erhält neue Waffen aus Frankreich. Eine Eskalation des Krieges sieht Macron darin nicht – anders als der Kreml.

Vilnius/Kiew – Um die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russland im Ukraine-Krieg zu unterstützen, bekommt sie weitere Waffenhilfe aus dem Westen: Frankreich sicherte die Lieferung von Marschflugkörpern mit einer Reichweite von 250 Kilometern zu – konkret handelt es sich dabei im Scalp-Raketen.

Angesichts der von der Ukraine geführten Gegenoffensive wolle man die „Lieferung von Waffen und Ausrüstung“ erhöhen, damit die Ukrainer auch Angriffe auf weitere Distanz durchführen könnten, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius. „Wir haben entschieden, neue Raketen zu liefern, die der Ukraine Schläge in der Tiefe erlauben.“ Die ersten Scalp-Raketen sollen laut Militärkreisen bereits in der Ukraine angekommen sein.

Frankreich liefert der Ukraine Scalp-Raketen mit einer Reichweite von 250 Kilometern. © IMAGO/Abacapress

Scalp-Raketen an Ukraine: Frankreich folgt Vorbild der Storm Shadow-Lieferung

Frankreich folgt damit dem Beispiel Großbritanniens, das bereits Raketen vom Typ Storm Shadow an die Ukraine geliefert hat. Dabei handelt es sich um denselben Raketentyp wie Scalps. Die Raketen sind ein britisch-französisches Gemeinschaftsprojekt.

Transportiert werden sollen die Raketen von Kampfflugzeugen, die nicht aus dem Westen stammten. Wie viele Scalp-Raketen geliefert werden, gab Macron nicht bekannt. Ein Insider sagte aber der Nachrichtenagentur Reuters, dass es sich um eine „beträchtliche Anzahl“ handle.

Scalp-Raketen sind westliche Waffen mit höchster Reichweite für Ukraine

Storm Shadows und Scalp-Raketen sind die westlichen Waffen mit der größten Reichweite, die bisher an die Ukraine geliefert wurde. Sie ermöglichen den ukrainischen Truppen aufgrund ihrer 250-Kilometer-Reichweite Angriffe auch weit hinter der aktuellen Frontlinie im Südosten der Ukraine. Sie würden aber nur innerhalb der international anerkannten Grenzen der Ukraine eingesetzt, sagte der Insider bei einer Presse-Unterrichtung auf dem Nato-Gipfel. Die Ukraine habe das schriftlich garantiert.

Laut dem Fernsehsender Al Jazeera betonte Macron bei seiner Rede in Vilnius, dass die Lieferung der Raketen „die Klarheit und Kohärenz unserer Doktrin bewahren würde, das heißt, es der Ukraine ermöglichen würde, ihr eigenes Territorium zu verteidigen“. Als Eskalation des Ukraine-Kriegs werte die französische Regierung die Lieferung der Scalp-Raketen nicht, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Russland feuere im Krieg gegen die Ukraine Raketen mit einer viel größeren Reichweite ab.

Eine Quelle aus französischen Militärkreisen sagte laut Al Jazeera ebenfalls, die Langstreckenwaffen seien kein eskalierender Schritt, sondern würden das Kräftegleichgewicht ausgleichen. „Es bringt die Dinge wieder ins Gleichgewicht und ermöglicht es der Ukraine, tief in die russischen Linien einzudringen und härtere Ziele zu durchdringen“, wird die Quelle zitiert.

Frankreich liefert Scal-Raketen an Ukraine - Russland spricht von „Fehlentscheidung“

Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach in Russland dennoch von einer „Fehlentscheidung“, die schädliche Folgen für die ukrainische Seite haben werde. „Denn das zwingt uns natürlich zu Gegenmaßnahmen“, so der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Grundsätzlich sei Moskau der Ansicht, dass Waffenlieferungen an die Ukraine den Verlauf der „militärischen Spezialoperation“ nicht beeinflussen könnten. Sie würden das Schicksal des „Kiewer Regimes“ nur verschlimmern, sagte Peskow laut russischen Nachrichtenagenturen.

Scalp-Raketen ermöglichen Angriffe auf Bunker und Infrastruktur

Laut dem europäischen Hersteller MBDA ist Scalp eine mit konventionellem Sprengstoff bewaffnete Langstreckenrakete, die zu Angriffen gegen „feste oder stationäre Ziele wie befestigte Bunker und wichtige Infrastruktur“ fähig sei. Aufgrund ihres fortschrittlichen Navigationssystems seien „hochpräzise Angriffe“ möglich.

„Nach dem Abschuss senkt sich die Waffe geländenah ab“, um zu vermeiden, dass sie vom Feind entdeckt werde, heißt es. Scalp-Raketen verfügten außerdem über einen Infrarot-Sucher, der das Zielbild mit einem gespeichertem Bild abgleiche, „um einen präzisen Schlag und minimalen Kollateralschaden zu gewährleisten“.

Die Ukraine setzt bei der Verteidigung gegen Rissland auch auf eine viel kleinere, aber sehr effektive Waffe: „Wilde Hornissen“ der Marke Eigenbau, die offenbar mit einem Schlag einen russischen Panzer zerstören können. Die russischen Truppen muss offenbar hohe Verluste bei ihren Panzern hinnehmen – die Ukraine soll nun sogar schon einen höheren Bestand haben als Putins Armee. (smu)