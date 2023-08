Nato-Kampfjet-Eskorte: Drei Frachter ignorieren Putins Schwarzmeer-Blockade

Von: Bona Hyun

Teilen

Trotz Drohung aus Moskau sind drei Schiffe in ukrainischen Häfen angekommen © Khalil Hamra/dpa

Putin erklärte alle Frachtschiffe auf dem Schwarzen Meer zu Russlands Feinden. Drei Schiffe widersetzen sich der Drohung. Moskau greift jedoch nicht ein.

Kiew – Trotz Drohungen aus Moskau sind drei Schiffe in ukrainischen Häfen angekommen. Mehrere US-amerikanische sowie ukrainische Medien berichteten, dass die drei Frachter aus Israel, Griechenland und mit türkisch-georgischer Registrierung das Schwarze Meer in den vergangenen Tagen gequert und dabei direkten Kurs auf die Ukraine genommen hätten. Ziel sei der ukrainische Donauhafen Ismail. Die russische Marine reagierte bislang nicht.

Ukraine-Frachter ignorieren Putins Schwarzmeer-Blockade – Russland greift nicht ein

Die Frachter machten laut Berichten keine Anzeichen, ihre Absichten zu verschleiern. Die Eskorte der Frachter wirkte möglicherweise abschreckend. Während ihrer Überfahrt wurden die drei Schiffe laut Forbes von mehreren Aufklärungsflugzeugen der NATO begleitet. Wie aus Luftverkehrs-Trackern hervorgeht, patrouillierten in der Luft das Aufklärungsflugzeug P-8 Poseidon der US Navy, ein kleines Spionageflugzeug namens Challenger im Dienst des US-Heeres, eine Aufklärungsdrohne RQ-4 der US Air Force und ein E-3-Flieger der NATO mit Frühwarnsystem.

„Berichte über drei zivile Schiffe, die ungehindert in die Ukraine segeln, könnten darauf hindeuten, dass Russland entweder nicht willens oder nicht in der Lage ist, solche Durchsuchungen zu diesem Zeitpunkt durchzusetzen“, stellte die amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War in einem Lagebericht fest.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Ukrainische Frachtschiffe steuern offenbar Hafen für Getreideexport an

Die Transponder der Schiffe waren laut Forbes während der gesamten Fahrt durchs Schwarze Meer eingeschaltet und ihre Position für jedermann sichtbar. Das israelische Schiff, das unter der Kennzeichnung „AMS1“ unterwegs ist, sowie der griechische Frachter „Sahin 2“ sind demnach über den Bosporus ins Schwarze Meer gefahren. Der türkisch-georgische Frachter namens „Yilmaz Kaptan“ begann seine Fahrt in Richtung Ukraine an der Nordküste der Türkei.

Am mutmaßlichen Zielhafen Ismail sollen die Frachter mit Getreide beladen werden, ehe sie wieder Kurs aufs Schwarze Meer nehmen und das Getreide zu den Abnehmern ins Ausland bringen. Diese Art ukrainischer Getreide-Exporte wurde bislang durch ein internationales Getreideabkommen geschützt. Mitte Juli ließ Russland das Abkommen jedoch auslaufen.

Putin erklärt zivile Schiffe zu Russlands Feinden und lässt Getreide-Deal auslaufen

Nachdem Russland aus dem Getreideabkommen ausgestiegen war, stufte Präsident Wladimir Putin ab sofort alle Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, als potenzielle Feinde ein. „Alle Schiffe, die in den Gewässern des Schwarzen Meeres zu ukrainischen Häfen fahren, werden als potenzielle Träger militärischer Fracht betrachtet“, gab das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung über Telegram bekannt. Außerdem gehe man davon aus, dass die Heimatländer dieser Schiffe „auf der Seite des Kiewer Regimes in den Ukraine-Konflikt verwickelt sind.“

Wie Russland künftig auf Handelsschiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, reagieren wird, wurde in der Erklärung nicht genannt. Die USA warnten am Donnerstag (20. Juli) bereits vor Angriffen gegen die zivile Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer. Putin erhöht mit der neuen Entscheidung den Druck auf den Westen und auf Länder weltweit, die sich im Ukraine-Krieg nicht klar positioniert haben. Die Behinderung von Handelsschiffen an ukrainischen Häfen hat nicht nur Auswirkungen auf die ukrainische Wirtschaft, sondern auch auf die Lebensmittelversorgung weltweit. Ohne ukrainisches Getreide drohen vor allem auf dem afrikanischen Kontinent Hungersnöte.