Appell an Scholz: Deutsche Promis warnen vor Weltkrieg - und scheinen Ukraine Kapitulation nahezulegen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Im Ukraine-Krieg sieht Scholz einen „Angriff auf die Demokratie“. Indes warnten ihn mehrere Prominente vor neuen Waffenlieferungen. Der News-Ticker.

Update vom 29. April, 11.50 Uhr: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat in der Bundestagsdebatte über den Bericht der Wehrbeauftragten die massiv gewachsene Dringlichkeit hinreichender Fähigkeiten zur Landesverteidigung hervorgehoben. „Es war noch nie so wichtig, in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes, wehrhaft zu sein“, hob Lambrecht in der Plenarsitzung hervor. Mehrere Redner verwiesen in der Debatte auf die immer noch massiven Ausrüstungsmängel bei der Truppe.

„Handeln ist gefragt, mehr denn je“, sagte Lambrecht. „Wir sehen jeden Tag die Grausamkeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und wir können heute noch nicht sagen, wie weit Putin seinen Großmachtswahn treibt“, begründete dies die Ministerin. Daher brauche man eine „voll ausgestattete und einsatzbereite Bundeswehr“. Es sei gut und wichtig, dass der Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) hier die bestehenden Mängel offenlege, denn man müsse „wissen, wo es hakt“, um gegensteuern zu können.

Sie warb erneut um Unterstützung für das geplante Bundeswehr-Sondervermögen, denn „wir sind nach Jahren des Mangels auf diesen Booster dringend angewiesen, um die Einsatzfähigkeit schnell zu erhöhen“. Die gelte für die beschlossene Neuausstattung der Soldatinnen und Soldaten mit persönlicher Schutzausstattung bis 2025, für die 2,4 Milliarden Euro eingeplant sind, ebenso wie für den Kauf bewaffneter Drohnen, US-Kampfflugzeugen des Typs F-35 sowie die Anschaffung schwerer Transporthubschrauber.

Deutschland im Ukraine-Krieg: Vorstoß von CSU-Generalsekretär - Enteignungen bei Gasembargo?

Update vom 29. April, 10.45 Uhr: Für den Fall eines russischen Gasembargos will CSU-Generalsekretär Stephan Mayer auch Enteignungen in Betracht ziehen. „Für Enteignungen gibt es hohe Hürden. Aber unsere oberste Priorität muss in der Tat die Versorgungssicherheit sein“, sagte Mayer der Welt. Zunächst müssten jedoch „Firmen, die Verträge nicht erfüllen, in treuhänderische Verwaltung überführt“ werden.

Er warnte vor einem europäischen Embargo auf russisches Gas. „Natürlich sind Sanktionen gegen Russland wichtig und richtig“, sagte er und fügte hinzu: „Aber wir dürfen nicht sehenden Auges unsere Wirtschaft in eine kaum zu meisternde Bredouille bringen.“ Um die Unabhängigkeit von fossiler Energie voranzutreiben, sprach sich Mayer dafür aus, mehr Standorte für Windräder zu prüfen.

„Ich bin der Auffassung, dass man in unmittelbarer Nähe zu oder in vorhandenen Industriestandorten in Übereinstimmung mit der Bevölkerung zusätzliche Windräder bauen sollte. Das ist in anderen Ländern Europas üblich, in Deutschland nicht.“ Der Ertrag müsse dies aber rechtfertigen. Das Festhalten der Bundesregierung an den Abschaltplänen für die verbleibenden Kernkraftwerke bezeichnete Mayer indessen als "katastrophalen Fehler".

Deutschland im Ukraine-Krieg: Scholz preist Demokratie und schießt gegen Putins Angriffskrieg

Erstmeldung: München - Der Konflikt in der Ukraine tobt weiterhin mit aller Härte. Russische Truppen konzentrieren ihre Angriffe auf den Osten des Nachbarlandes. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Zusammenstöße mit ukrainischen Verteidigern intensivieren sich in den teilweise von pro-russischen Separatisten besetzten Oblasts Luhansk und Donezk. Zudem kam es zu Raketenangriffen auf Kiew während dem Besuch von UN-Chef António Guterres.

Die deutsche Politik befasst sich indes mit den (möglichen Folgen) des Ukraine-Kriegs. Die Energie-Versorgungssicherheit, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas, die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine und die Gefahr eines möglichen Atomschlags durch Russland sind nur einige der Diskussionsthemen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wurde in einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag für die Welt hingegen grundsätzlich: Er pries den Wert der Demokratie.

Deutschland im Ukraine-Krieg: Scholz wertet Putins Krieg als Angriff auf Demokratie und deren Werte

„Sein Krieg richtet sich gegen alles, was Demokratie ausmacht: Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Selbstbestimmung, Menschenwürde“, warf Scholz dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor. Putin verfolgte nicht nur das Ziel, die Ukraine zu zerstören.

Dagegen stünden die demokratischen Länder der Welt allerdings so geschlossen zusammen wie selten zuvor, betonte Scholz und verwies auf bereits getroffene Maßnahmen: „Gemeinsam unterstützen wir die Ukraine, gemeinsam haben wir härteste Sanktionen gegen die russischen Aggressoren verhängt, gemeinsam stärken wir unsere Verteidigung.“ Nach Scholz zeigt dies, was Demokratien verbindet: „Die Überzeugung, dass Recht der Macht Grenzen setzen muss.“

In autokratischen Staaten hingegen sei das Gegenteil der Fall: „Sie stellen die Macht über das Recht, und genau darin liegt ihre größte Schwäche.“ Eine nicht an Recht gebundene Macht, sei „anfällig für Korruption, Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch“, unterstrich Scholz in seinem Beitrag. Der Bundeskanzler ist überzeugt: „Nur die Demokratie ist geeignet, die Probleme des 21. Jahrhunderts in den Griff zu bekommen. Ihr gehört die Zukunft!“

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Prominente richten Appell an Scholz - Warnung vor neuem Weltkrieg

Gegen Waffenlieferungen sprachen sich allerdings nun mehrere Prominente aus, darunter die Feministin Alice Schwarzer, der Schriftsteller Martin Walser und der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Ihre Position begründen sie mit der Gefahr eines neuen Weltkriegs. In einem offenen Brief wandten sie sich an Bundeskanzler Scholz.

Kreml-Chef Putin dürfe kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die Nato geliefert werden, schreiben die Unterzeichner in dem Brief, den die Zeitschrift Emma veröffentlichte. Zu den 28 Erstunterzeichnern gehören auch der Autor Alexander Kluge, der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, der Sänger Reinhard Mey, die Kabarettisten Gerhard Polt und Dieter Nuhr, die Schauspieler Lars Eidinger und Edgar Selge und die Schriftstellerin Juli Zeh.

Ukraine-Krieg: Prominente loben Scholz für ursprüngliche Position - „keine weiteren Waffen liefern“

Anders als viele Kritiker, die Scholz eine zaudernde Haltung vorwerfen, bekunden die Unterzeichner des Briefes ihre Unterstützung dafür, dass der Bundeskanzler bisher alles getan habe, um eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs zum Dritten Weltkrieg zu vermeiden. „Wir hoffen darum, dass Sie sich auf Ihre ursprüngliche Position besinnen und nicht, weder direkt noch indirekt, weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wir bitten Sie im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können“, heißt es in dem Brief.

Die Unterzeichner betonen, dass Putin mit dem Angriff auf die Ukraine das Völkerrecht gebrochen habe. Dies rechtfertige aber nicht, das „Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen“. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. „Ein russischer Gegenschlag könnte sodann den Beistandsfall nach dem Nato-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen“, heißt es in dem Brief.

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Promi-Warnung vor „Weltkrieg“ - Zweifel auch an weiterem Widerstand?

„Dazu steht selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor in einem unerträglichen Missverhältnis. Wir warnen vor einem zweifachen Irrtum: Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern.“

Eine zweite „Grenzlinie“ sei das Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung. Die Verfasser schienen am Sinn weiteren Widerstands gegen Russland zu zweifeln, äußerten dies allerdings eher verklausuliert: „Die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren ‚Kosten‘ an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung“ falle nicht ausschließlich in die Zuständigkeit der Regierung in Kiew: „Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur.“

Die vom Bundestag nun offiziell unterstützte Lieferung schwerer Waffen erntet unterdessen allerdings offenbar weitgehend Zustimmung von der Bevölkerung. Mehr als die Hälfte der Bürger unterstützt laut einer Umfrage die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine. 56 Prozent der Befragten finden die Lieferung etwa von Panzern richtig, 39 Prozent sprechen sich dagegen aus, wie aus dem ZDF-„Politbarometer“ der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. (bb mit Material von dpa/AFP)