Erst jung, jetzt alt: SPD-Gruppen wollen Scholz „vom Irrweg abbringen“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) © Michael Kappeler/AFP

Bei der SPD meldet sich nach den „Jusos“ nun auch die „AG 60plus“ zu Wort und stellt sich gegen den Plan von Olaf Scholz, 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren.

Berlin - Wann sind sich Jung und Alt schon mal einig? Bei der SPD gab es nun so einen generationenübergreifenden Moment: Sowohl Jusos als auch die Arbeitsgemeinschaft der SPD-Mitglieder über 60 („AG 60plus“) halten die Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Euro und den generellen Aufrüstungsplan von Olaf Scholz für einen „Irrweg“. Unter der Führung von Lothar Binding (SPD) stellen sich die Alt-Sozialisten klar gegen diese Trendwende.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von „Zeitenwende“ bei der Bundeswehr

Der 24. Februar 2022 markiert den Tag des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Für ganz Europa war dies ein Schock, Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer „Zeitenwende“. Die Bundesrepublik entschied sich dafür, Waffen an die Ukraine zu liefern. Es gäbe eine „Pflicht zur Verteidigung der Ukraine und der UN-Charta“, so Außenministerin Annalena Baerbock. Ende Februar erklärte Scholz dann, eine „leistungsfähige, hochmoderne, fortschrittliche Bundeswehr“ zu wollen und stellte dafür ein Sonderbudget von 100 Milliarden Euro in Aussicht. Zusätzlich werde Deutschland künftig das Nato-Ziel von zwei Prozent übererfüllen. Demnach sollen in Zukunft über zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland fließen.

Die Vorsitzende der Jungsozialisten (Jusos), Jessica Rosenthal hatte sich bereits vor rund einer Woche klar gegen diese Investition ausgesprochen. Deutschland brauche eine wehrhafte Bundeswehr, erklärte sie gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Es bringe aber nichts, weitere Milliarden Euro in einem „schwarzen Loch“ zu versenken. Auch sei das Grundgesetz nicht der Ort, an dem auf alle Zeiten Militärausgaben festgeschrieben werden sollten, so Rosenthal weiter. Nun steht fest: Nicht nur die Jungsozialisten sehen das so, denn am Montag (7. März) meldeten sich die „Altsozialisten“ unter der Führung des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Lothar Binding zu Wort.

SPD: Alt-Sozialisten gegen Trendumkehr beim deutschen Militärbudget

Lothar Binding (SPD) zeigt während der Sitzung des Deutschen Bundestags am 26. Februar 2021 einen Artikel mit einem Bild von Olaf Scholz. Inhaltlich will er dem Bundeskanzler in puncto Militärbudget aktuell nicht folgen. © Christian Spicker / Imago

Erst hatten sich die Jusos gegen die 100 Milliarden Euro teure Investition in die Bundeswehr gestemmt, nun ziehen die Senioren und Seniorinnen nach. Die Arbeitsgemeinschaft der Senioren „AG 60plus“ unter der Führung von Lothar Binding veröffentlichte eine Erklärung, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Darin heißt es: „Der Überfall auf die Ukraine ist eine Zeitenwende, schafft einen Ausnahmezustand. Trotzdem darf dieser Schock nicht dazu führen, die Kernbestandteile sozialdemokratischer Identität in Frage zu stellen oder eine Aufrüstungsspirale mit unabsehbaren weltweiten Folgen zu rechtfertigen.“

„Die Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung zu befähigen, ist ein Ziel.“ Mehr als zwei Prozent des BIP auszugeben, sei hingegen „kein Ziel“, so die Erklärung, und werde von einer großen Anzahl unterschiedlicher SPD-Gliederungen abgelehnt. Mit der Mitteilung wolle die Arbeitsgemeinschaft einen Beitrag zur „innerparteilichen Überzeugungsarbeit leisten, um die SPD von diesem offenbar unter Schock eingeschlagenen Irrweg abzubringen“, heißt es in der Erklärung dem Bericht zufolge weiter.