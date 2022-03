Nach heftiger Kritik am Altkanzler: Schröders Frau schaltet sich ein und zeigt sich von SPD-Führung entsetzt

Gerhard Schröder mit Ehefrau So-yeon Schröder-Kim bei einer Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. © Christoph Hardt/Future Image/Imago

Die Ehefrau von Gerhard Schröder hat sich zur Kritik an ihrem Mann im Ukraine-Konflikt Stellung bezogen. Auch ein Zeitungsbeitrag empört sie.

Berlin - Die Kritik an Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) hält an. Nun hat sich seine Ehefrau auf Instagram geäußert. Sie sei entsetzt, mit welcher Eilfertigkeit die SPD in der Führung, aber auch in vielen Grundorganisationen eine „Kampagne“ gegen ihren Mann unterstütze, schrieb So-yeon Schröder-Kim am Samstag (5. März) auf Instagram. „Ihr könnt sicher sein, was auch immer mein Mann tun kann, um zur Beendigung des Krieges beizutragen, wird er tun und zwar unabhängig von Ultimaten der SPD oder anderen Organisationen wie etwa dem DFB.“

In einem weiteren Instagram-Eintrag kündigte Schröder-Kim an, sich wegen einer Überschrift der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung an den Presserat zu wenden. Die Zeitung hatte am Freitag ein Foto von Gerhard Schröder mit der Zeile „Ohne jede Würde?“ auf ihrer Titelseite abgedruckt. HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt reagierte in der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags und erläuterte die Entstehung des Titels. Zudem schrieb er: „Wir haben ihren Ehemann mehrfach eingeladen, zu alledem Stellung zu nehmen und seine Position, die so viele Menschen offenkundig verstört, zu erläutern. Daraus ist leider bisher nichts geworden.“

Erst kürzlich sorgt Schröders Ehefrau mit einem Instagram-Beitrag zum Ukraine-Konflikt für Aufsehen. (Weitere Nachrichten und Hintergründe finden Sie in unserem Politik-Newsletter.)

Schröder während des Ukraine-Kriegs: Harsche Kritik am Altkanzler - Frau schaltet sich ein

Der frühere Bundeskanzler war wegen seines Festhaltens an Geschäftsbeziehungen zu Russland trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine stark in die Kritik geraten. Konkret geht es um Schröders Posten bei den russischen Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie dem Ölkonzern Rosneft, wo er Aufsichtsratschef ist. Zudem soll Schröder einen Aufsichtsratsposten für Gazprom übernehmen. Der frühere Kanzler steht seit langem wegen seiner Verbindungen nach Russland in der Kritik. Er gilt als langjähriger Freund von Präsident Wladimir Putin, der vergangene Woche einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat.

Nach der SPD-Spitze hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Vor-Vorgänger dazu aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen zu räumen. Die Heidelberger Sozialdemokraten beantragten Schröders Parteiausschluss. Der DFB forderte den Altkanzler als Ehrenmitglied des Verbands auf, auf die „Funktionen in russischen Staatskonzernen“ zu verzichten oder seine Ehrenmitgliedschaft im DFB aufzugeben. Borussia Dortmund entzog ihm die Ehrenmitgliedschaft. (dpa/cibo)

