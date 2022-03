Ukraine-Krieg: Selenskyj beschließt tägliche Gedenkminute für Kriegsopfer

Präsident Selenskyj ordnet tägliche Gedenkminute für die Opfer des russischen Angriffs an.

Kiew - «Jeden Morgen um 9.00 Uhr (8.00 Uhr MEZ) werden wir der Ukrainer gedenken, die ihr Leben gaben», sagte Selenskyj in einer Videobotschaft, die am Mittwoch in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Das schließe sowohl Soldaten als auch Zivilisten ein. «Alle, die noch leben könnten, wenn Russland diesen Krieg nicht begonnen hätte», sagte der 44-Jährige.

Zudem forderte das ukrainische Staatsoberhaupt die internationale Ächtung Russlands als Terrorstaat. «Der russische Staat hat sich in einen offenen Terroristen verwandelt, und ihm ist das nicht peinlich», sagte Selenskyj. Der Staatschef führte als Beispiel Entführungen von Bürgermeistern und Abgeordneten in den von Russland besetzten Gebieten und den Fall eines Krankenhauses in der Hafenstadt Mariupol an. Das russische Militär soll dort etwa 400 Mitarbeiter in den Gebäuden festhalten. Moskau werde sich für alles verantworten müssen, sagte Selenskyj.

Russland hatte am 24. Februar einen Angriffskrieg gegen den Nachbarstaat begonnen. Moskau bezeichnet den Krieg als «Sonder-Militäroperation». UN-Angaben zufolge wurden seitdem etwa 700 Zivilisten getötet. Kiew geht von weitaus höheren Zahlen aus. Zu den militärischen Verlusten beider Seiten gibt es widersprüchliche Angaben, die nicht unabhängig überprüft werden können.

Slowakei: Bundeswehr verlegt Flugabwehrraketensystem Patriot

Die Bundeswehr hat mit einer Verlegung des Flugabwehrraketensystems Patriot in die Slowakei begonnen. Fahrzeuge mit Ausrüstung und Waffensystemen setzten sich am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Husum (Schleswig-Holstein) in Bewegung. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen die Soldaten mit ihrer Stationierung einen Beitrag zum Schutz des an die Ukraine grenzenden Nato-Partners leisten. Das Patriot-System («Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target») dient zur Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern.

Das slowakische Parlament hatte am Vorabend mit deutlicher Mehrheit für die Stationierung deutscher und anderer Nato-Truppen gestimmt. Wie das Verteidigungsministerium in Bratislava schon zuvor mitgeteilt hatte, sieht der mit den Bündnispartnern abgesprochene Regierungsplan die Stationierung von 2100 Soldaten vor. Davon soll der mit 700 größte Teil aus Deutschland kommen, weitere 600 werden aus Tschechien, 400 aus den USA, 200 aus den Niederlanden und je 100 aus Polen und Slowenien erwartet. Die Stationierung ist Reaktion der Nato auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Papst Franziskus will mit seltenen Kirchenritual ein Zeichen im Ukraine-Krieg setzen

Mit einem äußerst seltenen Kirchenritual will Papst Franziskus ein Zeichen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine setzen. Am 25. März werde er im Petersdom in Rom «Russland und die Ukraine dem Unbefleckten Herzen Mariens weihen», hieß es am Mittwoch auf dem Twitter-Kanal des Heiligen Vaters. Die Weihe, die seit dem 20. Jahrhundert nur wenige Male gespendet wurde, gilt als symbolisch wichtig.

Der 85 Jahre alte Papst nannte bislang im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine Russland nicht namentlich. Durch die Weihe beider Länder vermeide man nun eine Verurteilung Russlands, was eine typische Verhaltensweise des Heiligen Stuhls sei, um neutral zu bleiben, erklärte ein Vatikan-Experte auf Nachfrage.

Am 25. März feiern Katholiken und Orthodoxe das Fest der Verkündigung der Geburt Jesu an seine Mutter Maria durch den Erzengel Gabriel. Es ist eines der zwölf Hochfeste im orthodoxen Kirchenjahr. Am selben Tag soll der polnische Kardinal Konrad Krajewski, den Franziskus bereits als Vertreter in die Ukraine entsandte, die Weihe im portugiesischen Wallfahrtsort Fátima vollziehen. (dpa)