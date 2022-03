Der Bundestag blamiert sich nach Selenskyjs Rede - es ist ein deutscher Fehler mit Methode

Von: Georg Anastasiadis

Der Bundestag blamiert sich nach Selenskyjs Rede - die Fehler Deutschlands haben Methode, kommentiert Georg Anastasiadis. © Michael Kappeler/dpa/fn

Deutschland hat sich erneut unmöglich gemacht. Nirgendwo sonst wurde Wolodymyr Selensky so würdelos abgefertigt wie im Bundestag. Das hat Methode, kommentiert Georg Anastasiadis.

Am Tag nach der Rede Wolodymyr Selenskyjs im Bundestag ist der Katzenjammer in der Ampelregierung groß. Einen „Fehler“ nennt FDP-Chef Christian Lindner das kalte Schweigen, mit dem Kanzler Scholz die flehende Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Bundestag quittiert hatte.

Das Eingeständnis ist richtig – und erfasst doch nicht mal in Ansätzen den Schaden, den die Regierung unserem Land erneut zugefügt hat. Wie ein roter Faden zieht sich Deutschlands mangelnde Empathie für das Opfer Ukraine durch die jüngere Geschichte: die verweigerten Waffenlieferungen, die kaltschnäuzige Behauptung Berlins, die Merkel-Putin-Pipeline sei ein „Privatprojekt“, der Bau der Gasröhre, den die Kanzlerin 16 Jahre lang gegen die flehentlichen Warnungen Kiews durchgesetzt hat. In der Ukraine ahnte man: Sobald Deutschland und Russland ihren Deal durchgezogen haben, beginnt in Mariupol, Kiew und Odessa das Sterben.

Ukraine-Krieg: An Warnung vor dem System Putin hat es nie gemangelt - doch die Parteien blieben willfährig

Die Wahrheit ist doch: An Warnungen vor der bösartigen Natur des Systems Putin hat es nie gefehlt, auch nicht in unserer Zeitung. Doch die politische Klasse Deutschlands wollte es nicht sehen, sei es aus Dummheit oder Geldgier. Putin ließ reihenweise Oppositionelle ermorden, zuletzt ungeniert in Sichtweite des Berliner Reichstags, er führte Krieg gegen Georgien, besetzte die Krim und log das Blaue vom Himmel herunter.

Aber weder die AfD, noch die Linke, noch den größten Teil der SPD bremste das in ihrer Willfährigkeit gegenüber dem Kreml; bei der AfD genoss der Kremlchef hymnische Verehrung. Und Angela Merkel, die meistüberschätzte Kanzlerin der Nachkriegsgeschichte? Die verwechselte Außenpolitik 16 Jahre lang mit Wirtschaftförderungspolitik und ermutigte Putin, in seinem Plan zur Unterwerfung Europas immer weiter zu gehen.

Ukraine-Krieg: Umgang mit Selenskyj im Bundestag reißt Wunden wieder auf

Jetzt geben sich alle, die es besser hätten wissen müssen, ahnungslos. Aber bis heute retten unsere Öl- und Gaskäufe Putins Regime, und ein SPD-Staatssekretär hat nichts Besseres zu tun, als sich über die gellenden Hilferufe des ukrainischen Botschafters zu beschweren. Das ist empörend. Der Umgang mit Selenskyj im Bundestag reißt all diese Wunden wieder auf. Hat man in Berlin denn wirklich überhaupt nichts gelernt?

