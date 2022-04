Europäische Werte fürs „Museum“: Selenskyj stichelt - und spricht von verschleppten und gefolterten Zivilisten

Von: Linus Prien

Dieses vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, während einer Videobotschaft am Sonntag. © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab eine Ansprache an das litauische Parlament. Er schilderte Verschleppung und Folter von Ukrainern durch russische Soldaten.

Vilnius - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Zweifel an der Entschlossenheit Europas geäußert, den Druck auf Russland wegen der Kriegsgräuel in seinem Land zu erhöhen. „Einige EU-Staaten können sich nicht festlegen, wann sie zumindest spürbar den Kauf russischer Energieträger einschränken“, sagte der Staatschef in einer Ansprache an das litauische Parlament am Dienstag. Der fortwährende Handel mit Russland forciere den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin, betonte Selenskyj.

Ukraine-Krieg: Selenskyj wirft Russland vor, Ukrainer zu verschleppen und zu foltern

Russland hatte am 24. Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Selenskyj warf in seine Rede russischen Truppen vor, Hunderttausende Ukrainer nach Russland verschleppt zu haben, um sie angesichts der von russischen Soldaten begangenen Kriegsverbrechen zum Schweigen zu bringen.

„Sie werden in spezielle Lager gebracht. Ihnen werden die Dokumente abgenommen, sie werden verhört, erniedrigt und gefoltert. Wie viele sie töten, ist unbekannt“, sagte der ukrainische Präsident. Ähnliche Vorwürfe hatte es von ukrainischer Seite schon zuvor gegeben. Für diese Anschuldigungen gibt es bislang keine Belege.

Ukraine-Krieg: Selenskyj stellt Europas Bereitschaft für seine Werte zu stehen infrage

Neben der Frage des Energieembargos griff Selenskyj noch einen weiteren Punkt auf: Der eskalierte Ukraine-Konflikt werfe für Europa eine strategische Frage auf. „Sind die Werte noch lebendig, die zur Grundlage Europas nach dem Zweiten Weltkrieg wurden? Oder haben die Werte schon ihre Rolle gespielt und können höchstens noch als Exponate in Museen für Touristen dienen?“, sagte Selenskyj. Die Bürger in Deutschland sind laut einer Umfrage beim Thema eines Energie-Embargos gespalten.

In der ukrainischen Stadt Butscha war ein große Zahl an Leichen auf den Straßen gefunden worden. Kurz zuvor hatten die russischen Truppen sich aus den Vorstädten Kiews zurückgezogen. Der Kreml weist die Verantwortung für die Toten von sich. Die Bilder sorgten auf der ganzen Welt für Entsetzen. In seiner Ansprache sagte der ukrainische Präsident: „Egal wo die russischen Besatzer hinkommen, es wiederholt sich das Gleiche.“ (dpa/lp)