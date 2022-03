Selenskyj-Gattin betrauert grausamen Tod der 8-jährigen Alice - und sieht russischen „Massenmord“

Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena Selenska: In einem Brief wandte sie sich an die Öffentlichkeit. (Archivfoto) © Pavlo Gonchar/imago

Im Ukraine-Krieg wendet sich die Frau von Präsident Selenskyj in einem Brief an die Öffentlichkeit. Sie beschreibt Schicksale, stellt Forderungen und bekräftigt den ukrainischen Siegeswillen.

Kiew/München - Seit dem 24. Februar tobt in der Ukraine der Krieg. Luftangriffe, Explosionen, Tote: Mit dem Einmarsch Russlands vergeht kein Tag ohne Schreckensmeldungen. Kämpfe in Städten wie Mariupol, Kiew und Sumy dauern an. Die ukrainischen Streitkräfte leisten weiterhin erbitterten Widerstand gegen die russischen Truppen von Machthaber Wladimir Putin. Das geschah in der Nacht auf Mittwoch.

Die Forderungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach der Einrichtung einer Flugverbotszone über dem Land bekräftigte nun auch dessen Frau. Im Ukraine-Konflikt wandte sich Olena Selenska mit einem emotionalen Brief an die westlichen Staaten.

Ukraine-Krieg: Selenskyjs Frau verfasst emotionale Worte und wirft Russland „Massenmord“ vor

Neben humanitären Korridoren forderte die Gattin von Selenskyj: „Schließt den Himmel, und auf der Erde werden wir es selbst schaffen.“ Den offenen Brief veröffentlichte das Präsidialamt in Kiew am Dienstagabend (8. März). Die Ukraine wolle Frieden, gleichzeitig betonte die Frau von Selenskyj: „Aber die Ukraine wird sich verteidigen und niemals kapitulieren.“

Der Ukraine-Krieg sei kein Krieg „irgendwo dort“, sondern „ein Krieg in Europa und an den Grenzen der EU“. Falls der russische Präsident Wladimir Putin nicht gestoppt werde, werde es keinen sicheren Ort mehr geben. „Ich weiß, es klingt wie ein schrecklicher Traum. Aber das ist unsere neue Realität. Wir leben darin. Und wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Aber wir werden sicher gewinnen“, so Selenska in ihrem Brief (dessen englische Version Sie hier lesen können). Putin habe mit einem schnellen Sieg gerechnet, doch dabei „unser Land, unsere Leute und ihren Nationalstolz unterschätzt“.

„Trotz der Beteuerungen der vom Kreml unterstützten Propagandaorganisationen, die dies als ‚Sondereinsatz‘ bezeichnen, handelt es sich in Wirklichkeit um einen Massenmord an ukrainischen Zivilisten“, erklärte sie. Der Einmarsch sei ein „Mord an friedlichen Menschen“. Sie verwies insbesondere auf die Kinder unter den Getöteten.

Ukraine-Krieg: Selenskyjs Frau beschreibt schlimmes Schicksal der Kinder durch russische Kriegshandlungen

„Die achtjährige Alice ... starb auf den Straßen von Ochtyrka, während ihr Großvater versuchte, sie zu beschützen“, schrieb sie. „Polina aus Kiew starb zusammen mit ihren Eltern unter dem Beschuss“. „Der 14-jährige Arsenij wurde von Trümmern am Kopf getroffen und konnte nicht gerettet werden, weil ein Krankenwagen wegen des starken Feuers nicht rechtzeitig zu ihm gelangen konnte.“ Sie bekräftigte: „Wenn Russland sagt, es führe ‚keinen Krieg gegen Zivilisten‘, rufe ich zuerst die Namen dieser ermordeten Kinder.“ Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena haben selbst zwei Kinder.

„Straßen überschwemmt mit Flüchtlingen“: Selenskyj-Gattin beschreibt Leid durch Ukraine-Krieg

In ihrem Brief bemühte sich die Frau von Selenskyj, hob besonders die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Zivilisten hervor. „Unsere Straßen sind überschwemmt mit Flüchtlingen. Schauen Sie in die Augen dieser müden Frauen und Kinder, die den Herzschmerz mit sich tragen, weil sie geliebte Menschen und das Leben, wie sie es kannten, zurückgelassen haben.“

Nach Angaben der UN sind mit Stand vom 9. März bereits mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Die UN zählte zuletzt mindestens 406 getötete Zivilisten, wobei die Zahl laut eigenen Angaben wahrscheinlich viel zu niedrig ist.

Des Weiteren verwies Selenska auf die Probleme vieler Kranker, lebenswichtige medizinische Behandlung zu erhalten. „Wie einfach ist es, sich im Keller Insulin zu spritzen? Oder Asthmamedikamente unter schwerem Beschuss zu bekommen?“, fragte sie. „Ganz zu schweigen von den Tausenden von Krebspatienten, deren lebensnotwendiger Zugang zu Chemotherapie und Bestrahlung sich nun auf unbestimmte Zeit verzögert hat“.

Indes setzt sich der Krieg auch rund zwei Wochen nach dem Einmarsch Russlands fort. Eine neue Militärkolonne rückt wohl auf Kiew vor. (mbr mit dpa und AFP)