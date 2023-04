Putins Verbündeter wird abtrünnig: Serbien versprach Ukraine laut US-Leaks neue Waffen

Von: Bona Hyun

Geleakte US-Dokumente enthüllen: Putin-Verbündeter Serbien hat wohl die Lieferung von Waffen an die Ukraine zugesagt. © Kremlin Pool/imago

Ansage an Putin: Serbien soll der Ukraine die Lieferung von Waffen zugesagt haben. Moskau reagiert erbost, während man in Belgrad die Vorwürfe bestreitet.

Belgrad – Verliert Kreml-Chef Wladimir Putin im Ukraine-Krieg zunehmend Verbündete? Bislang hat sich Serbien auf die Seite Moskaus gestellt. Neben Belarus ist Serbien das einzige Land in Europa, das die westlichen Sanktionen gegen Moskau nicht mitträgt. Teile der serbischen Bevölkerung befürworten zudem den Angriff Russlands auf die Ukraine. Laut einem vertraulichen Dokument des US-Verteidigungsministeriums hat Serbien wohl einem Beschluss überraschend zugestimmt, der die Loyalität gegenüber Putin infrage stellen könnte.

Putin-Verbündeter soll Ukraine Waffen geliefert haben – laut geleakten US-Dokumenten

Demnach hat Serbien offenbar Waffen an die Ukraine geliefert oder dem zumindest zugestimmt. Das geht laut Medienberichten aus einer Zusammenfassung von Antworten europäischer Regierungen auf die Bitten der Ukraine um militärische Ausbildung und Waffen hervor. Das Schreiben wurde mit weiteren vertraulich oder geheim eingestuften Dokumenten bei dem schwerwiegendsten Leck von US-Regierungsdaten ins Internet gestellt.

Aus dem geleakten Dokument ging hervor, dass Serbien die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte abgelehnt, aber sich zur Lieferung von Waffen bereit erklärt habe. Außerdem hieß es, Serbien habe den politischen Willen und die militärischen Fähigkeiten, der Ukraine in Zukunft Waffen zu liefern. Das Dokument ist laut Medienberichten als geheim gekennzeichnet, was die Weitergabe an ausländische Nachrichtendienste und Militärs verbietet. Es ist auf den 2. März datiert und mit dem Siegel des Büros der US-Generalstabschefs versehen.

Liefert Serbien Waffen an die Ukraine? Moskau reagiert empört – Vučević bestreitet Vorwürfe

Serbiens Verteidigungsminister Miloš Vučević bezeichnete laut der Nachrichtenagentur Reuters die Informationen am Mittwoch in einer Erklärung als „unwahr.“ „Serbien hat weder Waffen an die ukrainische noch an die russische Seite oder an Länder im Umfeld dieses Konflikts verkauft und wird dies auch nicht tun“, sagte Vučević. Weiter sagte er in dem Zusammenhang: „Irgendjemand will Serbien offensichtlich in diesen Konflikt hineinziehen, aber wir halten fleißig an unserer Politik fest.“

„Wenn dieses Dokument korrekt ist, zeigt es entweder Vučić Doppelzüngigkeit gegenüber Russland oder er steht unter enormem Druck aus Washington, Waffen an die Ukraine zu liefern“, sagte Janusz Bugajski, Osteuropaexperte bei der Jamestown Foundation, einem außenpolitischen Institut. Russland reagierte derweil erzürnt. Die Regierung in Moskau habe Serbien im März um eine offizielle Erklärung für die angeblichen Lieferungen gebeten, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.

Serbien im Ukraine-Krieg zwischen Russland und EU zwiegespalten

Serbiens Rolle im Ukraine-Krieg ist ohnehin nicht eindeutig. Einerseits scheint Belgrad sich um die EU-Beitrittsambitionen zu bemühen. Seit 2012 ist das Land EU-Beitrittskandidat. Dass Serbien noch nicht Mitglied ist, liegt vor allem am Konflikt mit dem Kosovo. Zuletzt hatten die beiden Staaten angedeutet, aufeinander zugehen zu wollen. Präsident Aleksander Vučić und Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti nahmen einen Vorschlag der EU an, der auf die Normalisierung des angespannten Verhältnisses abzielt. Das hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Ende Februar nach Vermittlungsgesprächen in Brüssel mitgeteilt.

Andererseits pflegt Serbien gute Beziehungen zu Russland und ist bei der Energieversorgung abhängig von Moskau. Im März 2022 stimmte Serbien in der UN-Vollversammlung zwar für eine Resolution, die Russland verurteilte. Von Sanktionen war in dem Papier damals keine Rede. (bohy)