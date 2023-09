Soldaten berichten vom Schlachtfeld der Ukraine-Offensive: „Hörte nur noch Schreie“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Panzer im Einsatz: Die Ukrainer kommen bei ihrer Gegenoffensive langsam voran (Symbolbild). © IMAGO/Vyacheslav Madiyevskyy

Im Ukraine-Krieg verschiebt sich die Front nur langsam. Drei Soldaten unter Kiews Befehl berichten von ihren Erlebnissen auf dem Schlachtfeld.

Kiew – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs wird gerade im Westen viel über das Kampfgeschehen diskutiert und gefachsimpelt. Umso mehr und intensiver, seit die zweite Gegenoffensive der Truppen aus Kiew gefühlt zu langsam angerollt ist. Die Gedankengänge sind vielfältig. Genauso wie die Fragen, die nicht nur echte Experten zu beantworten versuchen.

Was wäre die beste Taktik gegen die Invasoren aus Russland? Welche Art militärischer Unterstützung benötigt die Ukraine am ehesten? An welcher Stelle der Front bestehen die besten Chancen für einen erfolgreichen Vorstoß? Aber mit zunehmender Zeit auch: Ist die Ukraine überhaupt in der Lage, diesen Krieg zu gewinnen und ihr Territorium vom Aggressor zu befreien?

Ukraine-Krieg und die Gegenoffensive: Drei Soldaten berichten von der Front

Immerhin soll es einem Bericht der New York Times zufolge Kritik der Unterstützer am Vorgehen im Kampfgebiet gegeben haben. Zuletzt gelang den Ukrainern nach eigenen Angaben zumindest ein Durchbruch gegen die erste Verteidigungslinie der Russen. Dennoch: Es ist noch ein weiter Weg zum selbstgesetzten Ziel. Denn Moskaus Einheiten haben noch immer fast ein Fünftel der Fläche des größten, komplett in Europa liegenden Landes unter ihrer Kontrolle.

Wie es wirklich an der Front aussieht, weiß aber keiner der Experten rund um die Welt. Wahrscheinlich nicht einmal die Militärführer beider Nationen, die ihre Befehle aus sicherer Entfernung geben. Sondern eben nur die Soldaten und Soldatinnen, die für ihr Land oder in Russlands Fall wohl eher für das Ansehen ihres in Moskau sitzenden Präsidenten kämpfen. Und im schlimmsten Fall dabei den Tod finden.

Video: Militärexperte aus Kiew - Menschen haben „unbedingten Willen, durchzuhalten“

Ukrainer an der Front: „Ich hörte nur noch Schreie - ihre Schreie“

Zuletzt war im Handelsblatt ein Artikel über einen Frontbesuch eines Reporters erschienen. Nun traf Welt-Chefreporter Ibrahim Naber an den beiden Hauptachsen der Gegenoffensive drei ukrainische Soldaten, die ihr Leben im Krieg schildern (Artikel hinter einer Bezahlschranke). Da ist Roksolana, die den Codenamen „Sultan“ trägt und eine neunjährige Tochter namens Milana hat. Ihre Einheit drang über die Kleinstadt Pjatychatky in der Oblast Dnipropetrowsk nach Robotyne in der Oblast Saporischschja vor.

Die Scharfschützin schildert, wie sie gleich zwei Freunde verlor. Gerade erst hätten sie sich voneinander verabschiedet: „Doch zwei Minuten, nachdem sie gegangen waren, hörten wir das gefürchtete Geräusch, ein Zischen.“ Der 31-Jährigen sei sofort klar gewesen, dass sie beschossen wurden. „Einen Moment später hörte ich nur noch Schreie – ihre Schreie“, berichtet sie.

Per Funk habe sie die Information erhalten, dass sechs Kameraden gefallen seien. „Ein Verwundeter näherte sich, ich zog ihn in unser Erdloch und leistete Erste Hilfe“, erinnert sich Roksolana: „Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Soldaten einen Kameraden ohne Kopf über das Feld zogen. Meine beiden Freunde starben auf der Stelle.“

Minenfelder an der Front: Panzer wurde erwischt - „zum Glück ist niemand gestorben“

Mark gehört zu den Spezialkräften und hört auf den Rufnamen „Egoist“. Er sieht vor allem die Kamikaze-Drohnen und die Minenfelder als Hindernisse beim Vorwärtskommen. „Einmal sind wir nahe dem Dorf Mala Tokmatschka mit unserem Auto nach rechts abgebogen“, nennt der 33-Jährige eine heikle Situation: „Der Bradley-Panzer, der vor uns fuhr, ist in eine andere Richtung gefahren. Sie haben eine Mine erwischt. Zum Glück ist niemand gestorben.“

Er nennt die Einnahme von Robotyne nur einen kleinen Schritt: „Ich erwarte nicht, dass es plötzlich einfacher wird.“ Denn die Russen seien in der Überzahl, zudem würden den Ukrainern „Panzer und andere Waffen“ fehlen. „Fast alle Spezialkräfte müssen in ungepanzerten Wagen in die Frontzone fahren“, moniert Mark.

Kampfbereit: Ukrainische Soldaten laufen durch das Gelände (Symbolbild). © Bram Janssen/AP/dpa

Beschuss durch Panzer im Ukraine-Krieg: „Der Wagen hat Feuer gefangen“

Ruslan steuert einen Kirpi, einen gepanzerten Mannschaftstransportwagen. Der 22-Jährige hält die Befreiung eines Dorfes namens Makariwka für seine „schwierigste Mission“. Denn sein Fahrzeug sei von einem Panzer unter Beschuss genommen worden: „Unser Wagen wurde zuerst frontal getroffen, später auch noch der Tank.“ Von dem Moment gebe es ein Drohnenvideo.

„Der Wagen hat Feuer gefangen – diesen Moment werde ich bis zum Lebensende nicht vergessen“, gibt er Einblick in die bangen Momente: „Der Kirpi blieb zwar stehen, aber er hat unser Leben gerettet.“ Ruslan selbst erlitt nach eigenen Angaben nur eine Gehirnerschütterung und wurde durch ein Schrapnell verletzt.

Er stellt fest: „Der Feind stellt sich nicht ganz so dumm an, wie wir dachten. Viele von uns haben die Russen zu Beginn unterschätzt.“ Und auch die wohl schlimmsten Momente lässt Ruslan nicht aus: „Es ist unbeschreiblich, wenn einer deiner Kameraden in deinen Armen stirbt. Das versteht nur, wer es mal selbst erlebt hat.“

Zerstörte russische Panzer in Kiew: Ukraine freut sich auf Militärparade Fotostrecke ansehen

Ukrainische Soldaten wollen kämpfen: „Verhandlungen wären das Dümmste“

Einig sind sich die drei Soldaten, dass keinen anderen Weg gibt, um Russland und Wladimir Putin die Grenzen aufzuzeigen. „Verhandlungen mit dem Feind wären das Dümmste, was wir jetzt tun könnten“, betont Ruslan: „Das wäre, als ob du das Bluten einer Wunde nicht stoppst, sondern einfach wartest, bis sie sich unheilbar entzündet.“

Mark stellt klar: „Wir haben so viele Soldaten verloren. Wenn wir jetzt verhandeln, würden wir sie verraten.“ Und Roksolana sagt: „Die Russen griffen uns schon 2014 an und werden niemals aufhören. Es gibt keine friedliche Lösung. Wir müssen sie vertreiben und ihnen eine Lektion erteilen, damit sie sich nie wieder zu uns wagen.“

Ruslans Schlusswort verdeutlicht dann auch nur umso mehr, dass es von der ukrainischen Seite – gerade nach den jüngsten Entwicklungen – auf dem Schlachtfeld kein Erbarmen geben wird: „Ich hoffe, dass Russland am Ende des Krieges nur noch ein kleiner, unwichtiger Fleck auf der Erde ist.“ (mg)