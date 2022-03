Ukraine-Krieg: Wie Sie spenden und helfen können

Von: Max Darga

In der Ukraine wütet der Krieg. Viele Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Worauf man achten sollte wenn man spendet. © Marcus Brandt/dpa

In der Ukraine herrscht Krieg. Menschen leiden Not, haben ihr Zuhause verloren, fliehen vor den Kämpfen. Doch wie kann man von Deutschland aus helfen?

Kiew/München - Es ist eine humanitäre Notlage, schreibt das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). Der seit dem 24. Februar vollends eskalierte Ukraine-Konflikt* bringt unzählige Menschen in Situationen, die nur schwer vorstellbar sind. Auch wenn die Lage schwierig ist, befinden sich zahlreiche Hilfsorganisationen in der Ukraine* im Einsatz und leisten dort humanitäre Hilfe.

Die Hilfsmaßnahmen reichen von Feldküchen über Notunterkünfte bis hin zur Versorgung der betroffenen Bevölkerung mit Medikamenten und warmer Kleidung. Auch die Aufnahme und psychologische Unterstützung von Menschen, die ihre Häuser im seit 24. Februar in der Ukraine wütenden Krieg* verloren haben, ist Teil der Hilfe.

Wie kann ich spenden und den Menschen in der Ukraine helfen?

Das DZI hat neben einer Liste mit Stellen, an die man sich wenden kann, um den Menschen in der Ukraine mit Spenden zu helfen, auch eine Sammlung an Tipps erstellt, mit der man sicherstellen kann, dass die Hilfe auch da ankommt, wo sie gebraucht wird.

ADRA Deutschland e.V.

Robert-Bosch-Straße 10, 64331 Weiterstadt

https://adra.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE87 6602 0500 0007 7040 00

Stichwort: Ukraine-Nothilfe

Willy-Brandt-Allee 10-12, 53113 Bonn

www.aktion-deutschland-hilft.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Landsberger Straße 428, 81241 München

www.aerztederwelt.org

Deutsche Kreditbank IBAN DE06 1203 0000 1004 3336 60

Stichwort: Not- und Krisenhilfe Ukraine

Am Hartsteinwerk 5, 48231 Warendorf

https://aktion-kleiner-prinz.de/

Sparkasse Münsterland Ost IBAN DE46 4005 0150 0062 0620 62

Stichwort: Ukraine

Schwedenstraße 9, 13359 Berlin

www.aerzte-ohne-grenzen.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE72 3702 0500 0009 7097 00

Ärzte ohne Grenzen verzichtet aus grundsätzlichen Erwägungen auf zweckgebundene Spendenaufrufe und bittet um Spenden ohne Zweckbindung.

Schöneberger Ufer 61, 10785 Berlin

www.entwicklung-hilft.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE29 1002 0500 0100 2050 00

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Laiblinstegstraße 7, 72622 Nürtingen

www.childfund.de

Postbank IBAN DE61 6001 0070 0001 7107 02

Stichwort: Soforthilfe für die Ukraine

Friedrich-Ebert-Straße 1, 53173 Bonn

www.welthungerhilfe.de

Sparkasse KölnBonn IBAN DE15 3705 0198 0000 0011 15

Stichwort: Ukraine-Krise

Karlstraße 40, 79104 Freiburg im Breisgau

www.caritas.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE88 6602 0500 0202 0202 02

Stichwort: CY00050 Ukraine-Konflikt

Höninger Weg 104, 50969 Köln

www.unicef.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00

Stichwort: Ukraine Nothilfe

Generalsekretariat, Carstennstraße 58 12205 Berlin

www.drk.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE63 3702 0500 0005 0233 07

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Caroline-Michaelis- Straße 1, 10115 Berlin

www.diakonie-katastrophenhilfe.de

Evangelische Bank IBAN DE68 5206 0410 0000 5025 02

Stichwort: Ukraine Krise

Sträßchensweg 3, 53113 Bonn

www.donboscomission.de

Pax-Bank IBAN DE78 3705 0198 1994 1994 10

Stichwort: Ukraine

Jugend.Hilfe.Weltweit

Sträßchensweg 3, 53113 Bonn

www.don-bosco-mondo.de

Pax-Bank IBAN DE10 3706 0193 3040 5060 70

Stichwort: Ukraine

Terminalstraße Mitte 18, 85356 Flughafen München

www.flughafenverein.de

Sparkasse Erding-Dorfen IBAN DE39 7005 1995 0020 4806 95

Stichwort: Kriegskinderhilfe Ukraine

Reuterstr. 159, 53113 Bonn

www.help-ev.de

Commerzbank IBAN DE47 3708 0040 0240 0030 00

Stichwort: Ukraine

Frankfurter Str. 16-18, 63571 Gelnhausen

https://helpinghandsev.org

Kreissparkasse Gelnhausen IBAN DE56 5075 0094 0000 0223 94

Stichwort: Osteuropa-Rehabilitationsfond

Goldstraße 8, 87600 Kaufbeuren

www.humedica.org

Sparkasse Kaufbeuren IBAN DE35 7345 0000 0000 0047 47

Stichwort: Ukraine

Lützowstraße 94, 10785 Berlin

www.johanniter.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE94 3702 0500 0433 0433 00

Stichwort: Ukraine

Gebrüder-Seibel-Ring 23, 34560 Fritzlar

www.kinderhilfswerk.de

Kreissparkasse Schwalm-Eder IBAN DE16 5205 2154 0120 0001 20

Stichwort: Hilfsprojekt: 8840-010 Ukraine

Stephanstraße 35, 52064 Aachen

www.sternsinger.de

Pax-Bank IBAN DE95 3706 0193 0000 0010 31

Stichwort: Kinder Ukraine

Lorenzonistraße 62, 81545 München

www.kirche-in-not.de

LIGA Bank IBAN DE63 7509 0300 0002 1520 02

Stichwort: Nothilfe Ukraine

Kolpingplatz 5-11, 50667 Köln

www.kolping.net

DKM Darlehnskasse Münster IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00

Stichwort: Hilfe Ukraine

Dr.-Gerbl-Straße 48, 86916 Kaufering

https://landsaid.org/

Sparkasse Landsberg-Dießen IBAN DE66 7005 2060 0000 0140 01

Karlstraße 40, 79104 Freiburg im Breisgau

www.maximilian-kolbe-werk.de

Darlehnskasse Münster IBAN DE18 4006 0265 0003 0349 00

Schottstraße 2, 10365 Berlin

www.ora-kinderhilfe.de

Postbank IBAN DE33 5001 0060 0000 0506 09

Stichwort: Ukraine

Domberg 38/40, 85354 Freising

www.renovabis.de

LIGA Bank IBAN DE24 7509 0300 0002 2117 77

Stichwort: Hilfe für die Ukraine

Haynauer Straße 72 A, 12249 Berlin

www.die-samariter.org

Pax-Bank IBAN DE12 3706 0193 5544 3322 11

Stichwort: 470010 / Ukrainehilfe

Seesener Straße 10-13, 10709 Berlin

www.savethechildren.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE92 1002 0500 0003 2929 12

Stichwort: Spendenaufruf Ukraine

Renatastraße 77, 80639 München

www.sos-kinderdorf.de

Bank für Sozialwirtschaft IBAN DE02 7002 0500 7840 4636 24

Stichwort: Ukraine

Ridlerstraße 55, 80339 München

www.sos-kinderdoerfer.de

GLS Gemeinschaftsbank IBAN DE81 4306 0967 2222 2000 05

Stichwort: Ukraine: Nothilfe für Kinder und Familien

Picassoplatz 1, 50679 Köln

https://wirhelfenkindern.rtl.de

Sparda-Bank West IBAN DE55 3706 0590 5605 6056 05

Stichwort: UKRAINE

Graurheindorfer Straße 149a, 53117 Bonn

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de

Sparkasse KölnBonn IBAN DE78 3705 0198 0020 0088 50

Stichwort: Ukraine-Nothilfe

Am Zollstock 2-4, 61381 Friedrichsdorf

www.worldvision.de

Pax-Bank IBAN DE72 3706 0193 4010 5000 07

Die oben genannten Organisationen haben das DZI Spenden-Siegel als Zeichen besonderer Förderungswürdigkeit.

Auch Journalisten in der Ukraine sind in großer Gefahr. Sie brauchen Schutz- und Notfallausrüstung. Auch die Exiljournalisten, die das Land bereits verlassen mussten, benötigen finanzielle Unterstützung, teilt der Verein Netzwerk Recherche mit. Aus diesem Grund hat dieser mit seinen Partnern n-ost, Frag Den Staat, Reporter ohne Grenzen und der taz Panter Stiftung, mit denen es eng zusammenarbeitet, eine Spendenaktion gestartet.

Ukraine-Krieg: Worauf muss ich bei Spenden achten?

Der Wille, mit Spenden gegen Leid und Not zu helfen, ist häufig schnell da. Doch oft ergeben sich schnell Zweifel, bevor man das Geld losschickt. Kommt es auch an der richtigen Stelle an? Kann es überhaupt sinnvoll eingesetzt werden? Zum einen empfiehlt sich, darauf zu achten, dass die Spende ohne ausdrückliche Zweckbindung überwiesen wird. So wird sichergestellt, dass eine seriöse Hilfsorganisation auf die aktuelle, sich schnell verändernde Lage reagieren kann und die Spende möglichst flexibel und wirksam einsetzen kann.

Zum anderen gilt, dass Geldspenden von Hilfsorganisationen oder direkt unterstützten Personen, Einrichtungen und Unternehmen flexibler und effizienter eingesetzt werden können als Sachspenden. Sachgüter sollten nur gespendet werden, wenn Betroffene und seriöse Organisationen gezielt um sie bitten, erklärt das DZI.

Ukraine-Krieg: Kann man auch ohne Geld zu spenden Flüchtenden helfen?

Wie zuvor angesprochen sind Sachgüter als Spende weniger flexibel einsetzbar als Geldspenden. Nichtsdestotrotz können auch Sachspenden helfen, die das Leid vor Ort zu lindern. Bedarf für Babys und Kleinkinder wird oft benötigt. Sehr wichtig sind auch Schlafutensilien oder Hygieneartikel - Verbandsmaterial und Medikamente helfen ebenfalls. Auch wenn der Krieg das herrschende Thema ist, bleibt auch die Gefahr durch das Coronavirus. Dementsprechend sind auch Masken und Desinfektionsmittel gefragt.

Je nach Bundesland, Region und Stadt gibt es unterschiedliche Anlaufstellen. Oft verweisen Städte und Kommunen auf ihren Internetseiten auf Sammelaktionen und Initiativen zur Flüchtlingshilfe. Abseits der Städte sind auch die lokalen Hilfsorganisationen, wie die Ortsverbände der Caritas oder der Diakonie gute Anlaufpunkte, um Informationen zu erhalten - wie etwa, welche Sachspenden erwünscht sind. Zum Teil bieten auch Tierheime Programme zur Unterstützung der Leidtragenden aus der Ukraine. (mda) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.