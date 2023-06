Spionage-Flugzeug der Nato überfliegt erstmals Moldau – Russland ausgespäht?

Von: Marcus Giebel

Im Dienste der Nato unterwegs: Ein RC-135-Jet der britischen Luftstreitkräfte drehte über Moldau seine Runden. (Symbolbild) © IMAGO / ZUMA Press

Ein Nato-Flugzeug taucht an der Grenze von Moldau zur Ukraine auf und zieht seine Kreise. Das liefert Raum für Spekulationen. Und könnte Russland aufschrecken.

Chisinau – Wladimir Putin und seine Gefolgsleute werden in diesen Tag genauer nach Moldau schauen. Zum einen wegen des Gipfeltreffens der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG), bei dem die Staats- und Regierungschefs im Angesicht des Ukraine-Kriegs auch über den weiteren Umgang mit Russland diskutieren. Zum anderen werden sie auch registriert haben, was sich im Luftraum über dem kleinen Nachbarstaat der Ukraine tut.

Am Donnerstagnachmittag war dort ein RC-135-Jet der British Royal Air Force unterwegs, wie die Kiew Post und die Militär-Website The War Zone unter Verweis auf Daten des Onlinedienstes Flightradar24 berichten. Die Maschine des US-Flugzeugherstellers Boeing verfügt über weitreichendes Spionagewerkzeug.

Dank seines Radarsystems und seiner Sensoren kann es Ziele in der Luft und am Boden über hunderte Kilometer hinweg punktgenau identifizieren. Außerdem ist es in der Lage, auf fremde Kommunikation zuzugreifen, Codes zu entschlüsseln und digitale Daten abzufangen. Der Verdacht liegt nahe, dass das Aufklärungsflugzeug auf Nato-Mission unterwegs war.

Nato-Spionageflugzeug über Moldau unterwegs: Unterstützung für ukrainische Streitkräfte?

Wie The War Zone auflistet, startete der Flieger auf dem britischen Luftstützpunkt Waddington. Über den Ärmelkanal, die Niederlande, Deutschland und Polen sei er dann in die Slowakei gekommen, von wo es über Ungarn und Rumänien weiterging bis in die Republik Moldau. Deren Hauptstadt Chisinau habe sich etwa im Zentrum der dann immer wieder abgeflogenen Route entlang der Grenze befunden.

Zwar sind laut Kiew Post seit Beginn der russischen Invasion täglich Nato-Aufklärer unterwegs, allerdings lediglich über Rumänien und der Ostgrenze von Polen – also im Luftraum von Mitgliedern des transatlantischen Bündnisses. Die Flieger helfen den ukrainischen Streitkräften, gegnerische Militärfahrzeuge, Flugzeuge und Luftabwehrsysteme ausfindig zu machen.

Nun wird spekuliert, dass die Mission vom Donnerstag auch den von den Invasoren besetzten Gebieten Cherson und Saporischschja gelten könnte. Denn es wird erwartet, dass Kiew diese Regionen im Zuge der Gegenoffensive zurückerobern will.

Moldau und der Ukraine-Krieg: Russische Soldaten als „Friedenswahrer“ in Transnistrien stationiert

Offiziell sei die Royal Air Force für die Sicherheitsvorkehrungen zuständig gewesen. Immerhin befürchtet auch Moldau seit Monaten, in den von Putin befohlenen Krieg hineingezogen zu werden. Zumal in der Region Transnistrien ganz im Osten, die sich mit russischer Unterstützung in den 1990ern vom Rest des Landes löste, eine niedrige vierstellige Zahl Streitkräfte aus Moskau offiziell als „Friedenswahrer“ stationiert ist und auch dortige paramilitärische Gruppen Putin zur Seite stehen.

Moldau zählt zu den ärmsten Ländern Europas und bekam die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs bereits zu spüren. So landete Ende vergangenen Jahres eine Rakete auf dem Territorium. Schon im Oktober sollen Teile einer vom ukrainischen Luftabwehrsystem ausgeschalteten russischen Rakete über dem Land niedergegangen sein.

Ebenfalls im Einsatz: Ein AWACS der US-Luftstreitkräfte scheint ebenfalls an der Nato-Mission teilgenommen zu haben. (Symbolbild) © IMAGO / NurPhoto

Luftaufklärung durch die Nato: Offenbar zweiter RC-135 und AWACS über Rumänien unterwegs

Seit dem vergangenen Jahr ist Moldau aber auch EU-Beitrittskandidat. Den Antrag stellte Chisinau kurz nach Beginn des Kriegs. Unterstützung kommt schon jetzt von den Partnern. Polens Innenminister Mariusz Kaminski twitterte etwa Fotos von Transportflugzeugen und schrieb, das Land sende eine „riesige Lieferung“ an Waffen, Munition und Ausrüstung an die moldauische Polizei. Auf den Weg gebracht würden diese von zwei C-130 Hercules der polnischen Luftwaffe und vier C-295-Transportfliegern.

Interessant hinsichtlich der Luftaufklärung durch die Nato ist allerdings auch, dass am Donnerstag eine weitere RC-135 – diesmal der US Air Force – über Rumänien unterwegs gewesen sein und eine parallele Route zum britischen Flieger genommen haben soll. Zudem habe ein ebenfalls für die Luftaufklärung eingesetzter AWACS der US-Luftstreitkräfte seine Kreise über der rumänischen Donaudeltraregion gezogen. Verwiesen wird auch auf ein slowakisches Gripen-Kampfflugzeug, das zu jener Zeit im Osten dieses Landes am Himmel war, sowie einen nicht identifizierten Militärflieger, der entlang der rumänisch-moldauischen Grenze kreiste.

Im Juni werden sich Nato-Flieger mit Ankündigung auch im deutschen Luftraum ausbreiten. Im Rahmen der Mission „Air Defender 23“. Hierbei handelt es sich um die größte Übung in der Geschichte des Bündnisses. Das hat vom 12. bis zum 23. Juni auch Auswirkungen auf Reisen. (mg)