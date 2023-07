Streumunition für die Ukraine: Was die kleinen Bomben so gefährlich macht

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Der Einsatz von Streumunition ist höchst umstritten. Die USA wollen der Ukraine im Krieg gegen Russland helfen und sie dennoch liefern. Was macht sie so gefährlich?

Kiew – Als Bestandteil neuer Waffenlieferungen im Wert von 800 Millionen US-Dollar wollen die USA auch Streumunition an die Ukraine senden. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Laut der Zeitung Politico muss US-Präsident Joe Biden noch eine finale Entscheidung treffen.

Der Einsatz von Streumunition ist höchst umstritten. Kiew hatte die Lieferung der Munition im Ukraine-Krieg immer wieder gefordert – auch weil Russland sie selbst gegen die ukrainische Bevölkerung einsetzt. Was genau macht Streumunition nun so gefährlich, dass mehr als 120 Staaten weltweit sie ächten?

Internationales Abkommen gegen Streumunition – ohne die Ukraine, USA und Russland

Das Übereinkommen über Streumunition, auch als Oslo-Übereinkommen oder Streubomben-Konvention bekannt, ist im August 2010 in Kraft getreten. Der völkerrechtliche Vertrag verbietet den Einsatz, die Herstellung sowie die Weitergabe bestimmter Typen konventioneller Streumunition. Weder die USA noch die Ukraine sind dem Abkommen beigetreten, ebenso wie Russland.

Streumunition ist beabsichtigt unpräzise und verteilt Dutzende oder Hunderte kleinere Sprengkörper (Submunition) über große Gebiete. Sie eignet sich also beispielsweise, um Infrastruktur wie Landebahnen anzugreifen. Im Krieg gegen die Ukraine nutzte Russland sie häufig für Angriffe auf bewohnte Gebiete und zivile Einrichtungen.

Weil viele dieser Sprengkörper nicht sofort detonieren, stellen sie für die Bevölkerung eine langfristige Gefahr dar, ähnlich wie Minen. Die Streumunition, die die USA liefern wollen, habe eine reduzierte Rate an Blindgängern. Heißt: Es soll in Zukunft deutlich weniger zivile Todesfälle durch im Nachhinein explodierende Bomben geben.

Wieso will die Ukraine Streumunition haben?

Kiew behauptet, Streumunition könnte den Streitkräften in der Gegenoffensive gegen Russland helfen. Sie soll helfen, russische Stellungen anzugreifen und Unterlegenheit mit Hinblick auf Artillerie und Personal zu überwinden. Die ukrainische Regierung hatte ihre Forderung in den vergangenen Monaten immer wieder bekräftigt.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Die Ukraine habe „jedes Recht“, Streumunition gegen Russland einzusetzen, hatte der Parlamentsabgeordnete Oleksij Goncharenko im Dezember gesagt. Die Invasoren würden „extensiv die alte, die barbarischste Streumunition gegen die Ukraine“ nutzen. Er sei persönlich ein Opfer davon gewesen. Die USA hatten sich zunächst gesträubt. Doch das Pentagon scheint seine Meinung geändert zu haben. Ein Regierungsbeamter sagte der britischen Zeitung The Guardian, dass Streumunition vor allem gegen in Schützengräben verschanzte russische Truppen helfen könne.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) prangert den Einsatz von Streumunition im Krieg an – auf beiden Seiten. Sowohl die russischen als auch die ukrainischen Streitkräfte hätten die umstrittene Munition seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 genutzt. Allerdings habe ihn die russische Seite deutlich häufiger und zudem bei Angriffen auf die Zivilbevölkerung eingesetzt. Mary Wareham von HRW forderte Russland und die Ukraine auf, den Einsatz von Streumunition umgehend zu beenden, da sie bereits jetzt und auch in vielen Jahren noch Zivilisten töten werde. Durch den russischen Einsatz von Streumunition in der Ukraine sind bereits mehrere Hundert Zivilisten getötet worden. Darüber hinaus wurden zahlreiche zivile Einrichtungen wie Schulen, Kliniken und auch Wohngebäude zerstört oder schwer beschädigt.

Streumunition für die Ukraine: Bundesregierung hat Verständnos

Die Bundesregierung hat indes Verständnis für die Lieferung von Streumunition ausgedrückt. „Wir sind uns sicher, dass sich unsere US-Freunde die Entscheidung über eine Lieferung entsprechender Munition nicht leicht gemacht haben“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Deutschland ist Teil des Abkommens zur Ächtung von Streumunition, das Herstellung, Lagerung, Einsatz und Weitergabe verbietet. Insofern sei „die Haltung der Bundesregierung, was diese Waffen betrifft, ausreichend dokumentiert“. Weiter sagte er: „Die Ukraine setzt eine Munition zum Schutz der eigenen Bevölkerung ein, es geht um einen Einsatz durch die eigene Regierung zur Befreiung des eigenen Territoriums“, sagte Hebestreit.

Im Gespräch mit dem US-Sender CNN betonte der ehemalige US-General James Marks, dass Streumunition durchaus gefährlich für die Zivilbevölkerung sei. Die USA selbst würden das betroffene Gebiet nach dem eigenen Einsatz von Streumunition registrieren und nach den Kämpfen von Blindgängern räumen, behauptete er. Nicht jeder Staat würde dies tun, sagte er. Deshalb gebe es auch das Oslo-Übereinkommen.

Viele kleine Bomben mit verheerenden Auswirkungen: Die USA wollen offenbar Streumunition an die Ukraine liefern. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Von 1963 bis 1973 hatten die USA geschätzt 270 Millionen Streubomben über Laos abgeworfen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ein Drittel dieser Bomben war nicht sofort explodiert. Bislang seien weniger als 400.000 beseitigt worden, was weniger als einem halben Prozent entspricht. Mehr als 20.000 Leute sind seit Ende des Kriegs in Laos getötet oder verletzt worden. Auch syrische Regierungstruppen haben im Bürgerkrieg häufig Streumunition eingesetzt, die von Russland geliefert worden war. (lrg/dpa)