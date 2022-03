Russisches Symbol: Welche Bedeutung hat der Buchstabe „Z“ im Ukraine-Krieg?

Von: Linus Prien

In den vergangenen Tagen tauchte vermehrt der Buchstabe „Z“ im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine auf. Laut Russland handelt es sich um ein Kriegssymbol.

Moskau - Kriegssymbol, Propaganda - oder bedeutet es doch etwas ganz anderes im Ukraine-Krieg? Ursprünglich war das Symbol „Z“ nur auf russischen Panzern in der Ukraine zu sehen. Mittlerweile prangt das Z-Symbol in Russland auf vielen Autos. Arbeiter brachten es auf einer Raketenrampe des Weltraumbahnhofs Baikonur an. Auch in den sozialen Medien fügen Prominente ein groß geschriebenes „Z“ in ihren Namen ein.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass das Symbol die Bedeutung „Für den Sieg“ trägt. Der Ausdruck schreibt sich, ins Englische übertragen, „za pobedoy“. Er wird dafür verwendet, Russlands Angriffskrieg im immer weiter eskalierenden Ukraine-Konflikt zu unterstützen. Auch bei einem groß inszenierten Stadion-Auftritt Wladimir Putins war es zu sehen.

Kriegs-Symbol im Ukraine-Krieg: Skandal um russischen Turner

Der russische Turner Iwan Kuljak sorgte für einen Skandal, als er das „Z“ beim Weltcup in Doha deutlich sichtbar auf sein Trikot klebte - er wurde Dritter, ein Ukrainer gewann. Der russische Turner muss mit einem Disziplinarverfahren rechnen.

Ukraine-Krieg: Andere Zeichen und die ukrainische Interpretation für das Symbol Z

Neben dem Z als Symbol tauchen auch andere Buchstaben vermehrt im Ukraine-Krieg auf. „X“, „O“ und „A“ wurden gesichtet. Zu diesen ist jedoch keine offizielle Deutung bekannt. Häufig war auch ein „V“ zu sehen. Das russische Verteidigungsministerium hat bekannt gegeben, dass das „V“ für „sila v pravde“ steht, was so viel wie „Die Kraft liegt in der Wahrheit“ bedeutet. Dieses Zitat stammt aus dem populären russischen Film „Brat 2“ (Bruder) von 2000.

Die ukrainischen Truppen gehen davon aus, dass es sich lediglich um einen Hinweis für russische Einheiten handelt, woher die jeweilige Truppe stamme. Mittlerweile pinseln Ukrainer auf unschädliche gemachte russische Panzer rund um das „Z“ in derber Sprache: „Putinu pizdez“ (englisch transkribiert) - auf Deutsch etwa: „Putin, Du bist im Arsch“. (dpa/lp)