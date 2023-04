Reine Kreml-Propaganda? Putins Superpanzer offenbar in der Ukraine im Einsatz

Von: Michelle Brey

Der Stolz der russischen Armee: Russland erwägt die Entsendung der modernen Kampfpanzer T14 Armata für den Ukraine-Krieg. © Yuri Kochetkov/dpa

Der „Armata“-Panzer gilt als der modernste Kampfpanzer Russlands. Putin soll den T-14 im Ukraine-Krieg nun wohl einsetzen.

München - Drohnen, Flugabwehrsysteme, Hyperschallraketen: Im Ukraine-Krieg spielen Hightech-Waffen eine große Rolle. Eine immense Bedeutung wird daneben auch Kampfpanzern zugeschrieben. Im Fokus steht dabei unter anderem der neuartige russische Kampfpanzer T-14 Armata. Was zunächst nur Mutmaßungen waren, soll nun Realität sein: Der Kampfpanzer T-14 wird von Kreml-Chef Wladimir Putin offenbar im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt.

Ukraine-Krieg: Russland fährt T-14-Panzer auf

Einem Bericht zufolge hat Russland begonnen, Stellungen im Panzerkrieg in der Ukraine mit dem T-14 Armata zu beschießen. „Aber sie haben noch nicht an direkten Angriffseinsätzen teilgenommen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur RIA einen Insider, wie Reuters berichtete. Demzufolge seien russische Besatzungen auf Übungsplätzen in der Ukraine einer Kampfkoordination unterzogen worden, hieß es weiter.

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Mutmaßungen gegeben, dass der T-14 in der Ukraine eingesetzt werden könnte. Bilder von Dezember 2022 zeigten den Einsatz der Panzer auf einem Truppenübungsplatz im Süden Russlands.

Einer Einschätzung britischer Geheimdienste vom 25. Januar 2023 nach, hatte Russland mehrere seiner neuesten Kampfpanzer in die Ukraine geschickt - jedoch in einem schlechten Zustand. Die russischen Streitkräfte hätten gezögert, die Panzer aufgrund ihres miserablen Zustands zu akzeptieren. Das ging aus einem Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Wie nun Reuters unter Berufung auf RIA berichtete, seien die Panzer an ihren Planken mit einem zusätzlichen Schutz ausgestattet worden.

Ukraine-Krieg: Experten schätzen Superpanzer-Einsatz eher als Propaganda ein

Der T-14 gilt als der modernste Kampfpanzer Russlands. Seit dem Jahr 2010 wird er entwickelt. Er soll den T-90 ablösen und ist der erste russische Panzer, dessen Gefechtsturm unbemannt ist. 2015 blieb ein Prototyp des Panzers bei der Siegesparade am 9. Mai in Moskau liegen.

„Wenn Russland den T-14 einsetzen sollte, wird das vorrangig für Propagandazwecken sein“, hieß es im Januar vom britischen Verteidigungsministerium. „Die Produktion liegt wahrscheinlich nur bei einer niedrigen zweistelligen Zahl und Kommandeure dürften dem Fahrzeug auf dem Schlachtfeld nicht trauen.“

Ein möglicher Einsatz sei eine mit hohem Risiko behaftete Entscheidung, so die Briten damals weiter. Kampferprobt ist der Panzer zudem noch nicht wirklich. Wenn der T-14 in die Ukraine geschickt werden sollte, dann für Tests unter Kampfbedingungen, wie die Berliner Zeitung den russischen Militärjournalisten Jurij Kotenok zitierte. Ob sich diese Einschätzungen bewahrheiten, wird sich erst noch herausstellen müssen.

Indes setzen sich die Kämpfe in der Ukraine fort. Der ehemalige russische Präsident Medwedew drohte dem Westen. (mbr)