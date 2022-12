„Sehe kein Grund zum Lachen“: Politologe erwartet im russischen TV Angriffe auf Moskau und St. Petersburg

Von: Linus Prien

Teilen

Ein Politologe äußerte im russischen TV Sorgen über mögliche Angriffe auf Moskau. © Imago Images

Der Ton in Russlands Fernsehen ändert sich in Teilen. Während die Staatssender weiterhin Propaganda fahren, erlaubt sich ein Politologe im Fernsehen Kritik am Kreml. Es werde Angriffe auf Moskau geben, glaubt er.

Moskau - Ursprünglich sollte der Ukraine-Krieg aus russischer Perspektive nur wenige Tage dauern. Die „Spezialoperation“ sollte schnell in einem Triumph, inklusive Regimewechsel, in Kiew enden. Dass um Weihnachten 2022 herum im russischen Fernsehen über Angriffe auf Moskau und St. Petersburg spekuliert wird, hatte sich im Kreml wohl niemand ausgemalt.

Genau das ist jetzt jedoch geschehen: Es gäbe „keinen Grund zum Lachen“ sagt Viktor Olevich, über die Vermutungen, dass die Ukraine Angriffe auf Moskau und St. Petersburg starten könnte - der leitende Experte des „Zentrums für aktuelle Politik“ halte dies wohl für möglich.

Ukraine-News: Russische TV-Persönlichkeit kritisiert das Unterschätzen der Ukraine

„Im Gegensatz zu anderen sei es das Letzte, worüber er lachen würde“, sagt Olevich. Es wurden immerhin sogenannte Patriot-Systeme an die Ukraine geliefert. Ebenso hätten die Leute in Russland gelacht, als man angemahnt hatte, dass die Ukraine eine Gegenoffensive starten werde. Doch genau so sei es eingetreten, unter anderem im Süden.

Es wäre nur klar, dass die ukrainische Armee und der ukrainische Geheimdienst Ziele in Russland ausspähen würde. Olevich ist sich sicher: Nach Angriffen auf russische Flugplätze werde die Ukraine auch strategische Ziele in anderen Teilen Russlands treffen.

Ukraine-News: Kämpfe in Bachmut halten an

Derweil gehen die Kämpfe in Bachmut weiter. Russische Truppen haben am Donnerstag (22. Dezember) ihre Angriffe auf die Frontstadt im Osten der Ukraine fortgesetzt. Die Angreifer seien dabei mehrere Male bis an den Rand der Stadt vorgedrungen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Die Angreifer seien jedoch wiederholt in schweren Kämpfen zurückgeschlagen worden.

Damit seien bei Bachmut zwei Ziele erreicht worden, hieß es weiter. Einerseits könnten die Angreifer die Verteidigung nicht durchdringen, andererseits erlitten sie schwere Verluste, sagte Serhij Tscherewatyj, Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost. „Und das sind unglaubliche Verluste für eine Armee des 21. Jahrhunderts.“ (lp/dpa)