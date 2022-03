Ukraine lehnt Russlands Kapitulations-Ultimatum ab - was bedeutet das für die Menschen in Mariupol?

Von: Kathrin Reikowski

Eine Frau in Mariupol geht an einem brennenden Wohnhaus vorbei. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Kiew hat im Ukraine-Krieg ein russisches Ultimatum für Mariupol verstreichen lassen. Die 350.000 verbliebenen Bewohner bleiben damit eingekesselt.

Mariupol/Kiew - Am Montag hat die ukrainische Regierung ein russisches Ultimatum zur Kapitulation der belagerten Hafenstadt Mariupol abgelehnt. „Es kann keine Rede davon sein, Waffen abzugeben“, sagte Wolodymyr Selenskyjs* Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk.

Mariupol ist im eskalierten Ukraine-Konflikt die letzte große Hafenstadt am Asowschen Meer unter Kontrolle der Ukraine. Noch immer sind fast 350.000 Menschen eingekesselt und von der Versorgung mit Medikamenten und Nahrung praktisch abgeschnitten. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs* am 24. Februar wurden nach Angaben der ukrainischen Regierung mehr als 2100 Einwohner der Stadt getötet.

Russland* hatte ukrainische Soldaten und „ausländische Söldner“ aufgefordert, „die Kampfhandlungen einzustellen, ihre Waffen niederzulegen und sich durch mit der ukrainischen Seite vereinbarte humanitäre Korridore in die von Kiew kontrollierten Gebiete zu begeben“, wie der Leiter des Verteidigungskontrollzentrums, Michail Misinzew, am Sonntag gesagt hatte. Ansonsten würden die Verantwortlichen von Mariupol vor ein „Kriegsgericht“ gestellt. Für Einwohner stünden „bequeme Busse“ bereit, welche diese Richtung Russland oder - nach einer Einigung mit Kiew - in ukrainisch kontrollierte Gebiete transportieren könnten.

Ukraine-Krieg: Russlands Ultimatum an Mariupol - schreckliche Zustände in belagerter Stadt

Dieses Szenario ist vorerst vom Tisch. Doch was bedeutet das für die Menschen in der Stadt? Das Leben in Mariupol spielt sich fast nur noch in Kellern und Bunkern ab. Die BBC berichtet, die Bewohner ließen Leichen inzwischen auch auf den Straßen liegen, weil die Bergung zu gefährlich sei. Außerdem könnten sich immer noch Hunderte Menschen unter den Trümmern des Mariupoler Theaters befinden, das von Russland angegriffen wurde.

Tatsächlich ist nicht einmal bekannt, wie viel die Eingeschlossenen von der politischen Lage und dem abgelaufenen Ultimatum mitbekommen haben: Die Einwohner Mariupols sind größtenteils von der Stromversorgung abgeschnitten. Nur wenige Tausend Menschen haben bisher die Flucht über die humanitären Korridore geschafft.

In Deutschland war zuletzt auch über eine Art Gebot zur Kapitulation in aussichtsloser Lage debattiert worden. Laut Tagesspiegel sprechen katholische Friedensethiker von einem Gebot zur Kapitulation, wenn der Einsatz von Gewalt nicht mehr verhältnismäßig sei, es also keine Aussicht auf Erfolg gebe und die humanitäre Lage sich nur verschlechtere. Dem entgegen stehen andere Theorien, die betonen, dass man auch vermeintlich Unterlegenen nicht das Recht auf das Weiterkämpfen absprechen dürfe.

Ukraine-Krieg: Wie geht das Leben für die Bewohner nach dem Ultimatum in Mariupol weiter?

Besonders harte Drohungen hat das russische Verteidigungsministerium gegen die „Verantwortlichen“ in Mariupol ausgesprochen. Schon in den letzten Wochen waren gezielt einzelne Personen vom russischen Militär aufgegriffen wurden, wie etwa der Bürgermeister der Stadt Melitopol. Trotz schwerster Angriffe ist die Stadt weiterhin unter ukrainischer Kontrolle. Sie gilt als wichtiges Ziel in Russlands Angriffskrieg, weil sie auf der Verbindungslinie zwischen den Seperatistenregionen im Osten des Landes und der annektierten Halbinsel Krim liegt. Hier lesen Sie die Hintergrundinformationen zum Ukraine-Krieg*.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte das Vorgehen der russischen Streitkräfte am Montag scharf. „In Mariupol spielen sich massive Kriegsverbrechen ab“, sagte Borrell in Brüssel. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nannte die gezielten russischen Angriffe auf Zivilisten in Krankenhäusern und Theatern in der Ukraine „eindeutig Kriegsverbrechen“. Der Sicherheitsberater Selenskyjs, Ihor Schowkwa, sprach im ZDF von einem „Völkermord“ in Mariupol.

Festzustehen scheint: Die Situation in Mariupol wird sich durch das abgelaufene Ultimatum wohl nicht verbessern. (dpa/AFP/kat) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA