Polizeichef veröffentlicht Todesnachricht: US-Journalist (50) bei Gefechten nahe Kiew getötet

Von: Julia Volkenand

Die Situation bei Irpin ist eine humanitäre Katastrophe. Nun verlor ein US-Journalist sein Leben dort. © Imago/Pavel Nemecek

Ein US-Journalist wurde offenbar bei den Gefechten in Irpin getötet, ein weiterer verletzt. Nun sind ein paar neue Details zu den Hintergründen bekannt.

Update vom 13. März, 15.16 Uhr: Etwa zehn Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew gelegenen Ortschaft Irpin seien zwei US-Journalisten unter Beschuss geraten, teilte die Polizei des Gebietes Kiew am Sonntag mit. Einer der beiden Männer wurde getötet, der andere verletzt. Diese Angaben wurden auch vom Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Heraschtschenko, im Nachrichtenkanal Telegram verbreitet.

Auf Twitter veröffentlichte außerdem eine ukrainische Parlamentsabgeordnete ein Video, das den durch einen Splitter im Beckenbereich verletzten Kollegen in einem Kiewer Krankenhaus zeigen soll. Darin berichtet der Mann, sie seien in der umkämpften Ortschaft von einem Kontrollpunkt aus beschossen worden. Ukrainischen Angaben zufolge sollen russische Soldaten geschossen haben. Aus Moskau gab es zunächst keine offizielle Reaktion auf die Vorwürfe.

Berichten, wonach es sich bei dem Getöteten um einen Reporter der „New York Times“ handelte, widersprach die US-Zeitung. Der Journalist habe zwar in der Vergangenheit für das Blatt gearbeitet, sei aber nun nicht für die „Times“ in der Ukraine im Einsatz gewesen, teilte ein Sprecher auf Twitter mit. Man sei „zutiefst traurig“ angesichts der Berichte über den Tod des Filmemachers.

Zuvor hatte auch der stellvertretende Chefredakteur der „Bild“-Zeitung, Paul Ronzheimer, auf Twitter ein Video gepostet, das demnach die Rettung des verletzten Journalisten zeigt.

Ukraine-Krieg: US-Journalist durch Schüsse getötet, ein weiterer verletzt

Erstmeldung vom 13. März, 15.05 Uhr: Der Ukraine-Konflikt* fordert immer mehr Opfer, auch zivile. Nun berichten mehrere Medien übereinstimmend, dass ein US-Journalist durch Schüsse in Irpin ums Leben gekommen sei. BusinessInsider.com bezieht sich dabei auf den Facebook-Post des Polizeichefs in Kiew, Andriy Nebytov. Darin zu sehen: Der Presseausweis und der Reisepass des 50-jährigen ehemaligen New York Times Korrespondenten. Daneben schreibt Nebytov: „Zynisch töten die Besatzer sogar Journalisten der internationalen Medien, die versuchen, die Wahrheit über die Untätigkeit russischer Truppen in der Ukraine zu zeigen.“

Ein weiterer Journalist sei verletzt worden, sagte der Chirurg Danylo Schapowalow, der als Freiwilliger vor Ort im Einsatz war. Der Mann sei am Bein verletzt worden und werde im Krankenhaus behandelt. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, berichtet die Bild. AFP-Reporter in Irpin sahen die Leiche des Getöteten.

Ukraine-Krieg: US-Journalist durch Schüsse bei Kiew getötet

Dem Mediziner zufolge waren die beiden Journalisten mit einem ukrainischen Zivilisten in einem Auto unterwegs, als der Wagen von Kugeln getroffen wurde. Auch der Zivilist wurde demnach verletzt. Irpin ist seit Tagen Ziel russischer Angriffe. Die amerikanischen Behörden haben sich bislang nicht geäußert, um den Tod des Journalisten zu bestätigen. Ob er für die Times im Einsatz in der Ukraine war, ist zweifelhaft. Wie der Businness Insider berichtet, habe die Zeitung dies abgestritten.

Irpin, das westlich von Kiew liegt, wurde hart vom russischen Beschuss getroffen.