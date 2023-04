Ukraine-Krieg: Selbst der USA geht die Munition aus

Ex-Nato-Kommandeur warnt

Der Ukraine-Krieg setzt laut einem Ex-Nato-Kommandeur auch der USA zu. Monatlich „verbrenne“ die Ukraine die US-Vorkriegsproduktion im Wert von einem Jahr.

New York - Seit über einem Jahr hält mittlerweile der Ukraine-Krieg an. Nun soll laut dem ehemaligen alliierten Oberbefehlshaber für alle Nato-Operationen, James Stavridis, selbst der USA die Munition ausgehen. Allerdings geht er auch davon aus, dass Russland stetig hinter die westlichen Produktionsmöglichkeiten zurückfallen werde. Das schreibt er in einem Kommentar des Nachrichtendienstes Bloomberg.

Ukraine-Krieg: USA soll Munitionsprobleme haben

Demnach hätten beide Konfliktparteien momentan Munitionsprobleme, was an den Wirren der globalen kommerziellen Lieferkette liege. Es gelte nun für den Westen, die Ukraine im Krieg zu unterstützen, wobei Russland bereits schwere Verluste einfahre.

Bereits vor zehn Jahren habe er einen Konflikt mit Russland befürchtet, so Stavridis. Während Putins Verteidigungsbudget nämlich nur rund ein Zehntel des Nato-Budgets betrage, habe Russland schon immer über eine funktionierende Industrie, viele Rohstoffe und Arbeitskräfte verfügt. Eine Übermacht der Nato sei also nicht automatisch gegeben.

Ex-Nato-Kommandeur warnt: Ukraine benötige monatlich „US-Vorkriegsproduktion im Wert von einem Jahr“

Nach dem für die Nato militärisch intensiven Einsatz in Afghanistan benötige die Ukraine nun Materiallieferungen auf einem Level, „das ich nicht vorausgesehen habe“, schreibt Stavridis. Gerade die Nachfrage nach elektronischen Komponenten für Präzisionswaffen und Drohnen sei enorm. Selbst Produkte wie Zement würden in der Ukraine in einem Ausmaß benötigt werden, dem die US-amerikanische Produktion (noch) nicht gerecht werden könne.

Am kritischsten stehe es allerdings um Waffen und Munition. „Mehrere Analysten glauben, dass die Ukraine monatlich die US-Vorkriegsproduktion im Wert von einem Jahr verbrennt“, so Stavridis. Erst kürzlich kündigte Präsident Selenskyj im Ukraine-Krieg die „zweite Phase“ an.

Ukraine-Krieg: USA mit Munitionsproblemen - Produktionsfirmen benötigten Garantien

Das US-Verteidigungsministerium schütze zwar weiterhin seine eigenen Kriegsreserven, überschüssige Munition, die über den Bedarf der amerikanischen Kriegspläne hinausgehe, gebe es allerdings nur „in sehr geringem Ausmaß.“

Im Hinblick auf den Ukraine-Krieg gelte es nun, die Produktion weiter nach oben zu fahren. Dabei mangle es jedoch an ausgebildeten Fachkräften, die benötigte Waffen und Munition herstellen könnten. Westliche Regierungen müssten den Firmen daher zumindest die Abnahme der vertraglich festgelegten und produzierten Kriegsgüter garantieren, sollte der Krieg in der Ukraine unerwarteterweise „abrupt enden.“

Ex-Nato-Kommandeur schätzt ein: Russland falle im Ukraine-Krieg hinter Westen zurück

In bestimmten globalen Lieferketten der Waffenproduktion für den Ukraine-Krieg werde es also zu einem „gewissen Engpass“ kommen, analysiert Stavridis. Nichtsdestotrotz werde man die bereits ins Wanken geratene russische Kriegswirtschaft übertreffen können.

Der ehemalige Nato-Kommandeur schreibt China dabei eine tragende Rolle zu. Sollten sie sich weiterhin weigern, Putin Kriegsmaterial zu liefern, werde Russland stetig hinter westliche Produktionskapazitäten zurückfallen. Diese „klassische amerikanische Kriegsführung“ habe sich sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch im Kalten Krieg bewährt und werde es auch im Ukraine-Krieg wieder tun. (mef)

