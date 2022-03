Hoffnung für Ukraine-Verhandlungen? Kreml verzichtet nun offenbar auf heikle Forderung

Von: Florian Naumann, Marc Dimitriu

Teilen

Erdogan beim Treffen der ukrainischen und russischen Unterhändler. © IMAGO/Sergey Karpuhin

Russische und ukrainische Unterhändler reden heute in der Türkei. Vorab werden zentrale Punkte klar. News-Ticker zu den Ukraine-Verhandlungen.

Ukraine-Konflikt*: Die Unterhändler der Ukraine und Russlands treffen sich auf Einladung von Erdogan in der Türkei zu Verhandlungen.

Die Russen stellen deutliche Forderungen. Die ukrainische Seite geht mit Skepsis in die Gespräche (siehe Erstmeldung).

Dieser News-Ticker zu den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Update vom 29. März, 12.30 Uhr: Russland lässt offenbar eine seiner provokantesten Verhandlungsforderungen an die Ukraine fallen: Eine „Denazifizierung“ gehörte nicht mehr zum Forderungskatalog des Kreml, berichtet die Financial Times. Auch ein EU-Beitritt der Ukraine sei denkbar solange sich das Land keinem militärischen Bündnis anschließt, heißt es dort weiter. Die ukrainische Regierung in ideologischer Nähe zu Nazis zu verorten zählt den zahlreichen umstrittenen Behauptungen des Kreml. Das Wort „Denazifizierung“ wurde gemeinhin als verklausulierter Umsturz-Plan verstanden.

Gesprächsbereitschaft gibt es auch auf der Seite der Vertreter von Präsident Wolodymyr Selenskyj: Eine mögliche Neutralität wollte seine Regierung zumindest prüfen. Auch einen Nato-Beitritt hat Selenskyj de facto schon auf Eis gelegt - wohl auch angesichts mangelnder aktuer Aufnahmebereitschaft des Bündnisses.

Ukraine-Verhandlungen in der Türkei: Russland stellt harte Forderungen - Ukrainer skeptisch

Erstmeldung/Überblick: Istanbul - Etwa viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine haben sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul getroffen. Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, begrüßte die Verhandler am Dienstagmorgen im Dolmabahce-Büro des Präsidenten. Danach wollten die beiden Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen. Es sei in den Händen beider Seiten, die „Tragödie“ zu beenden, sagte Erdogan. Von einem sofortigen Waffenstillstand würden alle profitieren.

Ukrainischer Außenminister skeptisch vor Verhandlungen in der Türkei: „Unsere Position ist konkret“

Zuvor hat sich der ukrainische Außenminister allerdings skeptisch zu den Erfolgsaussichten geäußert. „Wenn wir sehen, dass sich die Stimmung geändert hat und sie zu einem ernsthaften, substanziellen Gespräch und ausgewogenen Vereinbarungen bereit sind, dann werden die Dinge vorankommen“, sagte Dmytro Kuleba. „Wenn es sich um eine Wiederholung ihrer Propaganda handelt, werden die Gespräche erneut scheitern.“

Minimalziel der ukrainischen Seite sei eine Verbesserung der humanitären Lage in von russischen Truppen belagerten Städten wie Mariupol*. Wunschziel sei ein stabiler Waffenstillstand im Ukraine-Krieg*. Kubela wies erneut auf die roten Linien der ukrainischen Regierung hin: „Wir tauschen nicht Menschen, Land und Souveränität. Unsere Position ist konkret.“

Die russischen Unterhändler waren am Montag in der türkischen Metropole eingetroffen, wo bereits am 10. März eine frühere Verhandlungsrunde auf Außenministerebene stattgefunden hatte - allerdings ergebnislos. Die Gespräche wurden anschließend per Videokonferenz fortgesetzt. Davor gab es schon drei Treffen im Grenzgebiet von Belarus. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte jedoch am Montag erst gesagt, dass es bislang keine „signifikanten Fortschritte“ gegeben habe.

Ukraine-Krieg: Russland stellt harte Forderungen - Selenskyj fordert Gespräch mit Putin

Erdogan, der gute Beziehungen zu Kiew und Moskau unterhält, hatte sich am Montagabend optimistisch in Bezug auf den Ukraine-Krieg gezeigt. Die Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation gestalten sich aber äußerst schwierig. Kiew will einen Abzug der russischen Truppen und Sicherheitsgarantien. Moskau fordert einen Nato-Verzicht der Ukraine sowie eine Anerkennung der abtrünnigen ostukrainischen Separatistengebiete als eigene Staaten und der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim als Teil Russlands.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hatte sich zuletzt gesprächsbereit über die von Russland geforderte Neutralität seines Landes gezeigt. Er hatte allerdings betont, über jegliche Einigung in einer Volksabstimmung entscheiden zu lassen. Außerdem hatte er ein persönliches Gespräch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin* gefordert, was der russische Außenminister Sergej Lawrow zuletzt als „kontraproduktiv“ zurückgewiesen hatte. (md mit dpa und AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA