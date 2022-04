Ukraine-Krieg: Verlor Putin am Wochenende dutzende Panzer? Kiew meldet Abschuss von Su-34-Kampfflugzeug

Von: Patrick Mayer

Die ukrainischen Streitkräfte wollen am Wochenende Dutzende Panzer der russischen Invasionstruppen zerstört haben. Der News-Ticker zu den Kämpfen im Donbass.

Update vom 25. April, 19.15 Uhr: „Die russischen Streitkräfte kommen im Oblast Charkiw nicht voran.“ Das berichtet und behauptet der ukrainische Generalstab Anfang der Woche.

So hätten die russischen Truppen „ihre Offensive im Gebiet Charkiw“ verstärkt und versucht, „vorzurücken“. Sie hätten jedoch Verluste erlitten und mussten sich in besetzte Gebiete zurückziehen, zitiert The Kyiv Independent den Generalstab aus Kiew. Dasselbe Medium hatte am Montagnachmittag berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte einen russischen Jagdbomber Suchoi Su-34 nahe der ostukrainischen Großstadt abgeschossen haben.

Russland-Ukraine-Krieg: Moskau verliert angeblich eine Suchoi Su-34 bei Charkiw

Erstmeldung vom 25. April: München/Kiew/Charkiw - Sie ist der Stolz der russischen Luftstreitkräfte: die Suchoi Su-34. Der schwere Jagdbomber, der seit 2006 in Stückzahl produziert wird, ist bei den Invasionstruppen von Moskau-Machthaber Wladimir Putin im Einsatz, seit der russische Präsident die benachbarte Ukraine überfallen ließ. So sollen auch Suchoi Su-34 rund 2000 eingeschlossene ukrainische Infanterie-Soldaten und kolportiert 1000 Zivilisten im belagerten Stahlwerk Azovstal in Mariupol bombardiert haben.

Wie die ukrainischen Streitkräfte an diesem Montag (25. April) bekannt gaben, haben sie einen der russischen Jagdbomber in der Nähe der ukrainischen Großstadt Charkiw im Osten des Landes abgeschossen. Aus Moskau wurde der Abschuss nicht bestätigt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig voneinander prüfen.

Russland-Ukraine-Krieg: Angeblich russische Su-34 bei Charkiw abgeschossen

Kampfflugzeug im Ukraine-Krieg: eine russische Sukhoi Su-34. © IMAGO / SNA

Wiederholt wurden seit Ausbruch des Russland bei Social Media Fotos gezeigt, die abgestürzte und/oder abgeschossene Su-34 der russischen Luftstreitkräfte zeigen. Darauf lässt unter anderem die azurblaue Lackierung der Kampfflugzeuge schließen sowie die roten Nummern an den Seiten. Nach ukrainischen Angaben soll die Suchoi Su-34 längst Teil großer Verluste innerhalb der russischen Armee in den vergangenen Tagen sein.

Darauf lassen Informationen aus Kiew schließen, die The Kyiv Independent bei Twitter teilte. Das unabhängige russische Medienprojekt aktualisiert bei Social Media jeden Tag die angeblichen russischen Verluste, als Quelle dienen Angaben aus Reihen der ukrainischen Streitkräfte.

Demnach verlor Russland zwischen Freitag, 22. April, und Montag, 25. April, angeblich 46 weitere Panzer. So sollen mittlerweile mindestens 884 russische Panzer zerstört oder erbeutet worden sein. Hinzukämen fünf abgeschossene oder zerstörte Flugzeuge sowie ein weiterer Helikopter, den die russische Armee eingebüßt habe.

Russland-Ukraine-Krieg: Angeblich hohe Verluste unter russischen Invasionstruppen

Russland-Ukraine-Krieg: London geht von rund 15.000 getöteten russischen Soldaten aus

Insgesamt seien mehr als 21.900 russische Soldaten getötet oder verwundet worden. Einschätzungen aus Großbritannien weichen jedoch von diesen Zahlen ab. Verteidigungsminister Ben Wallace teilte an diesem Montag mit, dass seine Regierung von rund 15.000 getöteten russischen Soldaten ausgehe. Nach Informationen aus London seien 60 russische Hubschrauber und Kampfjets zerstört worden sowie 2000 gepanzerte Fahrzeuge, darunter 530 Panzer.

