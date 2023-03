Ukraine-Drohne wirft Granaten auf unvorbereitete Russen-Stellung

Ein ukrainischer Soldat übt den Drohnenflug auf einem verschneiten Feld bei Donezk. © Adrien Vautier/Imago-Images

Ein Video auf Twitter soll zeigen, wie an der ukrainischen Kriegsfront eine Drohne Granaten auf russische Soldaten wirft.

Kiew - Das ukrainische Verteidigungsministerium hat auf seinem Twitter-Kanal ein Video veröffentlicht, das den Angriff einer ukrainischen Drohne auf russische Soldaten zeigen soll. Nach einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins Newsweek wurde das Video angeblich von der 30. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte aufgenommen.

Das knapp anderthalbminütige Video zeigt - aus einiger Entfernung - offenbar ein paar russische Soldaten, die sich zwischen Bäumen verstecken und in die Richtung der Drohne blicken. Einer der Männer zeigt eine abfällige Geste mit dem Mittelfinger in Richtung der Drohne. Dann tänzelt er vor der Kamera herum, ehe er zu seinem Gewehr greift und auf die Drohne zielt. In diesem Moment legt das Fluggerät den Rückwärtsgang ein und fliegt nach oben.

Ukraine-Krieg: Video, das Drohnenangriff auf Russen zeigen soll, ist nicht verifiziert

Kurze Zeit darauf fallen aus dem unbemannten Luftfahrzeug hintereinander vier Granaten zwischen den Bäumen hindurch auf den gefrorenen Boden. Eine davon auf ausgelegte, grüne Planen, die vermeintlich als Schutz für die russischen Soldaten dienen sollten. Kleinere Staubwolken, die durch die Granaten verursacht wurden, wirbeln in die Luft nach oben.

Nach der Detonation der ersten Granate kommt vermutlich ein Mann aus der Decken, rollt sich über den Boden und richtet dann seine Waffe auf die Drohne, worauf sie sich kurz zurückzieht und wohl wenig später weitere Granaten abwirft. Laut Newsweek ist unklar, wo in der Ukraine der Vorfall stattgefunden haben soll. Das Video habe nicht verifiziert werden können, was immer wieder schwierig ist, wie in dem Fall, als eine ukrainische Drohne Zivilisten angegriffen haben soll.

Unterstützung aus der Luft: Zwei ukrainische Soldaten neben einer Drohne in Bachmut. © dpa/Libkos

Vonseiten der Ukraine war auch schon gemeldet worden, dass die ukrainischen Streitkräfte russische Drohnen zerstört hätten. Der Russland-Analyst Samuel Bendett bestätigte gegenüber Newsweek, dass sowohl das ukrainische als auch das russische Militär während des Ukraine-Krieges Drohnen und weitere unbemannte Luftfahrzeuge „im vollen Umfang ihrer Möglichkeiten“ genutzt hätten. Weiter sagte er: „Es stimmt, dass die Ukraine anfangs sowohl militärische als auch kommerzielle Drohnen effektiver gegen die russischen Streitkräfte einsetzte.“

„Elektronische Kriegsführung“ zwischen Ukraine und Russland durch Drohnen

Zunächst hätten die ukrainischen Streitkräfte häufig ihre Taktik geändert. Darauf habe sich das russische Militär wieder und wieder einstellen müssen. „Gleichzeitig begannen die russischen Streitkräfte, der ukrainischen elektronischen Kriegsführung entgegenzuwirken, indem sie sehr kleine DJI-Drohnen wie die Mavic2 starteten, um zu sehen, wie sie sich verhalten“, berichtete Bendett. Erst anschließend hätten die Russen größere und schwerere DJI-Kampfdrohnen eingesetzt. Vorteile hätte die russische Armee durch vom Iran gelieferten Shahed-Drohnen, die die ukrainische Infrastruktur angriffen.

„Bis vor kurzem hatte die Ukraine keine Antwort auf einen solchen massiven russischen Drohnenangriff, so Bendett. Jedoch hätten „ukrainische Langstrecken-Drohnenangriffe auf Ziele tief in Russland das Potenzial, die russischen Pläne zu durchkreuzen“, ergänzte er. Die Vorteile schwanken demnach bei beiden Kriegsparteien immer wieder hin und her. (Clemens Dörrenberg)