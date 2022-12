„Danke, Deutschland“ – Video zeigt Gepard-Panzer im Einsatz gegen russische Marschflugkörper

Von: Martina Lippl

Gepard-Flugabwehrpanzer im Einsatz: Ukrainische Streitkräfte haben ein Video (hier ein Screenshot) veröffentlicht, das nach Militärangaben den Abschuss eines russischen Marschflugkörpers durch einen Gepard-Flugabwehrpanzer aus deutscher Produktion zeigt. © Screenshot Facebook/Ukrainische Luftabwehr

Bei der Lieferung der Gepard-Panzer an die Ukraine gab es etliche Verzögerungen. Ein Video zeigt einen deutschen Gepard jetzt im Einsatz.

Kiew – Es gab lange Diskussionen um schwere Waffen und Panzerlieferungen im Ukraine-Krieg. Im Fokus immer wieder auch Gepard-Panzer zur Luftabwehr. Die ukrainische Luftwaffe hat jetzt ein Video auf Facebook gepostet, das nach Militärangaben den Abschuss eines russischen Marschflugkörpers zeigt. Hauptakteur in dem 26-Sekunden-Clip: ein Gepard-Flugabwehrpanzer aus deutscher Produktion.

Der Gepard ist in einer Stellung auf einem Feld zu sehen. Im Vordergrund steht ein Soldat mit dem Rücken zur Kamera. In der kurzen Szene feuert der Panzer Schüsse ab. Kurz darauf folgt eine grelle Explosion am Himmel. Dann stürzt das getroffene Objekt in einer Kurve zu Boden. Ukrainische Soldaten jubeln.

Ukrainische Soldaten jubeln über Gepard-Panzer — „Vielen Dank“

„Die von Partnern bereitgestellte Ausrüstung schützt den ukrainischen Himmel vor den geflügelten Raketen russischer Terroristen“, ist im Kommentar auf Facebook zu lesen. „Dieses Mal ist es eine tadellose Arbeit des deutschen Geparden. Danke.“ Als Punkt wurde eine ukrainische und deutsche Flagge zu sehen.

Allerdings ist unklar, wann und wo das Video aufgenommen wurde. Auch die Echtheit des Videos ist zunächst unbestätigt.

Ukraine-Krieg: Bisher 30 Gepard-Panzer aus Deutschland

Die Ukraine hat bereits 30 Gepard-Flugabwehrpanzer aus den Beständen des Herstellers Krauss-Maffei Wegmann (KMW) erhalten. Darüber hinaus war am vergangenen Freitag in Berlin die Lieferung von sieben weiteren Geparden angekündigt worden.

Ungewöhnlich humorvoll brachte die Ukraine vor Kurzem in einem Twitter-Video ihren Wunsch nach weiteren Waffen und Panzerlieferungen zum Ausdruck – in einem umgemodelten Edeka-Werbespot.

Deutschland hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar Waffen und militärische Ausrüstung für fast zwei Milliarden Euro in die Ukraine geliefert. (dpa/ml)