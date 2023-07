Wunderwaffe gegen Putin: Improvisierter Wolfram-Raketenwerfer wird zum Exportschlager

Von: Fabian Müller

Einen vergleichbaren Raketenwerfer setzt die ukrainische Armee nun vermehrt im Krieg gegen Russland ein. © IMAGO/Dmytro Smoliyenko

Der Offensive der Ukraine kommt ins Stocken. Ein britischer Raketenwerfer könnte helfen - und für einen Teil von Russlands Armee zum tödlichen Problem werden.

Kiew - Ein neuer Typ Raketenwerfer könnte in der ukrainischen Gegenoffensive gegen die russischen Besatzer immer wichtiger werden: In den ersten Wochen nach Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 bat Kiew um internationale Hilfe, unter anderem um russische schwere Panzer abzuwehren. Das britische Militär entwickelte daraufhin das sogenannte Wolfram-System.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung The Independent wurde während der Entwicklung improvisiert, schließlich musste es schnell gehen. Genutzt haben die Ingenieure und Militärs unter anderem einen klassischen Büro-Laptop, einen Lkw und einen Stromgenerator aus dem örtlichen Fachhandel. Das Ergebnis ist ein mobiles, bodengestütztes System mit einer MBDA-Rakete, angebracht auf einem Supacat-Fahrzeug. Laut dem Bericht befinden sich mittlerweile mehrere Dutzend dieser Waffensysteme in der Ukraine. Es lägen zahlreiche Exportaufträge vor, weitere könnten folgen.

Britischer Exportschlager: Wolfram-Raketenwerfer im Einsatz im Ukraine-Krieg

Wie die Online-Plattform Defence Express berichtet, wird der Wolfram-Raketenwerfer nun auch vom britischen Militär genutzt. Das Waffensystem hat für die ukrainische Armee entscheidende Bedeutung. Denn lange war unklar, wie die gelieferten Brimstone-Raketen eingesetzt werden könnten. Hierfür braucht es nämlich eine spezielle Abschussvorrichtung: Bislang sollen die ukrainischen Soldaten von Hand Abschussvorrichtungen auf den leichten Gazelle-Fahrzeugen errichtet haben.

Das Wolfram-System soll nun eine deutlich erhöhte Zielsicherheit ermöglichen. Die Schussweite einer solchen Anlage soll bis zu 25 Kilometer betragen. Als weiterer Vorteil wird die Vielseitigkeit des Wolfram-Raketenwerfers beschrieben. So sollen vor allem feindliche Panzer ins Visier der Raketen geraten, aber auch weitere Aufgaben erfüllt werden können, die auf dem modernen Schlachtfeld anfallen. Genauere Angaben, um welche Aufgaben es sich dabei handeln könnte, machte die Seite nicht.

Westliche Waffen spielen eine entscheidende Rolle in der Verteidigung der Ukraine und der vor einigen Wochen angelaufenen Gegenoffensive. So lieferten westliche Verbündete, darunter federführend die USA und auch Großbritannien, Panzer, Waffen und Munition in Milliardenhöhe. Jüngst wurden aber auch die Forderungen aus diesen Ländern immer lauter, dass die Gegenoffensive an Geschwindigkeit zulegen sollte. Die Ukraine reagierte erbost, versuchte gleichzeitig aber beschwichtigend auf die schwierige Lage an der Front hinzuweisen. Auch die russische Taktik, verlassene Gebiete zu verminen, verlangsame die Vorrückgeschwindigkeit, heißt es von ukrainischer Seite. (fmü)