Neues Waffenbündnis: Rheinmetall und Ukraine-Konzern wollen gemeinsame Sache machen

Von: Katja Saake

Rheinmetall will mit einem ukrainischen Rüstungskonzern Militärfahrzeuge warten und Panzer bauen - dafür wurde jetzt ein gemeinsames Unternehmen gegründet.

Düsseldorf/Kiew - Der deutsche Rüstungshersteller Rheinmetall hat ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom gegründet. Vertreter beider Seiten haben eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das Gemeinschaftsunternehmen soll Militärfahrzeuge instandsetzen und perspektivisch auch selbst Panzer bauen - damit könnte es eine wichtige Unterstützung für die Ukraine in der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg werden.

Der KF51 Panther soll laut Hersteller Rheinmetall „der modernste Kampfpanzer“ der Welt sein © Julian Stratenschulte/dpa

Rheinmetall will in Ukraine Militärfahrzeuge reparieren und Panzer bauen

Das Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Ukroboronprom soll Mitte Juli dieses Jahres seine Arbeit aufnehmen, wie der deutsche Rüstungskonzern mitteilte. Erst vor Kurzem hatte Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger bei der Hauptversammlung des Rüstungsunternehmens verkündet, in Kooperation mit dem ukrainischen Staat neue Fabriken zur Rüstungsproduktion in der Ukraine gründen zu wollen. Dort sollen neben Munition und Flugabwehr auch der Panther-Kampfpanzer von Rheinmetall hergestellt werden. Das Rüstungsunternehmen bewirbt diesen als „modernsten Kampfpanzer“.

Im jetzt gegründeten Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Ukroboronprom sollen zunächst gepanzerte Militärfahrzeuge repariert werden, die der Ukraine über Ringtausch-Projekte der deutschen Regierung sowie durch Direktlieferungen bereitgestellt wurden, so Rheinmetall in einer Pressemitteilung. Später sollen dann auch ausgewählte Rheinmetall-Produkte in der Ukraine gemeinsam hergestellt werden. Rheinmetall spricht von einem umfassenden Technologietransfer. Deutsche und ukrainische Spezialisten könnten später dann auch neue militärische Systeme entwickeln und aus der Ukraine heraus exportieren, so der deutsche Rüstungskonzern.

Rheinmetall kooperiert mit ukrainischem Rüstungskonzern

Das staatliche ukrainische Unternehmen Ukroboronprom beschäftigt rund 65.000 Mitarbeiter und ist unter anderem in der Herstellung und Wartung von gepanzerten Fahrzeugen, Raketen und Artillerie, sowie im Flugzeugbau aktiv. Der Konzern besteht aus verschiedenen Unternehmen der ukrainischen Rüstungsindustrie. Allerdings steht er vor großen Modernisierungsaufgaben, wie die Welt berichtete – denn er scheint wenig effizient zu arbeiten. So erwirtschaftete Rheinmetall mit seinen nur rund 25.500 Beschäftigten im Jahr 2022 mit 6,4 Milliarden Euro den sechsfachen Umsatz im Vergleich zum ukrainischen Staatskonzern.

Ukroboronprom scheint allerdings auch mit erheblichen Schäden durch den Ukraine-Krieg zu kämpfen zu haben. Trotzdem habe der Konzern nach Aussagen seines Generaldirektors, Yuriy Husyev, trotz zahlreicher russischer Raketenangriffe die Produktion von Militärausrüstung und gepanzerten Fahrzeugen zuletzt steigern können. Husyev zeigte sich hocherfreut über die neue Kooperation mit Rheinmetall: „Gemeinsam mit Rheinmetall an unserer Seite werden wir für unser Land noch mehr erreichen können. Wir sind Rheinmetall dankbar für die Bereitschaft, uns gegen Russlands Aggression zu helfen. Wir werden unser Bestes tun, um diese Zusammenarbeit so schnell wie möglich für die Verteidigungskräfte der Ukraine nutzbar zu machen“, sagte er.

Reformen zur Modernisierung des ukrainischen Rüstungskonzerns wurden bereits im Sommer 2021 eingeleitet - der Dachkonzern wird in die neue staatliche Aktiengesellschaft „Ukrainian Defense Industry“ umgebaut. Rheinmetall will in dem neuen gemeinsamen Unternehmen mit 51 Prozent die Mehrheit halten und auch die unternehmerische Führung übernehmen - das Management soll von Rheinmetall kommen. Auch Vorstandschef Papperger zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Es ist uns bei Rheinmetall ein zentrales Anliegen, unsere ukrainischen Partner im Kampf für Freiheit und Demokratie zu unterstützen und ihren dringenden Bedarf so schnell wie möglich zu decken“, sagte er. (kasa/AFP)