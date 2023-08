Ukraine-Krieg: Kiews Kamikaze-Drohne wird zum Game-Changer bei künftigen See-Attacken

Von: Bona Hyun

Die ukrainische Kamikaze-Seedrohne bringt einen entscheidenden Vorteil. Jüngste Angriffe im Ukraine-Krieg belegen die besonderen Fähigkeiten der Waffe.

: Video nach Seedrohnen-Attacke zeigt Vorteil von Kamikaze-Drohnen Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 5. August, 18.13 Uhr: Im Ukraine-Krieg wäre ein Durchbruch nicht nötig, um ein mögliches Ende des Konflikts zu erwirken. Zu dem Schluss kommt Militärexperte Christian Mölling. Es würde reichen, sich so gut aufzustellen, dass es für die Russen nicht mehr möglich wäre, den Süden zu halten, so der Analyst der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). „Es braucht kein Ende wie in einem Hollywood-Film“, sagte Mölling der Funke Mediengruppe.

Erstmeldung vom 5. August, 18.04 Uhr: Kiew – Im Ukraine-Krieg attackieren Kiews Truppen erneut ein russisches Schiff und beschädigen es. Nach der ukrainischen Seedrohnenattacke gegen den Tanker „SIG“ wollen russische Einsatzkräfte das schwer beschädigte Schiff in der Meeresenge von Kertsch absichern. Derzeit werde das durch ein Loch eingedrungene Wasser abgepumpt, teilte die russische Seenotrettungsbehörde Morspassluschba mit. Die eingesetzte Kamikaze-Drohnen der Ukraine soll sogar Anti-Schiffs-Raketen überlegen sein.

Ukraine-Krieg: Video nach Seedrohnen-Attacke zeigt Vorteil von Kamikaze-Drohnen

Aus einem veröffentlichten Video geht hervor, dass ukrainische Kamikaze-Überwasserdrohnen einen Vorteil bei der Reichweite des Treffens von Seezielen im Ukraine-Krieg bieten. Zudem sind sie offenbar in der Lage, nicht nur das zu treffende Ziel selektiv auszuwählen, sondern auch den Grad und die Art der möglichen Beschädigung des ausgewählten Ziels zu steuern, berichtet defence express.

Beim Einsatz einer Anti-Schiffs-Rakete gäbe es keine solche Möglichkeit der genauen Zielidentifizierung. Darüber hinaus wäre ein Marschflugkörper im Gegensatz zu einer unbemannten Seedrohne nicht in der Lage, das Schiff mit einer derartigen Präzision zu treffen. Defence Express weist darauf hin, dass der Betreiber der Kamikaze-Drohne, die als Game-Changer gelten, sogar die Möglichkeit gehabt hätten, den russischen Tanker mit einem Schlag vollständig zu zerstören.

Krieg in der Ukraine: Seedrohne setzt russisches Schiff außer Gefecht

Vermutlich handelt es sich bei dem ukrainischen Typ um dieselbe Drohne, die am Freitag (4. August) das russische Kriegsschiff „Olenegorsky Gornyak“ außer Gefecht gesetzt hat. Am Vortag war der Hafen der russischen Schwarzmeerflotte in Noworossisjk Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Bilder zeigten das Landungsschiff „Olenegorski gornjak in geneigter Lage in Noworossijsk. Die ukrainische Seedrohne soll mit 450 Kilogramm Sprengstoff auf das Schiff geprallt sein. Der Militärgeheimdienst in Kiew hatte danach weitere solche Angriffe angekündigt. Auch die Schäden auf der Krim-Brücke zwischen Russland und der von Moskau annektierten Krim sollen bei der jüngsten Explosion im Juli durch solch einen Drohnenangriff entstanden sein.

Der Ukraine-Krieg ist inzwischen schon längst zu einem Schauplatz von Drohneneinsätzen geworden. Inzwischen versuchen die Ukrainer Russland mit neuen, einheimisch produzierten Kamikaze-Drohne die russischen Waffen zu kontern.

Bei der neuesten Eigenproduktion handelt es sich um die sogenannte „Rubaka“.

Am Montag (31. Juli) veröffentlichte der ukrainische Schauspieler Vlad Schewschenko ein Video auf Facebook und bat die Bevölkerung um Spenden, um das ukrainische Militär mit den Drohnen versorgen zu können, von denen eine etwa 15.000 US-Dollar kosten soll. Die ukrainische Drohne soll eine Reichweite von 500 Kilometern haben. (bohy)