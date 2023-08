Wunderwaffe gegen Putin? Taurus-Raketen könnten Krim für Russen „unhaltbar“ machen

Schwer zu bekämpfen

An der Kriegsfront könnten die „Taurus“-Raketen ein entscheidender Vorteil für die Ukraine sein – ähnlich wie die „Storm Shadows“.

Kiew – Nach jüngsten schweren Raketenanschlägen, wie der Angriff der Himars, dürfte die Sorge in Russland um weitere ukrainische Luftangriffe gewachsen sein. Auch die Ukrainer wollen sich besser gegen russische Angriffe aus der Luft wappnen. Angesichts der aktuellen Lage im Ukraine-Krieg ist eine Diskussion um die Lieferung einer neuen Wunderwaffe gegen Wladimir Putin entfacht. Die Ukrainer setzen dabei auf „Taurus“-Marschflugkörper, die wie bereits eingesetzte Game-Changer eigenständig hunderte Kilometer ins Ziel fliegen können.

Gegenstück zu „Storm Shadows“: Ukraine drängt auf Lieferung von Taurus-Raketen

„Taurus“ ist das deutsch-schwedische Gegenstück zu den britisch-französischen Marschflugkörpern „Storm Shadow“ und „Scalp“. Der Taurus wird laut Angaben der Bundeswehr zur Bekämpfung von wichtigen Zielen über große Entfernung verwendet. Der Marschflugkörper kann eigenständig über Hunderte Kilometer ins Ziel fliegen – die Strecke zum Ziel ist komplett vorprogrammiert.

„Taurus“ bietet einen großen Vorteil beim Angriff. Denn sie haben nicht nur eine hohe Reichweite, sondern sind für die gegnerische Flugabwehr auch schwer zu entdecken und somit auch schwer zu bekämpfen. Mit einer Länge von fünf Metern und einer Breite von nur etwa einem Meter ist der „Taurus“ viel kleiner als ein Kampfflugzeug. Zudem fliegt „Taurus“ in einer Höhe von lediglich etwa 50 Metern, womit er gegnerische Flugabwehrsysteme unterfliegen kann. Die Reichweite wird offiziell mit mindestens 500 Kilometern angegeben.

Erfolg im Ukraine-Krieg: Taurus-Raketen bringen entscheidenden Vorteil bei Gegenoffensive

Der US-General Ben Hodges ist überzeugt, dass Langstrecken-Raketen ohnehin einen entscheidenden Vorteil für die ukrainischen Truppen bringen werden. Sie würden „dafür sorgen, dass die Krim für die russischen Luft- und Seestreitkräfte unhaltbar wird“. Wenn die USA solche Raketen an die Ukraine liefen, „sollte natürlich Deutschland auch ‚Taurus‘ zur Verfügung stellen“, betonte Hodges in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Sollte Deutschland „Taurus“-Systeme an die Ukraine liefern würde, müsste auch dieses systemtechnisch integriert werden. Das könnte dauern.

Taurus-Raketen für Ukraine? Pistorius zögert mit Lieferung

Die Ukrainer haben jüngst ihre Forderung nach „Taurus“-Raketen erneuert. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, sagte der Welt am Sonntag: „Wir zählen sehr auf deutsche ‚Taurus‘-Raketen.“ In Anspielung auf frühere Diskussionen in Deutschland über die Lieferung anderer Waffengattungen wie Kampfpanzer sagte Makeiev, er hoffe, dass wir „diesmal den Debattenteil verkürzen und damit mehr Menschenleben retten“.

Auch aus der deutschen Politik werden Rufe lauter, die Waffe nach Kiew zu schicken. FDP-Verteidigungspolitiker Marcus Faber sagte, der Erfolg der von Großbritannien an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper zeige, wie wichtig diese Waffen seien. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter erklärte, die Bundeswehr besitze 600 „Taurus“-Systeme. Davon seien zwar etwa 450 nicht einsatzbereit, könnten aber von der Firma MBDA für den Export in die Ukraine ertüchtigt werden.

Nach den Lieferungen der beiden europäischen Atommächte Großbritannien und Frankreich könnte Deutschland im Geleitzug auch „Taurus“ an die Ukraine liefern. Es wäre also kein Alleingang. Doch das Bundesverteidigungsministerium bekräftigte bislang das Nein zu einer Lieferung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) habe zu „Taurus“-Marschflugkörpern klargestellt, „dass es keine Lieferung geben wird“, sagte eine Sprecherin zur Welt am Sonntag.