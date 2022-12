Wagner-naher Kommandeur übernimmt wichtigen Posten der russischen Truppen in der Ukraine

Von: Marcus Giebel

Haben sich im Ukraine-Krieg längst einen Namen gemacht: Die Soldaten der Wagner-Gruppe kämpfen auf der russischen Seite. © IMAGO / SNA

Im Ukraine-Krieg wird das Stühlerücken unter Russlands militärischen Führungskräften fortgesetzt. Mit Jewgeni Nikiforow steigt nun ein Kommandeur auf, der der Wagner-Gruppe verbunden sein soll.

München – Der Angriff der russischen Truppen im Ukraine-Krieg ist schon vor Monaten ins Stocken geraten und kommt seither kaum noch voran. Deutlich mehr Bewegung verzeichnet dagegen die Führungsebene. Auch an Weihnachten. Wie der Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums am Montag mitteilte, ist General Jewgeni Nikiforow zum Kommandeur der Einheiten im westlichen Militärbezirk Russlands im angegriffenen Nachbarland aufgestiegen.

Dafür musste Generaloberst Sergei Kusowlew nach nur einem Monat weichen. Es ist bereits der dritte Personalwechsel auf dieser Position seit Kriegsbeginn. Den ukrainischen Geheimdienstlern zufolge war Nikiforow zuvor Stabschef und erster stellvertretender Befehlshaber des Militärbezirks Ost. Er gilt als Vertrauter von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und Sergei Surowikin, der die Befehlsgewalt über die russischen Einheiten in der Ukraine innehat.

Nikiforow steigt innerhalb der russischen Truppen auf: Vertrauter von Prigoschin und Surowikin

Für den Nachrichtendienst ist dieser Wechsel ein Zeichen für eine interne Auseinandersetzung, denn Kusowlew galt als Kandidat aus dem Kreis von Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Prigoschin und Surowikin werden als Rivalen von Schoigu angesehen, dem sie die Rückschläge auf dem Gefechtsfeld anlasten. Nikiforows abgesetztem Vorgänger wird aber auch vorgeworfen, die Vorbereitungen einer Offensive in Richtung Lyman in der Oblast Donezk nicht zufriedenstellend vorangetrieben zu haben.

Der neue und Wagner-nahe Kommandeur soll seine Befehle von seinem Kommandoposten in Bogutschar in der Oblast Woronesch ganz im Westen Russlands aus erteilen. Er kommandierte Teile der Wagner-Gruppe im Donbas in den Jahren 2014 und 2015, laut Recherchen des Investigativ-Netzwerks Bellingcat berichtete damals Wagner-Gründer Dmitri Utkin an Nikiforow, der als Stabschef der 58th Combined Arms Army Russlands agierte.

Nikiforow und Wagner-Gründer Utkin: Offenbar Zusammenarbeit beim Abschuss eines Transportflugzeugs

Der ukrainische Staatssicherheitsdienst SBU deckte zudem auf, dass Nikiforow Utkin und dessen Wagner-Gruppe den Befehl zum Abschuss eines ukrainischen Transportflugzeugs am 14. Juni 2014 gab. Damals kamen zwei der acht Besatzungsmitglieder ums Leben. Auch wenn die Ukraine Russland hinter dem Angriff vermutete, übernahmen Separatisten die Verantwortung.

Nikiforows Aufstieg innerhalb der Invasionstruppen dürfte also auch die Position der von Prigoschin und Utkin ins Leben gerufenen und gefürchteten Gruppe Wagner weiter stärken. Was die Entwicklung für Schoigu und letztlich auch für Wladimir Putin zu bedeuten hat, wird sich noch zeigen müssen. (mg)