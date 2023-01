Exekution für Ungehorsam: Russen setzen „Schwadronen von Liquidatoren“ an der Front ein

Von: Christian Stör

Bei der Schlacht um Bachmut werden zahlreiche Wagner-Kämpfer aufgerieben. © DIMITAR DILKOFF/afp

Die Wagner-Gruppe kämpft im Ukraine-Krieg an der Front. Festgenommene Ex-Söldner sprechen von öffentlichen Hinrichtungen.

Bachmut - Die Wagner-Söldner führen im Ukraine-Krieg einen unerbittlichen Kampf. Die Anführer kennen keine Gnade, weder den ukrainischen noch den eigenen Kämpfern gegenüber. Gefangengenommene Ex-Söldner haben nun grausige Details im Umgang mit den eigenen Männern öffentlich gemacht. Demnach sind Hinrichtungen von Deserteuren und ungehorsamen Soldaten bei der Wagner-Gruppe an der Tagesordnung.

„Diejenigen, die ungehorsam sind, werden eliminiert – und das geschieht öffentlich“, heißt es in einem Bericht, den Polygon Media und die unabhängige Zeitung Mozhem Obyasnit am Dienstag (10. Januar) veröffentlicht haben. Gewährsmann ist der von Wagner rekrutierte Ex-Häftling Jewgeni Nowikow, der zudem davon sprach, dass es „Schwadronen von Liquidatoren“ gebe, die sich mit als problematisch erachteten Kämpfern befassten.

In einem Fall, erinnert sich Nowikow, „begann der Beschuss, einer der Gefangenen legte sich hin und deckte seine eigenen [Männer] nicht ab. Der Beschuss hörte auf, er ging zurück und der Vorgesetzte rief ihm zu: ‚Warum gehst du nicht weiter?‘ Und sie haben ihn getötet.“

Strafgefangene für Wagner-Gruppe im Einsatz

Alexander Drozdow, ein weiterer ehemaliger Insasse, der in dem Bericht zitiert wird, sagte, viele der russischen Gefangenen, die Wagner an die Front in die Ukraine schickte, seien drogenabhängig und „völlig verrückt“. Während einige rekrutierte Gefangene desertierten oder Befehle missachteten, seien andere „nur am Arsch und versuchen sich durchzuschlagen“, so Drozdow. Diese Kämpfer seien „ganz anders als gewöhnliche Söldner“.

Drozdow zufolge macht die Wagner-Gruppe klare Unterschiede zwischen den Gefangenen und den professionellen Söldnern. Während der mächtige Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin die Gefangenen, die zu Söldnern wurden, als „Patrioten“ und „Helden“ bezeichnete, sagte ein Betroffener, die Gruppe habe den Gefangenen klargemacht, dass es ihnen verboten sei, sich der Privatarmee anzuschließen. „Du bist nicht Wagner, du bist ein Projekt, nenn dich nicht einmal [Wagner]. Weil du nur ein Projekt bist“, wird Sergei Werschschagin zitiert.

Wagner-Chef Prigoschin rekrutiert Gefangene für Ukraine-Einsatz

Seit spätestens Juni 2022 rekrutiert Prigoschin persönlich in russischen Straflagern Gefangene für einen Kriegseinsatz in der Ukraine. Dabei versprach er denjenigen, die sich für den Einsatz entscheiden, eine Begnadigung, sofern sie sechs Monate an der Front überleben. Wer an der Front nicht kämpfen wolle, würde als Fahnenflüchtiger eingestuft und erschossen. Im Januar 2023 hatten die ersten Strafgefangenen von Wagner ihren sechsmonatigen Mindestaufenthalt in der Ukraine hinter sich und wurden als begnadigt entlassen. Dabei riet Prigoschin ihnen, nicht zu viel zu trinken, keine Drogen zu nehmen und Frauen zu vergewaltigen oder zu töten

Ein hochrangiger ukrainischer Militärberater sprach im Dezember gegenüber dem US-Magazin Politico davon, dass russische Gefangene „in großer Zahl getötet“ würden. „Sie werden an die Front [in Bakhmut] gedrängt“, sagte Oleksandr Danyljuk, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater der Ukraine. „Sie haben nichts zu verlieren. Also greifen sie ständig an.“ Auch der russische Dissident Wladimir Osechkin sieht es ähnlich: „Die Überlebensrate für ehemalige Sträflinge, die in der Wagner-Gruppe kämpfen, liegt bei etwa 15 bis 20 Prozent. Die meisten Überlebenden werden schwer verwundet. Diejenigen, die zu fliehen versuchen oder sich ergeben wollen, werden erschossen.“

Wagner-Chef Prigoschin nimmt auf Söldner keine Rücksicht

Die genaue Zahl der Wagner-Söldner ist unbekannt. Nach Angaben der US-Regierung sind etwa 50.000 Kämpfer in der Ukraine im Einsatz. Darunter befinden sich John Kirby zufolge knapp 40.000 Strafgefangene. Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses äußerte sich im Dezember auch zu Prigoschin. Der Wagner-Chef drehe Menschen in der Ukraine „buchstäblich durch den Fleischwolf“, so Kirby. Er nehme keinerlei Rücksicht auf Menschenleben, schon gar nicht auf ukrainische. „Aber ich würde so weit gehen zu sagen, auch nicht auf russische“, so Kirby. (Christian Stör)