„Wollten Wagner zweimal zerstören“: Prigoschin beschuldigt Kreml-Politiker

Von: Stefan Krieger

Der Streit zwischen Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin und dem russischen Verteidigungsministerium geht in die nächste Runde.

Moskau – Jewgeni Prigoschin bleibt eine tickende Zeitbombe. Während Russlands Propaganda täglich neue Erfolge im Ukraine-Krieg vermeldet, ist der Konflikt zwischen dem Gründer der Wagner-Truppe und hochrangigen russischen Militärs noch lange nicht beendet. So sagte Prigoschin in einer am Dienstag (13. Juni) veröffentlichten Tonaufnahme, dass das russische Verteidigungsministerium zweimal versucht habe, seine paramilitärische Söldnertruppe „zu zerstören“. Der Clip wurde von Prigoschins Pressestelle veröffentlicht.

„Es geht nicht nur um Einmischung, sondern um physische, absichtliche Zerstörung. Sowohl damals als auch heute“, beschuldigte der auch als „Putins Koch“ bekannte Chef der Söldnertruppe Wagner in der Aufnahme führende Kreml-Politiker.

Jewgeni Prigoschin schießt sich mal wieder auf seinen Lieblingsfeind Sergei Schoigu ein. © IMAGO/Konkord Company Press Service

Wagner-Boss Prigoschin attackiert russische Armee

Laut Prigoschin erfolgte der jüngste Versuch der russischen Armee, die Wagner-Gruppe zu sabotieren, während der Schlacht um Bachmut, als das russische Verteidigungsministerium angeblich versuchte, die Wagner-Kämpfer in der Stadt „ohne Waffen“ zu isolieren. Nach der Besetzung Bachmuts durch Wagner-Truppen hatte Prigoschin die Stadt der russischen Armee übergeben und den Abzug seiner Truppen vermeldet.

Prigoschin greift Schoigu direkt an

Der erste Versuch einer Sabotage, so Prigoschin in seinem Statement, fand demnach bereits im Februar 2018 statt. Damals hatten Wagner-Kämpfer in Syrien IS-Stellungen angriffen, und dabei schwere Verluste durch die US-Luftwaffe hinnehmen müssen. Prigoschin behauptet in der Aufnahme, dass die USA damals wiederholt russische Militärkommandeure gewarnt hätten. Die USA hatten einen Luftangriff in der Gegend vorbereitet, wovon der Kreml in Kenntnis gesetzt worden war, damit Russland seine Einheiten aus der Gefahrenzone entfernen konnte. Die Wagner-Gruppe wäre allerdings nicht benachrichtigt worden, so der Vorwurf Prigoschins an die russische Führung.

Hintergrund: Jewgeni Prigoschin Jewgeni Prigoschin gilt als einflussreicher russischer Geschäftsmann und Gründer der umstrittenen Wagner-Gruppe. Als enger Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin hat er ein weitreichendes Geschäftsimperium aufgebaut. Die Wagner-Gruppe ist bekannt für ihre militärischen Aktivitäten in Konfliktgebieten wie der Ukraine und Syrien. Prigoschin wird als der „Schattenmann“ hinter der Organisation betrachtet. Seine Verbindung zum Kreml allerdings bleibt kontrovers. Neben seinen Sicherheitsaktivitäten besitzt er auch eine Restaurantkette, die hochrangige Politiker bewirtet. Daher stammt die Bezeichnung „Putins Koch“. Prigoschin gilt als rätselhafte Figur, die bevorzugt im Hintergrund agiert und ihre Fäden zieht. Sein Aufstieg, seine enge Verbindung zur Machtelite und seine umstrittenen Aktivitäten sorgen immer wieder für Schlagzeilen.

Prigoschin führt im veröffentlichten Tondokument weiter aus, dass er glaubt, die Versuche des Ministeriums, die Wagner-Gruppe „zu zerstören“, seien „von Neid motiviert“. Hierbei solle die Persönlichkeit des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu eine bedeutende Rolle spielen: „Das ist eine Person, die es nicht erträgt, wenn jemand etwas besser macht als er. Deshalb will er, dass alle um ihn herum seine Füße küssen, aber die Wagner-Gruppe hat das nie getan“, so Prigoschin.

Progoschin warf dem russischen Verteidigungsminister Schoigu in der Vergangenheit immer wieder vor, dass dieser nicht in der Lage sei, seine eigenen Truppen zu führen. Der frühere russische Befehlshaber Igor Girkin, der sich mittlerweile zum Putin-Kritiker entwickelt hat, warf Prigoschin daraufhin „Meuterei“ vor: „Das ist ein Akt der Meuterei, wenn man das Wort beim Namen nennt“, schrieb Girkin in einem Telegram-Beitrag. (Stefan Krieger)