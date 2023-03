Wann kommt die russische Großoffensive? Ex-General mit Prognose

Von: Lucas Maier

Teilen

Der Ex-Befehlshaber der Streitkräfte der Ukraine gibt eine Prognose ab. Immer Sommer könnte Russland zum Show-Down ansetzen. Ein Datum spielt hier eine große Rolle.

Kiew – Immer wieder erwarten Militärexperten eine Großoffensive im Ukraine-Krieg. Bisher blieb der große „Schlag“ von Russland jedoch aus. Der ehemalige Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Viktor Muschenko, gab gegenüber dem ukrainischen Blatt Fakty eine aktuelle Einschätzung ab.

Die zuvor vielfach erwartete Winter-Großoffensive blieb laut Muschenko aus. „Ich glaube, dass dies nicht die Offensive ist, die hätte stattfinden sollen“, sagte er gegenüber Fakty. Mittlerweile sieht Russland von Offensivaktionen eher ab und konzentriert sich in Erwartung einer Gegenoffensive der Ukraine auf das Halten der besetzten Gebiete, wie zuletzt Bloomberg berichtete. Für eine kommende mögliche Großoffensive äußerte der 61-Jährige auch einen denkbaren Zeitraum.

Offensive von Russland: Vorstoß in Richtung Südosten könnte eine Vorbereitung sein

Meschenko, der die Truppen der Ukraine bis zum Jahr 2019 befehligte, geht davon aus, dass es im Sommer oder Herbst zu einer Großoffensive kommen könnte. Allerdings hält es der General ebenso für möglich, „dass dieses Jahr nichts Besonderes passieren wird“, wie er im Interview mit Faktsy angibt.

Ukraine-Krieg: Wann kommt es zur Großoffensive von Russland? (Archivbild) © Libkos/dpa

Weitere Vorstoßversuche der russischen Truppen in Richtung Südosten, könnten eine Vorbereitung für eine groß angelegte Eskalation im Sommer sein, so die Einschätzung des Ex-Generals. Zuletzt ist bekannt geworden, dass der Kreml ab April 400.000 weitere Berufssoldaten rekrutieren will, wie Bloomberg berichtet.

Pläne aus Moskau: Ein Jahrestag könnte Startpunkt für eine Offensive sein

Eine Großoffensive der Truppen unter Kontrolle von Moskau könnte im August stattfinden, so die Einschätzung von Meschenko. „Unter Berücksichtigung der russischen Symbolik, ihrer Ideologen ‚Großväter haben gekämpft‘, ‚wir können es wieder tun‘, kann es Pläne geben, die in eine solche ideologische Hülle passen. So entsteht die Situation“. Mit dieser Aussage bezieht sich der Ex-Befehlshaber auf den 80. Jahrestag der Schlacht von Kursk.

Die bisher größte Panzerschlacht der Geschichte markierte für die damalige Sowjetunion einen Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. In der Folge, konnte damals die Rote Armee, das deutsche Heer bis zurückdrängen, der Vormarsch in Richtung Moskau war gestoppt, wie der MDR schreibt. (Lucas Maier)

Zuletzt wurde gegen Wladimir Putin ein internationaler Haftbefehl erlassen, laut einem Experten könnte dieser den Präsidenten in große Bedrängnis bringen.