Krieg: Wehrpflicht verhindert die Flucht aus der Ukraine

Teilen

Ein ukrainischer Soldat bezieht Stellung vor einer Militäreinrichtung, während Feuerwehrleute im Hintergrund zwei brennende Autos löschen. Nicht jeder, der in den ukrainischen Streitkräften aktuell kämpft, tut das freiwillig. (Symbolbild) © Emilio Morenatti/AP/dpa

Im Ukraine-Krieg haben bereits mehr als eine Million Menschen ihre Heimat verlassen. Vielen anderen ist das nicht möglich. Die Wehrpflicht hindert sie.

Kiew – Aus Angst um ihr Leben fliehen Ukrainerinnen und Ukrainer in Strömen aus ihrer Heimat, das Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht von einem „Exodus“. Mehr als eine Million Menschen haben das Land von Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits verlassen. Vielen Bürgern der Ukraine ist eine Flucht in Richtung Sicherheit indes nicht möglich, sie sind durch die Wehrpflicht gezwungen zu bleiben. Auch in Deutschland wird derweil plötzlich wieder über eine mögliche Rückkehr der Dienstpflicht diskutiert.



Wie die Wehrpflicht in der Ukraine zu Zeiten des Ukraine-Kriegs aussieht, zeigt kreiszeitung.de in einem Bericht.



Bilder von unbewaffneten Zivilisten, die sich russischen Truppen in den Weg stellen, erwecken schnell einen falschen Eindruck. Nicht jeder, der in der Ukraine bleibt, tut das aus Überzeugung oder weil er oder sie kämpfen möchte. Viele dagebliebene Ukrainer würden das Land auch gerne verlassen, sich in Sicherheit bringen und ihre bereits geflohene Familie wiedersehen. Im Weg steht diesem Wunsch die Dienstpflicht. Wie genau diese in der Ukraine in Zeiten des Kriegs aussieht, erklärt kreiszeitung.de in einem ausführlichen Bericht. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.