Der Kreml warnt vor dem Dritten Weltkrieg: Starke Nerven sind unsere beste Waffe

Von: Georg Anastasiadis

Teilen

Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Grigory SYSOYEV / SPUTNIK / AFP / Klaus Haag

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Putins Opfer, doch das atomare Säbelrasseln lässt befürchten, dass der Diktator noch nicht fertig ist. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Auf diesen Geburtstagsgruß aus Stockholm hätte der Jubilar im Kreml sicher gerne verzichtet: An einem Tag, an dem andere ein bisschen stolz und wehmütig zurückblicken auf das im Leben Erreichte, konfrontiert das schwedische Nobelkomitee, das so etwas ist wie das Weltgewissen, den 70-jährigen Wladimir Putin mit seinen Verbrechen. Der Friedenspreis geht an Menschenrechtler aus Belarus, der Ukraine und Russland, von denen der Diktator nicht wenige hat umbringen lassen, bevor er seine Soldateska zum ganz großen Morden in die Ukraine schickte.

Putin im Ukraine-Krieg unter Druck: Deshalb malt der Kreml die Gefahr des Dritten Weltkriegs an die Wand

Mit seiner Auszeichnung hat das Nobelkomitee in einem schicksalhaften Jahr eine historische Wahl getroffen, eine Wahl, die Europas beste Werte beschwört. Doch machen wir uns nichts vor: Den Diktator wird das nicht beeindrucken. Und es hält ihn im Zweifel auch nicht davon ab, noch mehr Unglück und Leid über sein eigenes Land und ganz Europa zu bringen. Der an der Kriegsfront in schwere Bedrängnis geratene Putin riecht die Angst mancher seiner Gegner, sie ist seine letzte und schärfste Waffe.

Deshalb malt die russische Machtclique ja unentwegt und erst gestern wieder die Gefahr des „Dritten Weltkriegs“ an die Wand und hofft, dass sich ganz besonders die Deutschen davon einschüchtern lassen: Je mehr Grund zur Annahme Putin haben darf, dass das Zünden einer Atomwaffe über der Ukraine oder dem Schwarzen Meer die Verteidigungsbereitschaft des Westens kollabieren lässt, desto eher wird er auch noch diesen Zivilisationsbruch begehen.

Der Westen muss sich jetzt vor Provokationen hüten

Indem US-Präsident Biden von einem nuklearen „Armageddon“ spricht, formuliert jetzt auch er eine unmissverständliche Warnung. Der Westen muss sich jetzt vor Provokationen hüten, er darf sich vom ukrainischen Präsidenten Selenskyi nicht zu unüberlegten Handlungen treiben lassen, aber er muss auch wissen: Jedes ängstliche Zurückweichen, jedes Zurückfahren der Hilfen für die ukrainischen Verteidiger der Heimat bestärkt Putin im Glauben, dass eine atomare Kraftprobe für ihn gewinnbar ist. Erst in der Ukraine, später auch anderswo. Starke Nerven und unbeirrtes Kurshalten sind der beste Schutz davor.