Ukraine-Krieg wird Thema des Weltkirchenrats in Karlsruhe

Teilen

In Karlsruhe wird sich der Weltkirchenrat auch mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen © IMAGO/epd

Der in drei Wochen beginnende Weltkirchenrat in Karlsruhe wird sich in diesem Jahr auch mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auseinandersetzen.

Karlsruhe - In einem Plenum solle über den Krieg diskutiert werden, sagte Marc Witzenbacher, der das Großereignis als nationaler Koordinator vorbereitet, den «Badischen Neuesten Nachrichten» (Freitag). «Dort werden Ukrainer und Russen an einem Tisch sitzen und hoffentlich friedlich diskutieren», sagte Witzenbacher. Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) habe sich bewusst dafür entschieden, die russisch-orthodoxe Kirche nicht von der Vollversammlung auszuschließen. Deren Oberhaupt, der Moskauer Patriarch Kirill, gilt als einer der wichtigsten Unterstützer des Kriegskurses von Präsident Wladimir Putin gegen die Ukraine.

«Der ÖRK will bewusst den Dialog führen und damit Menschen zusammenbringen», sagte Koordinator Witzenbacher. «Vielleicht kann die Verständigung zwischen den Kirchen auch dazu beitragen, den Frieden zwischen den Völkern wiederherzustellen.»

Der Ökumenische Rat der Kirchen kommt alle acht Jahre zusammen. Das Treffen in Karlsruhe vom 31. August bis 8. September ist das erste in Deutschland. Der Weltkirchenrat vereint fast 350 Kirchen aus mehr als 120 Ländern. Er repräsentiert mehr als 500 Millionen Christinnen und Christen. Die katholische Kirche gehört dem Rat nicht an. Bislang hätten sich 3500 Teilnehmer zur Vollversammlung angemeldet, sagte Witzenbacher. (dpa)