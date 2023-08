Russlands Beamte ignorieren Putins Boykott-Befehle

Von: Bettina Menzel

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einer Videokonferenz mit Regierungsvertretern aus dem Kreml im Juli 2023. (Symbolbild) © IMAGO/Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Zuma Wire

Putin will westliche Produkte aus Russland verschwinden lassen. Doch die eigene Wirtschaft und die russischen Beamten machen ihm einen Strich durch die Rechnung.

Moskau – Der russische Präsident Wladimir Putin führt Krieg gegen die Ukraine – sein Feindbild ist aber auch der Westen, den er zu einer „existenziellen“ Bedrohung erklärte. In Russland versucht der Kremlchef nun offenbar, alles Westliche zu verbannen: Ausländische Begriffe sind verboten, ebenso westliche Autos oder Technologie. Allerdings halten sich offenbar selbst die Regierungsbeamten nicht an diese Regel – ihnen bleibt oft schlicht keine andere Wahl.

Putin ordnet iPhone-Verbot und Umstieg auf inländische Autos an

Wenn es nach Putin geht, sollten Russen und Russinnen keine westlichen Produkte mehr verwenden. Seinen Beamten hat der Kremlchef die Nutzung von westlichen Produkten sogar verboten. Seit 1. April dürfen Kreml-Mitarbeiter keine iPhones mehr nutzen, seit Juli gilt das auch für andere Beamte und Angestellte von Staatsunternehmen. Der Inlandsgeheimdienst FSB hatte vor rund zwei Monaten behauptet, mehrere Tausend Apple-Geräte seien zu Spionagezwecken der USA manipuliert worden. Der Hersteller Apple hatte das zurückgewiesen.

Der russische Präsident Wladimir Putin im Jahr 2016 mit einem Apple iPhone. Im August verbot auch das russische Ministerium für digitale Entwicklung seinen Mitarbeitern die Nutzung von iPhones. © imago sportfotodienst/IMAGO / ITAR-TASS

Im August kam nun auch ein Verbot westlicher Autos hinzu. „Alle Beamten des Landes müssen inländische Autos fahren“, sagte Putin bei einer Rede Anfang August, wie die russische Zeitung Verstka berichtete. Die neue Regel hat bislang nur durchwachsenen Erfolg: Selbst der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew soll laut Newsweek diese Woche bei der Anreise zu einer Veranstaltung auf dem Rücksitz eines Luxus-Mercedes gesehen worden sein.

Nur eine Woche nach der Ankündigung des Kremlchefs stellten Regierungsbehörden außerdem über 53 Millionen Rubel (rund 520.000 Euro) für den weiteren Ankauf von ausländischen Pkws bereit. Es scheint, als plane nicht einmal Putins Regierung selbst, auf Autos aus dem Westen zu verzichten: Die Ausschreibung einer Regierungsbehörde vom 9. August deutete laut Verstka auf den Kauf eines Minivans des Typs Mercedes-Benz V-Klasse hin, für umgerechnet knapp 90.000 Euro.

Putin will Symbole des Westens verbannen – doch es fehlen die Alternativen

Aus Sicht Moskaus stehen Dutzende Länder auf der Liste der „unfreundlichen“ Staaten – darunter die USA, Großbritannien, Polen und Deutschland. Die Verbote gegen Produkte aus diesen und weiteren westlichen Ländern sind in Kraft, doch nicht alle Regierungsbeamten halten sich konsequent daran. In manchen Fällen liegt dies schlicht an fehlenden Alternativen: Der Automarkt Russlands stellt nicht genug Business-Class-Modelle her, um alle Beamten zu versorgen und auch bei Smartphones übersteigt die Nachfrage das Angebot.

Denn nicht nur der Westen befand sich vor Beginn des Ukraine-Kriegs in einer starken wirtschaftlichen Abhängigkeit von Russland, auch der russische Markt braucht westliche Produkte. Für Moskau geht es dabei vor allem um Technologie, wie etwa Halbleiter-Chips. Was ein Mangel dieser Ressource bedeutet, lernte auch die westliche Autoindustrie während der Corona-Pandemie schmerzlich. Russlands Autoproduktion ging Angaben der russischen Statistikbehörde Rosstat zufolge im vergangenen Jahr um 67 Prozent zurück.

Putin umgeht Handelsbeschränkungen teils, doch Auto-Boykott „schwer umzusetzen“

Zahlreiche westliche Firmen machen trotz des Ukraine-Kriegs weiterhin dicke Geschäfte mit Moskau. In anderen Bereichen fand Putin sogar einen Weg, die westlichen Handelsbeschränkungen zu umgehen: Etwa durch den Import von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen aus freundlich gesonnenen Nachbarländern, um an die wichtigen Halbleiter-Chips zu kommen. Die Sanktionen des Westens treffen den Kreml hart. Russlands Öl- und Gaseinnahmen brachen jüngst ein, der Rubel befindet sich im freien Fall. Hinzukommt, dass die wenig verfügbaren Chips dringend für die russische Waffenproduktion gebraucht werden, denn auch hier sind sie Mangelware.



Die Anordnung, keine ausländischen Autos und Apple-Produkte mehr zu verwenden, „wird schwer umzusetzen sein, weil es auf dem Markt nicht viele Alternativen gibt“, sagte der Russland-Analyst der Denkfabrik Crisis Group, Oleg Ignatov, der Zeitung Newsweek. Früher oder später werde man die Produktion chinesischer oder vielleicht iranischer Autos in Russland ansiedeln, so der Experte weiter. In Russland fehlt aus Sicht von Ignatov vor allem ein eigenes Betriebssystem. Die Aurora genannte Alternative befände sich zwar schon länger in Entwicklung, so der Analyst, das Betriebssystem funktioniere aber „immer noch nicht.“