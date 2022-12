Protest gegen Putin: Punkband Pussy Riot veröffentlicht Anti-Kriegslied – der Refrain hat besondere Symbolik

Von: Bettina Menzel

Konzert der kremlkritischen und feministischen Band Pussy Riot im Mai 2022 in Tirol, Österreich: Diana Burkot, Anton Ponomarev, Marija Aljochina und Olga Borisova (von links nach rechts). © picture alliance/dpa/APA | Expa/Johann Groder

Die kremlkritische Punkrockband Pussy Riot meldet sich mit einem Antikriegslied zurück, das aufrütteln will – aber auch konkrete Forderungen an den Westen stellt.

Vilnius - „Mama, don‘t watch TV“, zu Deutsch: „Mama, schau kein Fernsehen!“ ist die erste Veröffentlichung seit acht Monaten auf dem YouTube-Kanal der kremlkritischen Punkrock-Band Pussy Riot. Die Aktivistinnen wenden sich mit dem an Weihnachten erschienenen Lied klar gegen Kremlchef Wladimir Putin und den von Russland geführten Ukraine-Krieg. Der Refrain basiert laut Band auf den Worten eines gefangenen russischen Wehrdienstleistenden. Der Soldat hatte in einem Telefongespräch mit seiner Mutter gesagt: „Mama, hier gibt es keine Nazis, schau nicht fern“ – eine Anspielung auf das staatlich kontrollierte Fernsehen in Russland. Die russische Propaganda vergifte täglich die Herzen der Menschen, so die Kritik der Punkrock-Aktivistinnen.

Ukraine-Krieg: Pussy Riot veröffentlichen Antikriegslied gegen Putin mit symbolträchtigem Video

Das Antikriegslied untermalt die kremlkritische Punkrock-Band mit einem symbolträchtigen Video. Darin zu sehen: Bilder aus dem Krieg in der Ukraine, russische Propaganda, die Punkrock-Band im „Untergrund“ sowie symbolische Elemente. Eines der wiederkehrenden Symbole im Video ist ein Koffer, aus dem Blut fließt. Jeder könne den Koffer unterschiedlich interpretieren, zitierte das Nachrichtenmagazin Spiegel das Bandmitglied Olga Borisowa. „Für die einen symbolisiert [der Koffer] das schmutzige Geld, das immer noch aus Russland fließt, für die anderen einen Krieg, dem man nicht genug Aufmerksamkeit widmet“, so die Aktivistin weiter. Das Bild des Koffers könne auch für Putins Politik stehen, die auf Europas Straßen Blut und Tod bringe, ergänzte Borisowa.

Ein Koffer, aus dem Blut fließt, ist im aktuellen Pussy Riot-Video „Mama, don‘t watch TV“ häufiger zu sehen und laut der Band ein Symbol. Der Koffer steht im Video auf Straßen und in westlich anmutenden Cafés. © @Pussy Riot Video auf Youtube

Das Video erinnert außerdem an die zahlreichen Giftanschläge auf Oppositionelle und Kremlkritiker, die der russischen Regierung zugeschrieben werden. „Diejenigen, die sich Putin widersetzen, werden inhaftiert, mit Militärgiften vergiftet und getötet“, lautet die Kritik der Band unter dem Video. „Die Tradition der politischen Vergiftung besteht seit mehr als hundert Jahren, ‚Labor X‘ - das erste Labor für Militärgifte, das vom NKWD eingerichtet wurde.“ NKWD ist die Bezeichnung für das Innenministerium der ehemaligen Sowjetunion.

Putin und der russische Inlandsgeheimdienst FSB seien stolz auf diese ‚Tradition‘, so Pussy Riot weiter und nennen die Namen mutmaßlicher Gift-Opfer wie Alexander Litwinenko, Sergej Skripal, Wladimir Kara-Murza, Pjotr Wersilow, Alexej Nawalny. Selbst während der Ukraine-Verhandlungen Anfang März waren Gerüchte über Vergiftungen bekannt geworden. Das Wall Street Journal hatte berichtet, Mitglieder der Delegationen, darunter der russische Oligarch Roman Abramowitsch, seien vergiftet worden.

Ukraine-Krieg: Pussy Riot-Aktivistinnen stellen konkrete Forderungen an den Westen

Bei einem Konzert im Mai in München hatten die Pussy Riot-Aktivistinnen noch kritisiert: „Europa sponsert diesen Krieg durch den Kauf von Öl und Gas“. Nun fordert die Band erneut ein „Embargo für den Kauf von russischem Öl und Gas sowie für den Verkauf von Waffen und Polizeimunition an Russland“, wie sie unter dem Video mitteilen. Außerdem verlangt Pussy Riot die Beschlagnahmung westlicher Bankkonten russischer Beamter und Oligarchen sowie ein internationales Tribunal gegen den russischen Präsidenten, seine Mitarbeiter und alle, „die für den Völkermord an der ukrainischen Nation verantwortlich sind“.

Ausschnitt aus dem Video der Band Pussy Riot zum Lied „Mama, don‘t watch TV / МАМА, НЕ СМОТРИ ТЕЛЕВИЗОР“. © @Pussy Riot Video auf Youtube

Bekannt wurde das feministische Kollektiv Pussy Riot im Jahr 2012 mit dem „Punk-Gebet“ in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Der Auftritt war gerade mal 41 Sekunden lang, machte die Gruppe aber schlagartig zum weltweiten Symbol für den Kampf innerhalb Russlands gegen Putin. Kurz darauf waren die Bandmitglieder Marija Aljochina und mit Bandkollegin Nadeschda Tolokonnikowa zu zwei Jahren Straflager verurteilt worden. Aljochina war kurz vor der Europa-Tournee 2022 nach Angaben ihres Anwalts aus Russland geflohen, obwohl sie polizeilicher Überwachung unterstand. Zunächst soll sie sich nach ihrer Flucht in Vilnius, der Hauptstadt Litauens, aufgehalten haben.