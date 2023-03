Tipps aus Russland: So kann der Westen Putin noch stürzen

Von: Linus Prien

Ein russischer Ex-Diplomat macht Vorschlag zum Sturz von Wladimir Putin. © IMAGO/Gavriil Grigorov

Was müsste geschehen, damit Wladimir Putin aus seinem Amt scheidet? Eine Frage, die sich in den vergangenen Monaten viele gestellt haben. Ein russischer Ex-Diplomat macht jetzt einen Vorschlag.

Moskau - Wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland im Ukraine-Krieg hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) unlängst gegen Kreml-Chef Wladimir Putin Haftbefehl erlassen. Ein weiterer Haftbefehl erging demnach gegen die Kinderrechtsbeauftragte des russischen Präsidenten, Maria Alexejewna Lwowa-Belowa, wegen des gleichen Vorwurfs. Während die Führung in Kiew den ersten IStGH-Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatschef eines UN-Sicherheitsratsmitglieds begrüßte, wurde der Schritt von Moskau indes als „bedeutungslos“ bezeichnet.

Der russische Ex-Diplomat Boris Bondarew möchte nun einen Schritt weitergehen. Bondarew, der lange Jahre im „System Putin“ arbeitete, fordert jetzt westliche Staaten dazu auf, den russischen Präsidenten nicht mehr als legitimes Staatsoberhaupt Russlands anzuerkennen.

Ukraine-Krieg: Putin „nicht mehr als legalen und legitimen Präsidenten anerkennen“

„Putin werden bereits Kriegsverbrechen vorgeworfen. Sein Haftbefehl liegt vor“, meint der ehemalige russische Diplomat, wie die amerikanische Publikation Newsweek berichtet. In der Folge liege die nächste Konsequenz auf der Hand: „Der nächste Schritt sollte darin liegen, dass die westlichen Länder Putin nicht mehr als legalen und legitimen Präsidenten anerkennen“.

Boris Bondarew arbeitete von 2019 bis zum Mai 2022 in der russischen Gesandtschaft beim Büro der Vereinten Nationen in Genf. In der Folge des Überfalls auf die Ukraine schied Bondarew jedoch mit den Worten „ich habe mich noch nie so für mein Land geschämt“ aus dem diplomatischen Dienst aus.

Ukraine-Krieg: Der Westen muss auf russische Eliten zukommen

Wladimir Putin könnte das einzige sein, was „richtigem Frieden“ im Weg stehe, meint der Diplomat, weswegen der russische Präsident „entfernt werden“ müsse. Gleichzeitig müsse man auch auf russische Eliten, die unter Umständen heimlich gegen den Krieg in der Ukraine sind, zukommen. Abtrünnige des russischen Systems müssten mit offenen Armen empfangen werden.

„Der Westen sollte eine Einladung aussprechen: Tut das Richtige und wir werden Euch gut behandeln“. Zwar verstehe Bondarew, dass es sich um einen extremen Schritt handle. Jedoch ist er der Auffassung, dass dieser der Richtige sei. Der Ex-Diplomat ruft auch russische Organisationen im Exil dazu auf, sich für diesen Schritt laut zu machen. (lp)