Für Putins Sturz: Tschetschenen-Kommando trägt den Krieg nach Russland

Von: Bettina Menzel

Teilen

Der tschetschenische Exilpräsident Achmed Sakajew (Mitte) bei einer nationalen Solidaritätsdemonstration mit der Ukraine am 25. Februar 2023 (Archivbild). © IMAGO/NICOLAS MAETERLINCK / Belga

Im Ukraine-Krieg sind Tschetschenenkämpfer auch auf der Seite Kiews im Einsatz, zuletzt griffen sie einen russischen Militärlastwagen an. Die Truppe will den Sturz Putins erreichen.

Grosny – Wenn im Ukraine-Krieg von tschetschenischen Kämpfern die Rede war, traten bislang vor allem der pro-russische Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow und seine Truppe in Erscheinung. Doch der Exilpräsident des von der Ukraine anerkannten Staates der Tschetschenischen Republik Itschkerien, Achmed Sakajew, bekundete bereits im vergangenen Jahr die Solidarität zu Kiew – und Spezialkräfte der Exilregierung kämpfen auf der Seite der Ukraine gegen Russland. Bekanntheit erreichten sie zuletzt mit einem Angriff auf russischem Boden.

Tschetschenien und Putin: Deshalb kämpft ein tschetschenisches Kommando gegen Russland

Die Geschichte der autonomen russischen Republik Tschetscheniens und die Herrschaft des russischen Präsidenten sind eng miteinander verknüpft. Wladimir Putin soll im Jahr 1999 Sprengstoffanschläge auf Wohnhäuser in Russland geplant und diese im Anschluss Tschetschenen in die Schuhe geschoben haben, um den zweiten Tschetschenienkrieg zu beginnen und sich so bei den Wahlen die Präsidentschaft zu sichern. Zahlreiche Ungereimtheiten bei den Explosionen in russischen Wohnhäusern wiesen auf eine Beteiligung des russischen Geheimdienstes FSB hin, wie der später mit Polonium-210 vergiftete russische Ex-Geheimagent Alexander Litwinenko und der Historiker Juri Felschtinski in ihrem Buch „Blowing Up Russia“ zu beweisen versuchen.

Die Republik im Süden des Landes wird vom Putin-treuen Machthaber Kadyrow geführt, doch es gibt auch eine Opposition, die sich von Russland lösen will. Seit etwa Mitte 2022 kämpft eine antirussische tschetschenische Freiwilligeneinheit als Teil der Internationalen Legion auf der Seite der Ukraine. Der Exilpräsident Achmed Sakajew, der selbst bereits im Ersten Tschetschenienkrieg gegen Russland im Einsatz war, hat die Führung über die mutmaßlich mehrere Hundert Mann starke Truppe inne. Kommandant des als OBON bekannten Spezialbataillons ist Rustam Azhiew, der im zweiten Tschetschenienkrieg gegen Russland und auch im Bürgerkrieg in Syrien gegen die Streitkräfte des Diktators Baschar al-Assad und dessen russische Verbündete kämpfte.

„Was heute in der Ukraine passiert, begann vor 28 Jahren in Tschetschenien“, sagte Sakajew bei einer Solidaritätskundgebung kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. „Unser Land ist seit über 22 Jahren von Russland besetzt“, so der Exilpräsident weiter. Oppositionelle Tschetschenen sehen „den Kampf um die Ukraine als Beitrag zu ihrem langfristigen Ziel der tschetschenischen Unabhängigkeit“, erklärte Michail Alexsejew, Professor für Politikwissenschaften an der San Diego State University, gegenüber Newsweek.

Tschetschenische Attacke nahe Belgorod: „Nicht der letzte Angriff auf russischem Boden“

Kürzlich gerieten die Kampfhandlungen der proukrainischen tschetschenischen Truppen stärker in den Fokus, etwa als das Verteidigungsministerium in Kiew ein Video veröffentlichte, in dem tschetschenische Soldaten das Feuer auf einen russischen Militärlastwagen eröffneten. Laut der Zeitung Atlas News soll der Angriff nahe der Grenzstadt Belgorod auf russischem Boden stattgefunden haben. Dabei seien Guerillataktiken zum Einsatz gekommen, die zwar keine direkten Auswirkungen auf die Logistikketten gehabt, aber eine psychologische Rolle gespielt hätten, so die Analyse. Dieser Einsatz sei nicht der erste gewesen und werde nicht der letzte auf russischem Boden sein, sagte ein proukrainischer tschetschenischer Kämpfer dazu der Bild.

Die Putin-feindlichen tschetschenischen Einheiten sollen Berichten zufolge in enger Abstimmung mit dem ukrainischen Militärgeheimdienst kämpfen und teilweise auch Ausstattung erhalten, etwa SIG 516-Sturmgewehre.

Genau wie Kiew hoffen die Truppen Sakajews auf ein Ende der Herrschaft Putins, was in der Folge einen Sturz des Regimes des tschetschenischen Machthabers Kadyrow bedeuten würde. Der Kriegseinsatz in der Ukraine ist für alle Beteiligten mit großen Gefahren verbunden, doch die tschetschenischen Kämpfer der Exilregierung müssen offenbar mit besonders harten Konsequenzen rechnen, sollten sie den Kadyrow Truppen in die Hände geraten. Den paramilitärischen Einheiten des Putin-treuen Tschetschenenführers werden Menschenrechtsverletzungen wie Folter, Entführung und Mord vorgeworfen – besonders hart geht er Berichten zufolge gegen die Opposition vor, die seine eigene Macht bedroht. Die meisten der pro-ukrainischen tschetschenischen Kämpfer haben laut Bild-Zeitung bereits Familienmitglieder durch das Kadyrow-Regime verloren, viele wurden gefangen genommen und erlitten Folter. (Bettina Menzel)