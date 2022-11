„Irrealer Unsinn“? Kiew schmiedet Expo-Pläne für 2030 - unterdessen eröffnet Putin eine Ukraine-„Ausstellung“

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Historikern und Vertretern der traditionellen Religionen Russlands in der Moskauer Ausstellungshalle Manege (russ. Manesh) am 4. November 2022. © IMAGO/Kremliin

Kultur vermittelt immer auch Werte und Weltbilder. Während Putin in Moskau eine Ukraine-Ausstellung eröffnet, plant die Regierung in Kiew die Weltausstellung im Jahr 2030 ins Land zu holen.

Moskau – Der gestrige Freitag, der 4. November, war ein Feiertag in Russland. Zum „Tag der Einheit des Volkes“ besuchte der russische Präsident Wladimir Putin eine Ausstellung in Moskau mit dem Titel „Ukraine. Im Wandel der Zeiten“. Unterdessen will die Ukraine die Weltausstellung im Jahr 2030 nach Odessa bringen. Ein ambitionierter Plan angesichts der großen Zerstörungen im Land – und der Ungewissheit, wann der Ukraine-Krieg endet.

Putin eröffnete Ukraine-Ausstellung in Moskau

Der Kreml teilte am Donnerstag mit, dass der russische Präsident die Ausstellung in der zentralen Ausstellungshalle Manege in Moskau am Feiertag persönlich besuchen werde. Dort werde auf 4000 Quadratmetern die russisch-ukrainische Geschichte bis zur Gegenwart nachgezeichnet, hieß es. Zu sehen seien „einzigartige“ Fotos, Filmaufnahmen, Karten und Archivdokumente. Putin traf sich im Rahmen seines Besuchs in der Ausstellungshalle am Freitag auch mit russischen Historikern und Religionsvertretern.

Putin war in der Vergangenheit bereits mit seinem verzerrten Geschichtsverständnis aufgefallen und hatte der Ukraine etwa ihr Existenzrecht abgesprochen. „In diesem Krieg geht es schlicht und einfach darum, das Existenzrecht der Ukraine als Staat auszulöschen. Und das Recht der Ukraine, als Volk zu existieren“, hatte der US-Präsident Joe Biden im September in seiner Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York dazu gesagt. Unlängst hatte Putin aber auch erwähnt, dass es nach dem Krieg „noch eine Ukraine geben könne“. Die Regierung in Kiew sieht den russischen Präsidenten wegen der Invasion und angesichts Tausender Toter sowie schwerster Zerstörungen als „Kriegsverbrecher“ und Russland als einen „Terrorstaat“, der es auf die Vernichtung der Ukraine und ihres Volkes abgesehen habe.

Die Ausstellungshalle Manege liegt nur wenige Schritte vom Kreml entfernt. „Die Idee einer 1000-jährigen Geschichte russischer Staatlichkeit gehört zum Kern des staatlichen Symbol-Repertoires der Ära Putin“, schrieb das Kooperationsprojekt „dekoder-lab“ der Universität Basel bereits im vergangenen Jahr über die Ausstellungshalle. In der Vergangenheit zogen die Präsentationen dort bereits hunderttausende Besucher an – und hätten die „patriotischen Botschaften bis in die entferntesten Winkel des Landes“ getragen, so die Experten weiter. Womöglich will der Kremlchef das nun auch mit der aktuellen Ukraine-Ausstellung erreichen.

Ukraine bewirbt sich als Gastgeberland für die Weltausstellung im Jahr 2030

Pro-ukrainische Wandbilder von Putin-kritischen Künstlern in Danzig. Bei der von Putin geplanten Ukraine-Ausstellung in Moskau ist indes prorussische Propaganda zu erwarten. © IMAGO/Artur Widak / NurPhoto

Straßen und Gebäude sowie etwa ein Drittel der Energie-Infrastruktur in der Ukraine sind durch russische Angriffe zerstört. Der Wiederaufbau könnte Jahre dauern, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach im Oktober gar von einer „Generationen-Aufgabe“. Indes hat die Regierung in Kiew ehrgeizige Pläne. Im Jahr 2030 soll die Weltausstellung (Expo) in der Hafenstadt Odessa abgehalten werden, die Bewerbung liegt dem dafür zuständigen Bureau International des Expositions (BIE) bereits vor. Das renommierte Architekturbüro Zaha Hadid in London entwarf in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Architekturbüro JKLab Schlüsselelemente des Ausstellungsbereichs. Doch zu Beginn glaubten die ukrainischen Architekten wohl selbst nicht ganz an die Idee.

„Die Weltausstellung 2030 in Odessa? Was für ein Unsinn! Das ist irreal! Das war unsere erste Reaktion auf die Nachricht, dass Odessa am Wettbewerb um die Ausrichtung der Expo 2030 teilnehmen wird“, erzählte Janna Kisileva, Gründerin von JKLab der Zeitung Kyiv Post. Geschäftsleute aus Odessa seien auf die Idee gekommen, mittlerweile glaubt auch das ukrainische Architekturbüro an die Machbarkeit des Projekts. „[...] unsere Sichtweise dazu hat sich nach ein paar Monaten komplett geändert“, so Kisileva weiter.

Für die Weltausstellung (Expo) im Jahr 2030 stehen Italien, Korea, Saudi-Arabien und die Ukraine als Kandidaten zur Auswahl. Ursprünglich hatte sich auch Russland beworben, seine Kandidatur aber im Mai zurückgezogen. Die Weltausstellung wird vom Bureau International des Expositions (BIE) vergeben, das aus 170 Mitgliedsstaaten besteht. Welches Land der Gastgeber der Expo 2030, entscheidet sich im November 2023 in Paris. Eine Vergabe an die Ukraine würde nicht nur das internationale Image des Landes weiter fördern, sondern auch Investitionen ins Land bringen und den Wiederaufbau unterstützen.