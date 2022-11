Boris Johnson erinnert sich: Wollte Berlin den Fall Kiews?

Merkur-Kommentar

Auch wenn die Behauptung von Boris Johnson wahr ist, dass die Bundesregierung zunächst eine Niederlage der Ukraine erwartet habe: Viel wichtiger ist, dass Berlin längst geschlossen in der Abwehrfront gegen Putin steht. Ein Kommentar von Georg Anastasiadis.

Hoffte die deutsche Bundesregierung nach dem russischen Einmarsch auf einen raschen Zusammenbruch der Ukraine, wie es der britische Ex-Premier Boris Johnson nun ausplauderte? Das zu erforschen, wird die Aufgabe von Historikern sein. Deutliche Hinweise darauf gibt es – etwa die sofortigen und sehr drastischen Warnungen des Kanzlers vor einem Atomschlag Putins, mit der er seine Zurückhaltung bei Waffenlieferungen begründete. Kein anderer westlicher Regierungschef sprach damals so. Auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner soll, so berichtet es der damalige ukrainische Botschafter Melnyk, in einem Gespräch mit ihm seine Erwartung einer raschen Niederlage Kiews geäußert haben.

Ukraine-Krieg: Deutschland musste und muss Interesse an raschem Kriegsende haben

Darin lag gewiss auch ein Funken Wunschdenken. Denn das wirtschaftlich lange eng mit Russland verflochtene Deutschland trägt, abgesehen von der Ukraine, die Hauptlast des Krieges, musste und muss daher auch ein besonderes Interesse an einem raschen Kriegsende haben. Doch wichtiger als anfängliche Fehleinschätzungen in Berlin war das rasche Einschwenken in eine gemeinsame westliche Abwehrfront gegen den Aggressor, das mit der Zeitenwendenrede von Olaf Scholz erfolgte. Damit war die Einheit des Westens gewahrt und die erste schwere Niederlage des Kremls besiegelt.

Ebenfalls ein spannendes Betätigungsfeld für Historiker dürfte die Frage sein, ob die Ampelregierung je eine andere Wahl hatte, als sich bei der Verteidigung der europäischen Friedensordnung an die Seite seiner westlichen Partner zu stellen. Ja, der Krieg ist teuer. Doch auch die von der AfD (und Frau Wagenknecht) offenbar gewünschte Aufkündigung dieser Partnerschaft zugunsten einer engeren Bindung an Russland und China hätte für Deutschland einen horrend hohen Preis gehabt, wirtschaftlich, aber auch politisch. Seinen Führungsanspruch in Europa hätte Berlin, wenn es den Verbrecher Putin hätte gewähren lassen, auf ewig verspielt.

