Vom Ukraine-Krieg gezeichnet: Twitter-Nutzer über Selenskyj-Aussehen bestürzt - „Herzzerreißend“

Von: Christoph Gschoßmann

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Beginn des Kriegs am 23. Februar und beim Besuch in Butscha am 4. März. © dpa

Er hat die Schrecken des Krieges gesehen, und das sieht man ihm sofort an: Wolodymyr Selenskyjs Gesicht hat sich drastisch verändert.

Kiew - Er ist in diesen schweren Tagen wohl gefühlt um Jahre gealtert: Nach Wolodymyr Selenskyjs Besuch im Kiewer Vorort Butscha haben sich Menschen im Internet über das vom Ukraine-Krieg gezeichnete Aussehen des ukrainischen Präsidenten besorgt gezeigt.

„Unfassbar“, schrieb eine Nutzerin, „Herzzerreißend“, schrieben mehrere andere, als eine Kombination aus zwei Selenskyj-Fotos verbreitet wurde: eines vom Tag vor dem am 24. Februar von Russland begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine und eines von seinem Besuch in Butscha am Montag (4. April), bei dem er sichtlich mitgenommen wirkte. Sein Gesicht ist von Schmerz und Trauer gezeichnet.

Ukraine: „Krieg hinterlässt Spuren in Gesichtern“

„Krieg hinterlässt Spuren in Gesichtern“, kommentierte ein Mann. „Er ist ein echter Kämpfer“, schrieb ein anderer. Viele wünschten Selenskyj Kraft, die schwere Zeit weiter durchzustehen. Der Tweet wurde Hunderttausende Male mit „Gefällt mir“ versehen. In Butscha waren kurz zuvor Hunderte Leichen von Zivilisten gefunden worden. Der 44-Jährige hatte bei seinem Besuch deutliche Augenringe und einen stark gewachsenen Bart.

Die Journalistin Düzen Tekkal, die die Bilder ebenfalls postete, schrieb dazu auf Instagram: „Der Krieg hat sich tief in die Gesichtszüge gegraben. Das kenne ich von Frauen, die den IS-Genozid überlebt haben: Frauen in ihren 20ern, die das Gesicht einer Greisin haben. Nun ist das Leid, das Menschen durchlebt haben, schwerlich vergleichbar und gegeneinander in irgendeiner Weise aufzuwiegen. Mich schockiert es trotzdem, was Krieg, Entrechtung, Völkermord, das Mitansehenmüssen von Leid und Tod mit Menschen macht.“

Indes setzt sich der Angriffskrieg Russlands im eskalierten Ukraine-Konflikt fort. Vor Mariupol sinkt ein riesiges Frachtschiff. Die EU will indes neue Sanktionen gegen Russland um Kreml-Chef Wladimir Putin vornehmen. (cg mit dpa)