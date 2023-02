Selenskyj zeigt Dokumentarfilmer seine Kriegsbleibe - „Man sieht den Schmerz, den du fühlst“

Von: Magdalena Fürthauer

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt einem Dokumentarfilmer, wo er während des Krieges schläft.

Ein Jahr tobt der Ukraine-Krieg nun, Wolodymyr Selenskyj übernachtet indes hinter seinem Büro. Das zeigt der ukrainische Präsident in einer Dokumentation.

Kiew - Vor rund einem Jahr hat der Ukraine-Krieg begonnen, seither haben sowohl die russische als auch die ukrainische Seite hohe Verluste zu verzeichnen. Ein Mann konnte sich währenddessen auf der politischen Weltbühne als entschiedener Gegner des Kremls etablieren: der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Eine neue TV-Dokumentation soll diesen Status wohl unterstreichen.

Ukraine: Selenskyj zeigt Dokumentarfilmer seine Kriegsbleibe

Während das militärische Geschehen zwischen Russland und der Ukraine seinen Lauf nimmt, hat der ukrainische Journalist Dmytro Komarow am Samstag (25. Februar) den ersten Teil seiner Dokumentation „Das Jahr“ veröffentlicht. Darin spricht er mit Soldaten an der Front, mit der Zivilbevölkerung, mit Militärexperten - und auch mit Selenskyj. Der gewährt neben seinen Kriegserfahrungen auch Einblick in seine privaten Räumlichkeiten.

Der Dokumentarfilmer fragte Selenskyj unter anderem nach dem Tag, an dem der Krieg begonnen hat. Genau könne er sich nicht mehr daran erinnern, er wisse nur noch, dass er einen Anruf bekommen habe und sofort ins Büro gefahren sei, erwidert der ukrainische Präsident. Seine Familie sei wenig später nachgekommen, weil es zu Hause zu unsicher gewesen sei.

Selenskyj: Präsident zeigt, wo er während des Ukraine-Kriegs schläft

Selenskyj zeigte jedoch nicht nur die offiziellen, sondern auch seine privaten Räume. Von seinem Arbeitszimmer führt offenbar ein Gang zu dem Zimmer, in dem sich Selenskyj nach eigenen Angaben die meiste Zeit aufhält. „Hier lebe ich“, sagte er vor der Kamera und wies in einen kleinen Raum. Darin befindet sich ein schmales Bett mit buntgemusterter Bettwäsche, ein Schrank und ein Waschbecken. Schwere, weiße Vorhänge deuten zwei Fenster an, vom Bett aus sieht man auf einen Fernseher an der Wand.

Es gebe noch einen Luftschutzkeller, aber grundsätzlich hält sich Selenskyj, der sich erneut zur Krim-Frage deutlich geäußert hat, nach eigenen Angaben immer in diesem Zimmer auf. „Um ehrlich zu sein, mein Rücken schmerzt“, gab der ukrainische Präsident zu. Aber das ändere nichts an der Tatsache, dass dieser Raum seit einem Jahr zu seinem zu Hause geworden sei.

Wolodymyr Selenskyj: Ukrainischer Präsident spricht über die ersten Tage des Kriegs

Selenskyj zeigte dem Kamerateam außerdem den „kleinen Kleiderschrank“ direkt hinter seinem Büro. Die Bilder zeigen khaki- und blaufarbene Jacken und Pullover. Erst im Falle eines Sieges der Ukraine werde er wieder einen Anzug tragen, beteuerte der ukrainische Präsident.

Der Dokumentarfilmer sprach ihn daraufhin erneut auf den Tag des Kriegsausbruchs zwischen Russland und der Ukraine an. All das sei nicht wie im Film abgelaufen, sagte der ehemalige Schauspieler Selenskyj. Man habe sich keine dramatischen Blicke zugeworfen und keine Abschiedsworte gesprochen. „Das Publikum möge mir verzeihen“, meinte Selenskyj und lachte in die Kamera.

Anschließend zeigte er dem Filmemacher einen Raum, der eigens für Telefonate bestimmt sei. Dort habe er im Vorfeld des Ukraine-Krieges lange versucht, mit Wladimir Putin zu sprechen, was die russische Seite allerdings verwehrt habe. Nun sei ein solches Gespräch keine Option mehr, so Selenskyj.

Ukraine-Dokumentation: Selenskyj beteuert, sein Land nicht verlassen zu wollen

In der Dokumentation zeigt immer wieder auch Szenen, in denen Selenskyj Fotos von seiner Familie präsentiert, untermalt von melancholischer Musik. Gleich darauf beteuerte der ukrainische Präsident, dass es für ihn niemals infrage gekommen sei, sein Land zu verlassen. Dabei gehe es nicht um Tapferkeit, sondern um eine Verantwortung der Ukraine und ihren Bürgern gegenüber.

Filmemacher Komarow und Selenskyj kennen sich offenbar aus ihrer gemeinsamen TV-Vergangenheit - wohl deshalb fallen auch recht intime Sätze. So meinte Komarov zum ukrainischen Präsidenten: „Du hast dich im Inneren keineswegs verändert, allerdings sehr im Äußeren. Wenn man in deine Augen blickt, sieht man den Schmerz, den du fühlst.“ „Das kann ich nicht ändern. Es ist schon in Ordnung so“, erwiderte Selenskyj.

Insgesamt dauert der erste Teil der Dokumentation „Das Jahr“ eine knappe Stunde. Wann der zweite Teil veröffentlicht wird und ob Selenskyj darin erneut von einer so privaten Seite gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Unterdessen dürfte der ukrainische Präsident auf die Leopard-Panzer-Lieferungen warten, die erneut für Sticheleien zwischen den USA und Deutschland gesorgt haben. (mef)