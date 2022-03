„Großmutter der Opposition“: Eine Seniorin als Gesicht des russischen Widerstands gegen den Krieg

Von: Tom Offinger

Trotz aller Unterdrückungsversuche wächst in Russland der Widerstand gegen den Ukraine-Krieg. Yelena Osipova ist eines der prominentesten Gesichter der Proteste.

St. Petersburg - Es vergeht kaum ein Tag, an dem in den Sozialen Netzwerken nicht ein neues Video einer Festnahme in Russland auftaucht. Trotz all der staatlichen Propaganda scheint vielen Russen klar zu werden, dass es sich bei dem militärischen Einsatz in der Ukraine nicht um eine „Sonder-Militäroperation“ handelt. Mutige Menschen stellen sich gegen ihre politische Führung, die die versuchten Proteste weiter im Keim erstickt. Zu ihnen zählt auch die 77 Jahre alte Künstlerin Yelena Osipova, die in den vergangenen Jahren mehrmals mit Protestaktionen für Unruhe sorgte.

Yelena Osipova: Mutige Seniorin mit großem Herz

Die Bilder, die am Abend des 2. März auf Twitter geteilt werden, erregten weltweit Aufmerksamkeit. Sie zeigen Osipova bei einer Protestaktion in ihrer Heimstadt St. Petersburg, in ihren Händen hält die Seniorin zwei Plakate, mit denen sie sich gegen Atomwaffen und deren Einsatz positioniert. Die umstehenden Menschen applaudieren der 77-Jährigen zu, ehe sie von Polizeibeamten abgeführt wird. Aus der Menschenmenge sind die vereinzelten Rufe „Nein zum Krieg“ zu hören.

Es ist nicht die erste Protestaktion, mit der sich Osipova gegen den Krieg und die russische Regierung im Allgemeinen wandte. Kurz nach dem Einmarsch auf die Halbinsel Krim bezog die Künstlerin Stellung zum aktuellen Geschehen und forderte mit einem eindrücklichen Plakat, „glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Kriegs.“ Auch damals sorgte der Protest für Schlagzeilen, denn vor acht Jahren war die Aktion ebenfalls nicht genehmigt.

Krieg in der Ukraine: Proteste in Russland nehmen zu

Mittlerweile wird die Seniorin als Ikone des russischen Widerstands gefeiert, ihre Plakate seien dabei stets selbstgemalt, berichten verschiedene Medien. 2002 trat sie das erste Mal in den Mittelpunkt, als tschetschenische Terroristen in einem Moskauer Theater 850 Menschen als Geiseln nahmen. Die Botschaft, die Osipova präsentierte, bewegte damals viele Russen: „Wir sind alle Geiseln einer gewalttätigen, provokativen und imperialistischen Politik.“ Die Proteste gegen das Vorgehen auf der Krim brachten ihr schließlich die Spitznamen „Großmutter der Opposition“ und das „Gewissen von St. Petersburg“ ein.

Drei Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine ist die Stimmung in der russischen Bevölkerung noch größtenteils stabil, der Regierung von Wladimir Putin gelingt es bisher ganz gut, den Widerstand gegen den Krieg im Zaum zu halten. Trotz aller Vorkehrungen wagen sich dennoch weiterhin Menschen auf die Straße, über 14.000 seien laut der russischen Bürgerrechtsorganisation OWD-Info bereits festgenommen worden. (to)