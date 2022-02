„Keiner tut was!“ Erdogan rügt Ukraine-Diplomatie - und teilt gegen Scholz aus

Von: Felix Durach

Der türkische Präsident Recep Erdogan kritisiert mit Blick auf den Ukraine-Konflikt die westliche Krisendiplomatie und ätzt gegen Olaf Scholz und Emmanuel Macron.

Ankara - Im sich weiter zuspitzenden Konflikt zwischen der Ukraine und Russland stehen die Türkei und Präsident Recep Tayyip Erdogan unter Druck. Das Nato-Mitglied pflegt gute diplomatische Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Einerseits ist Ankara auf russische Gaslieferungen angewiesen und unterhält eine „sehr fortgeschrittene“ Beziehung zu Moskau. Andererseits verkauft die Türkei Kampfdrohnen an die Regierung in Kiew. Rüstungsgut, das in dem aufflammenden Konflikt in der Ostukraine zum Einsatz kommen könnte.

Auch aus diesem Grund telefonierte Erdogan am Mittwoch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin und riet diesem, eine Verschlimmerung des Konflikts in der Ostukraine bringe niemandem etwas. Das geht aus einer Mitteilung des türkischen Präsidialamtes vom Mittwoch hervor. Dort heißt es jedoch auch, dass die Türkei keine Schritte anerkenne, die sich gegen die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine richten. Damit reagierte Erdogan auf die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Putin am Montag.

Ukraine-Krise: Erdogan ätzt gegen Scholz - „Alle reden nur, keiner tut etwas“

Während Erdogan sich mit direkter Kritik am russischen Präsidenten zurückhielt, sah der türkische Staatschef schwere Versäumnisse bei der westlichen Krisendemokratie und bezog sich dabei vor allem auf Bundeskanzler Olaf Scholz und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. „Alle reden nur, keiner tut etwas“, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Präsidenten am Mittwoch.

Erdogan kritisiert westliche Krisendiplomatie - Türkei in Ukraine-Krise zwischen den Stühlen

Scholz und Macron seien in Moskau gewesen und auch US-Präsident Joe Biden habe immer von Gespräche mit Russland gesprochen. „Aber dabei ist nichts rausgekommen“, so Erdogan. Es liege nun an der Nato, etwas gegen den Konflikt zu unternehmen. Auf welche Schritte er mit seiner Forderung anspielte, ließ der türkische Präsident jedoch offen.

Ankara verbleibt im Ukraine-Konflikt jedoch weiterhin zwischen den Stühlen. Erdogan kündigte gegenüber Anadolu an, man werde keinen der beiden Partner aufgeben. In dem Telefonat hat der 67-Jährige Putin erneut zu Gesprächen in die Türkei eingeladen. (fd)