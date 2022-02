Ukraine-Krise: Estlands Regierungschefin fordert strategische Geduld

Ukraine-Krise: Estlands Regierungschefin fordert strategische Geduld © Kenzo Tribouillard/dpa

Im Ukraine-Konflikt und den Spannungen mit Russland muss der Westen nach Ansicht von Estlands Regierungschefin Kaja Kallas Geschlossenheit zeigen und Ausdauer bewahren.

Tallinn - «Unsere Einheit in Europa ist im Moment von zentraler Bedeutung. Wir müssen strategische Geduld haben», sagte sie vor ihrem Deutschland-Besuch der Deutschen Presse-Agentur in Tallinn. Nötig sei ein gemeinsames und entschlossenes Auftreten. «Unsere Diplomatie wird nur dann eine Chance haben, wenn sie verstärkt wird durch glaubwürdige Abschreckung und eine Haltung der Stärke», sagte die Ministerpräsidentin des an Russland grenzenden baltischen EU- und Nato-Landes. Kallas wird am Donnerstag mit ihrem lettischen Kollegen Krisjanis Karins und dem litauischen Staatspräsidenten Gitanas Nauseda in Berlin zu Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Darin soll es besonders um die Ukraine-Krise und die Sicherheitslage in Osteuropa gehen.

«Wir müssen bedenken, dass weder die Nato noch die Europäische Union diese Krise verursacht haben», sagte die estnische Regierungschefin. «Es ist also Russland, das deeskalieren muss». Zugeständnisse lehnte Kallas ab: Die europäische Sicherheitsarchitektur müsse aufrecht erhalten werden und eine Deeskalation dürfe nicht mit vorgehaltener Waffe und auf Kosten der Ukraine erfolgen. «Alles, was als Beschwichtigung durch Russland angesehen wird, würde ein ermutigendes Signal an Russland senden», sagte sie. Dies könnte andernorts zu ähnlicher oder sogar noch mutigerer Kraftmeierei führen. Angesichts des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten in der Nähe der Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml einen Einmarsch in das Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen. (dpa)